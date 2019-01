Hófúvás lassíthatja a közlekedést - Havas, latyakos utak térségünkben - fotók

12.10 - Az ország nagy részén további havazásra, több megyében hófúvásra, néhány megyében ónos esőre is figyelmeztet a meteorológiai szolgálat

11.15 - Hófúvásra figyelmeztetnek

Győr-Moson-Sopron megye - Gyenge hófúvás. A friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.

11.05 - Hófúvás lassíthatja a közlekedést - közölte az útinform

Éjszaka jobbára borult lesz az ég, és sokfelé várható havazás, hószállingózás, keleten, délkeleten vegyes csapadék is lehet. Ezt követően egy kisebb szünet után főként a déli megyékben kisebb havazás, keletebbre pedig havas eső valószínű. Az északi, északkeleti szél megélénkül, több helyen megerősödik, északkeleten, a Dunántúlon helyenként viharossá fokozódik. Elsősorban a Nyírségben, a Bakony térségében, péntek estétől délnyugaton hófúvás is előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0, -5 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken -2, +2 fok között várható.Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtök délelőtti, az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint Vas, Zala,, Komárom-Esztergom és Nógrád megye kivételével az egész országban elsőfokú a figyelmeztetés havazás veszélye miatt.Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében a hófúvás miatt van - ugyancsak elsőfokú - figyelmeztetés.Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megyére az ónos eső veszélye miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.Azt írták: délkelet felől napközben egyre több helyen várható csapadék az országban. Péntek reggelig, délelőttig délkeleten fagyott eső, ónos eső, havas eső, másutt döntően hó valószínű. Többfelé 5-10 centiméternyi hó is hullhat péntek reggelig. Egyes területeken - nagyobb valószínűséggel délen - 10 centiméternél több hó is hullhat. Péntek estétől a déli területeken további mintegy 2 centiméternyi hó várható.Többfelé megerősödhet a szél is. Emiatt az Alföldön éjfélig, a Dunántúlon szombat éjfélig nagyobb területen lehet gyenge hófúvás. Egyes megyékben időnként erős hófúvás is kialakulhat, kiemelten Veszprém megye magasabban fekvő részein, elsősorban pénteken, valamint - kisebb eséllyel - a péntek esti óráktól a Dunántúl délkeleti harmadában. A Bodrogközben kisebb területen csütörtökön is kialakulhat erősebb hófúvás - tették hozzá.Az előrejelzések alapján a következő napokban országszerte a viharos széllökések nyomán rövid időn belül hófúvásos szakaszok alakulhatnak ki. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. továbbra is 12 órás váltott műszakokban, minden rendelkezésére álló emberi és gépi erőforrásával a hóeltakarítási munkákon fog dolgozni. Ugyanakkor a szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a 0-24 órás munkavégzésük mellett is, amíg az erősebb széllökések nem csillapodnak, több útszakaszon időszakos télies útviszonyok mellett közlekedhetnek majd az autósok, mivel a burkolatról letakarított havat a viharos szél percek alatt visszahordhatja az úttestre.

A meteorológiai előrejelzések alapján az Alföldön csütörtök éjfélig, a Dunántúlon szombat éjfélig nagyobb területen hófúvás valószínű,

7.30 - Várható időjárás az ország területére csütörtök estig

A csúszós utakon reggel 7 óra óta már több baleset is történt megyénkben, az egyik halálos áldozatot is követelt. Hajnal óta havazik Győr-Moson-Sopron megyében. Az utak havasak, hókásásak, a csúszós utak mellett helyenként ködös területek is nehezítik a közlekedést - írja honlapján a katasztrófavédelem. A csúszós utakon reggel 7 óra óta már több baleset is történt megyénkben, az egyik halálos áldozatot is követelt.

8.40 - Havas - Így nézett ki az M85-ös gyorsforgalmi szerdán reggel

7.20 - Útállapot

Balesetek



Az M6-os autópályán, Pécs felé a 106-os km-nél két teherautó ütközött össze. A forgalmat a Paks-centrum csomópontnál a 6-os főútra terelik. Visszatérni a pályára a Paks-dél csomópontnál lehet. Az ellenkező irányban, Budapest felé nincs korlátozás.



Albertirsa belterületén, a 40-es főút 4-es km-énél két személyautó ütközött össze. Félpályás korlátozás van érvényben.



A 44-es főúton Nyárlőrinc közelében korábban egy személyautó kamionnal karambolozott. A 18-as km-nél a fél útpályát továbbra is zárva tartják.



Az 51-es főúton, Baja közelében két személyautó szemből ütközött össze. A 167-es km-nél a főutat lezárták, a járműveket megállították. Kerülni Vaskút felé lehet.

Győr-Moson-Sopron megye - 12 óra alatt 5 cm-t meghaladó friss hó hullhat.

de egyes megyékben erős hófúvás is kialakulhat egyes időszakokban, kiemelten Vas, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Veszprém megyében, illetve a péntek esti óráktól a Dunántúl délkeleti harmadában. Ezen kívül a Pécs-Sátoraljaújhely vonaltól délre péntek estig újabb 5-10, a déli határvidék mentén akár 15 centiméternyi újabb friss hó hullhat, de az ország többi részén is várható változó intenzitású havazás.Hófúvások idején a hóeltakarítási munkák szó szerint szélmalomharcot jelentenek, mivel az erős szél folyamatosan visszahordhatja a havat a burkolatra. Ráadásul már 30–40 km/órás széllökések felett a hófogó rácsok sem tudják tompítani a hóátfúvás kialakulását, mivel az erős szél nyomán a hófogók is megtelnek hóval, így azon keresztül a friss havat is át tudja fújni egy-egy erősebb széllökés. Így a burkolaton a hóeltakarítás után is szinte rögtön újra havas lehet a burkolat, mindaddig, amíg a szél nem áll el vagy mérséklődik. Vagyis a közlekedők függetlenül a várható újabb havazástól, újra téliesebb útviszonyokkal találkozhatnak egyes térségekben. Ezért a lehetséges helyszíneken gépátcsoportosításokról is gondoskodnak, illetve az országos közutak mentén közel 400 kilométernyi szakasz mentén van telepített hóvédő erdősáv, míg több mint 520 kilométeren hófogó rácsokat helyeztek ki a szakemberek a téli üzemeltetési időszak kezdetétől, az elmúlt évek tapasztalatai alapján a hófúvásokban leginkább érintett utak mentén.- Vas és Zala megyében helyenként, valamint a Dél-Dunántúlon elszórtan szállingózik a hó, Csongrád megye déli részén, valamint Békés megye egyes területein szemerkél az eső.A gyorsforgalmi utak burkolata sónedves, de az északnyugati országrészben felszáradóban lévő és száraz útszakaszok is tapasztalhatók.A főutak burkolata szinte mindenütt sónedves, de a mellékutakon még mindig télies útviszonyokra kell számítani az északnyugati országrészben és a Nyírségben.Nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak átmeneti szakadozások lehetnek. Kora délelőttig elsősorban a Dunántúlon lehet elszórtan kisebb havazás, hószállingózás, majd ott megszűnik a csapadék. Eközben délkelet felől egyre többfelé várható vegyes halmazállapotú csapadék, kezdetben ónos eső, illetve szitálás is, majd ismét egyre nagyobb területen havazás lesz a jellemző. Az északi, északkeleti szél megélénkül, több helyen megerősödik. Főként a Nyírségben és a Zemplén körül a szél a havat is hordhatja.A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +4 fok között várható. Késő estére 0 és -4 fok közé csökken a hőmérséklet.Útállapot, 5.10-korKörmendnél szállingózik a hó, Szeged térségéből pedig páralecsapódást jelentettek. Az ország többi részén borult, felhős az idő.A gyorsforgalmi-és főutak burkolata jellemzően sónedves, elszórtan már felszáradóban van, de a mellékutakon még mindig télies útviszonyokra kell számítani azés a keleti határ mentén.Általában jók a látási viszonyok, Pécs és Sárbogárd térségében, valamint az M43-as autópálya makói szakaszán viszont ködfoltok nehezítik a közlekedést.- Mindenütt megszűnt a csapadék, többnyire borult, felhős, elszórtan ködös az idő. A gyorsforgalmi utak burkolata mindenütt sónedves. A fő-és mellékutak túlnyomó részén sónedves a burkolat, télies útviszonyokra csak az északnyugati országrészben és a keleti határ mentén kell számítani.A látási viszonyok általában jók, Sárbogárd és Békéscsaba környékén viszont ködfoltok nehezítik a közlekedést. Túlnyomórészt szélcsend van, elvétve gyenge a légmozgás. A hőmérséklet -4 és -2 C fok között változik - írja az Útinform.- Csodás képeket küldött Olvasónk a hóval borított Győrről. Nézze meg galériánkat!- Az M1-es autópályán a 158-as km-nél lévő Lajta pihenőnél két kamion ütközött össze. A főváros felé sávzárásra és lassabb haladásra számítsanakkizuhant az úttestre egy férfi a mozgó autóból az M85-ösön, Ikrénynél. Az érintett helyszínen a baleseti helyszínelés és a műszaki mentés véget ért, a forgalom 14 óra 35 perctől újra zavartalanul halad.tájékoztatása szerint a fővárostól északra még havazik, az ország északi harmadában többnyire hószállingózást jeleztek, másutt túlnyomóan borult az ég.A gyorsforgalmi utak burkolata mindenütt sónedves. Az ország főútjai zömében sónedvesek, illetve vizesek, elszórtan még lehet havas-latyakos a burkolat. A mellékutakon zömében télies útviszonyokra kell számítani, havas, letaposott havas, latyakos a burkolat. A friss hó vastagsága az érintett területeken 1-4 cm, Tatabánya és Bicske térségében 5-10 cm közötti.A látási viszonyok általában jók, elszórtan párás a levegő.AzCsorna felé, Ikrény közelében, az 5-ös kilométernél baleset történt. Az érintett oldalt lezárták, torlódásra készüljenek - írja az Útinform. Aki teheti, a 85-ös főút felé tudja elkerülni az említett útszakaszt.Véget ért a forgalomkorlátozás a 85-ös főúton, Hegykőnél, ahol korábban halálos baleset történt.A Győr-Szol Zrt. munkatársai és járművei a technológiai előírásoknak megfelelően elsőként a hidakon és a felüljárókon, a közösségi közlekedés elősegítésére tömegközlekedési útvonalakon dolgoznak, ugyanakkor szóróanyag kerül a főbb utak és a buszmegállók burkolatira, valamint a közterületi járdákra és terekre. A főutakat, a forgalmas városi szakaszokat nagygépek, a belvárosi, szűkebb utcákat kisebb járművek, a buszmegállókat, gyalogátkelőhelyeket kézi erővel síkosságmentesítik. A hajnal óta teljes kapacitással zajló munkában összesen 35 gép és közel 100 ember vesz részt.Két személygépkocsi karambolozott a 84-es főút Sopron és Kópháza közötti szakaszán, a 116-os kilométernél. A baleset miatt hatalmas torlódások vannak Sopron és Kópháza között. Részletek és fotók itt. - Baleset történt a 82-es főúton is korábban, két autó ütközött Bakonypéterdnél. Fotók >> - Két személyautó összeütközött Hegykő közelében, a 85-ös úton szerda reggel, a balesetben egy ember meghalt - közölte a rendőrség a honlapján.A műszaki mentés idejére a főúton a forgalom rendőri irányítás mellett, félpályán halad - írta a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság.Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megye továbbra is csapadék mentes, Baranya és Somogy megyében pedig megszűnt a havazás, az ország többi részén havazik.A gyorsforgalmi utak általában sónedvesek, az M7-es autópályán lehet számítani havas, hókásás szakaszokra.A Dunántúl, a Dél-Alföld és az Észak-Alföld fő-és mellékútjainak burkolata jellemzően havas, hókásás vagy a preventív védekezés nyomán sónedves. A friss hó vastagsága az érintett területeken 1-4 cm, Baranya és Somogy megyében 5-10 cm közötti.Fertőszentmiklós és Zalaegerszeg térségében párás az idő, máshol a látási viszonyok általában jók.hajnalban már országszerte havazhat, dél felől azonban egyre több helyen állhat el a csapadék. Délkeleten a havazást, havas eső, eső, néhol ónos eső is felválthatja. Délután nyugaton és helyenként északon lehet még kisebb havazás, hózápor. Este a Dunántúl északi felén hó, délen havas eső, néhol ónos eső eshet - olvasható az Időkép előrejelzésében.

Győr-Moson-Sopron megye - Tartós, sűrű köd Tartós (> 6 óra) sűrű köd (látástávolság pár száz méter) várható.Országos havazásból ma főként az ország délkeleti felében várható hó (körülbelül a Nagykanizsa-Nyíregyháza vonaltól délre), amelynek mennyisége ma éjfélig összesen lepel-10 cm között valószínű. Holnap a havazás súlypontja a Dunántúlra tevődik át, ekkor további lepel - 8 cm valószínű. Az összegzett friss hóréteg a déli határ mentén lehet a legtöbb, ott helyenként akár 15 cm mennyiséget is elérheti.olvasható a szervezet hétfői közleményében.A meteorológiai előrejelzések alapjánújabb jelentős havazás várható, a Balaton-Budapest-Nyíregyháza vonaltól délre – dél felé növekvő mennyiségben – hozzávetőleg l-12 cm hó valószínű.a havazás északra is átterjedhet, délutánig 1-10 cm hó is hullhat, ekkor a több hó az ország özépső sávjában és északi részén várható.ésszórványosan,több helyen várható csapadé , nyugaton inkább hó, keleten vegyes halmazállapotú csapadé , de a csapadé formája, mennyisége és a hó megmaradása – mediterrán ciklonról lévén szó – egyelőre még bizonytalan.A Magyar özút Nonprofit Zrt. szakemberei a 2018. től kezdődő téli üzemeltetési időszakban a mai napig 115 ezer tonna sót és 6,8 millió liter álcium-klorid oldatot juttattak ki a 32 ezer kilométeres országos özúthálózatra. A társaság munkatársai a övetkező napokban is 0-24 órás szolgálatot biztosítva végzik a szükséges téli útüzemeltetési feladatokat. A hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat az előírások szerint ütemezetten végzik, először az autópályákon, autóutakon és főutakon, majd a településeket összekötő mellékutakon, végül az alacsony forgalmú bekötőutakon végzik el. A lehetséges helyszíneken a megelőző, úgynevezett preventív sószórási munkákról is gondoskodnak a szakemberek.A Magyar özút Nonprofit Zrt. 32 ezer kilométernyi országos özúthálózat, vagyis a gyorsforgalmi, a településeket összekötő fő- és mellékutak, illetve ezen utak településeken átvezető szakaszainak üzemeltetési és fenntartási feladatait látja el. Kivétel a koncessziós autópálya-üzemeltető cégekhez tartozó M5-ös és M6-os autópálya. Minden más – mintegy 140 ezer kilométernyi út – önkormányzati kezelésben van. Budapest özigazgatási határain belül a Magyar özút Nonprofit Zrt. nem kezel utakat.A társaság a 32 ezer kilométeres országos özúthálózatra mintegy 800 munkagéppel rendelkezik a téli időszakban. Egy-egy munkagépre örülbelül 40-50 kilométernyi út jut, ekkora útszakaszon a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munká a beavatkozástól és az időjárási helyzettől függően 2-5 órát vesznek igénybe. Ennyi idő alatt folyamatos havazás esetén újra téliesebb útviszonyok alakulhatnak ki, ami újabb és újabb beavatkozásokat igényel mindaddig, amíg a havazás nem áll el. Vagyis a társaság folyamatos és ütemezett munkavégzése mellett is fel kell észülniü az autósoknak arra, hogy intenzívebb havazás esetén időszakosan téliesebb útviszonyokkal találkozhatnak az országos özúthálózaton is, így egyes esetekben szükségü lesz a nyári időjárási viszonyok özött megszokott utazási sebességü mérséklésére.A Magyar özút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatának weboldalán, aoldalon, az aktuális út- és látási viszonyokról, valamint forgalmi helyzetről is folyamatosan friss információkhoz juthatnak a özlekedő . A friss baleseti és torlódással kapcsolatos hírek itt érhetőek el:. Míg reggel 5 és este 22 óra özött, nagyjából 3 óránként a övetkező linken országos, átfogó összesítéseket is olvashatnak a özlekedő az időjárási helyzethez kapcsolódó útviszonyokról:A szakemberek arra érik az autósokat, hogy csak a téli közlekedésre alkalmas abroncsokkal és megfelelően felkészített gépjárművekkel induljanak útnak. A téli gumik tapadása nagyságrendekkel jobb, mint a nyári vagy akár a négyévszakos gumiké, a téli időszakban ezzel a féktávok hossza is érdemben csökkenthető. Kizárólag tele üzemanyagtartállyal induljanak útnak és ellenőrizzék az ablakmosó folyadékot, a gépjármű világítását és az akkumulátor állapotát is, töltsék fel telefonjukat vagy használjanak autós töltőt.A Magyar özút Nonprofit Zrt. téli üzemeltetési feladataival kapcsolatos gyakori érdés-válaszokat, valamint a özlekedő számára további hasznos téli tanácsokat a társaság november elején megújult weboldalán itt érhetnek el az érdeklődők >>