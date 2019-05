Házasság Győrben, kutyák Kapuváron, hercegek Fertődön - Három tuti program hétvégére

1. Jelenetek egy házasságból: Győrben a híres színmű

Jelenetek egy házasságból

Május 18., szombat, 18 óra, Újvárosi Művelődési Ház

2. Kutyakiállítás Kapuváron

Május 19., vasárnap - KRESZ-park (Flóra Gyógyfürdő mellett)

3. Kishercegi bál - Fertőd

Május 18-án Győrben, az Újvárosi Művelődési Házban is előadják a soproni színház tavaly bemutatott sikerprodukcióját, IngmarBergman világhírű filmjének sok feldolgozást megélt színpadi változatát, a Jelenetek egy házasságból című drámát két kiváló felvidéki színész tolmácsolásában.Az író egyszerre láttatja a két szereplőt egyebek között félénknek, vidámnak, önzőnek, butának, önfeláldozónak, kiállhatatlannak, szentimentálisnak, de főleg szeretetre méltónak, és ennyi elvárásnak akkor sem könnyű megfelelni, ha a házastárs színészek három gyermek szüleiként hosszú évek óta élnek a csallóközi Hetényben.„Nekem segít, biztonságot ad, hogy a feleségem a partnerem – fogalmaz az együttes munkáról Gál Tamás, aki az évente egy férfi, illetve női színésznek járó korábbi szlovákiai elismerése után a közelmúltban kapta meg a Jászai Mari-díjat is. – Jó az, hogy ismerjük egymás gondolatait, mozdulatait, vele bármikor ugorhatok a magasból akár védőháló nélkül is. És ez azért fontos, mert az általam alakított Johan a boldogság keresése közben összekeveri a szabadságot a pillanatnyi örömök hajszolásával. Ugyan szereti a feleségét, de nélküle akar új életet és csak későn ébred rá, hogy ha beszéltek volna egymással, akkor a házasság újraépítésével megtalálhatta volna a saját belső szabadságát is."Marianne szerepében a feleség, Kiss Szilvia lép a közönség elé: meg van győződve arról, hogy naponta meg kell harcolni a másikért, nem szabad a szőnyeg alá söpörni a problémákat. „A tüzet táplálni kell, őszinteségben élni ebben a rohanó világban, mert a házasság próbája csak a papír aláírása után kezdődik – foglalja össze az író és a saját mondanivalója lényegét. – Nem elég a szerelem, a szeretet, a legfontosabb a kommunikáció, az egymással mindent megbeszélés. Ha elfojtott, ki nem mondott gondolatok maradnak, az elhidegüléshez vezet, amikor a két, házasságban élő ember már nem egymásért él, hanem elmennek egymás mellett. A próbaidőszakban sok időt töltöttünk kapcsolatok elemzésével, hogy mi rejlik a feszültségek és az agresszivitás mögött, hová vezet a másik lelkével törődés elmulasztása."A Jászai-díjas Pataki András által rendezett darab 110 percen keresztül férfi és nő szívszorító kapcsolatának mindennapjaiba enged bepillantást, miként jut el a felhőtlen boldogság az elforduláson, a felbomláson keresztül egy másfajta szeretetig. A Sopronban telt ház előtt játszott Jelenetek egy házasságból szakmai meghívásoknak, fesztiváli részvételeknek tett eleget és minden bizonnyal Győrben is több mint kellemes élményt nyújt majd a két tapasztalt művész napjainkban is aktuális produkciója.„A darab sikerének egyik titka, hogy mindenkit megtalál, nincs olyan kapcsolat, amely kisebb-nagyobb mértékben ne lenne érintett a felsoroltak által. A történések kérdéseket tesznek fel, amelyekre nem könnyűek a válaszok, gondolkodásra késztetnek az előadás után is. Reméljük, így lesz Győrben is, ahol eddig sikeres előadásaink voltak A nagyidai cigányokkal, A helység kalapácsával, a Dorottyával" – mondta elöljáróban Gál Tamás.Az Ebtenyésztők Kapuvári Egyesületének rendezésében minden fajtás CAC nemzeti kutyakiállításon vehetünk részt.