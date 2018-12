Havazás, csúszós utak - Ónos eső miatt figyelmeztetés a megyére, több baleset megyeszerte - fotók

Ön mit tapasztalt? Várjuk fotóit, észrevételeit: tudosito@kisalfold.hu

Útállapot, 12 órakor

Útállapot, reggel 8:15-kor

Útállapot, reggel 7 órakor

Útállapot, időjárás 5 órakor

.Talaj menti köd Sóshartyánban 2018. december 19-én.MTI/Komka Péter

A Dunántúlon Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megyében, továbbá Pest megyében, a keleti országrészben pedig Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok megyében havazik vagy szállingózik a hó, az M7-es autópálya eszteregnyei szakaszáról ónos esőt jeleztek.A gyorsforgalmi, valamint a fő- és mellékutak burkolata a legtöbb helyen a preventív sózástól már nedves, viszont Győr-Moson-Sopron, Heves és Nógrád megyében előfordulhatnak havas, latyakos útszakaszok.Általában ködös, párás a levegő, Győr-Moson-Sopron, Baranya, Heves és Csongrád megyében több helyen 100 és 300 méter közé csökkent a látótávolság.Szélcsend van, helyenként gyenge a légmozgás.A hőmérséklet -8 és -2 fok között változik.A Dunántúl északi felén és a főváros környékén havazik, de Győr térségéből ónos esőt is jeleztek, Győr-Moson-Sopron megyére elsőfokú riasztást adtak ki az ónos eső miatt.A gyorsforgalmi, valamint a fő- és mellékutak burkolata a legtöbb helyen a preventív sózástól már nedves, viszont a Balassagyarmat, Esztergom, Sárvár és Győr környéki mellékutakon még előfordulhatnak jeges, havas útszakaszok is!Általában ködös, párás a levegő, az Alföld nagy részén, illetve Baranya megyében, valamint Balassagyarmat térségében 100 és 300 méter közé csökkent a látótávolság.Szélcsend van, helyenként gyenge a légmozgás.A hőmérséklet -8 és -2 fok között változik.A Dunántúl északi felén és a főváros környékén havazik, de Győr térségéből ónos esőt is jeleztek.A gyorsforgalmi, valamint a fő- és mellékutak burkolata a legtöbb helyen a preventív sózástól már nedves, viszont a Sárvár, Pápa és Győr környéki mellékutakon még előfordulhatnak jeges, havas útszakaszok is!Az Alföld nagy részén, illetve Baranya megyében köd nehezíti a közlekedést, néhol 300 méter alá is csökkenhet a látótávolság.A Dunántúl nyugati felét csapadékzóna érte el: Lenti és Körmend térségéből hószállingózást, Gmérnökségeink, Vas és Veszprém megye területén pedig vegyes halmazállapotú csapadékot - esőt, fagyott esőt, ónos esőt - észleltek.A gyorsforgalmi, valamint a fő- és mellékutak burkolata a legtöbb helyen a preventív sózástól nedves, viszont a Sárvár ésAz Alföld nagy részén, illetve Baranya megyében köd nehezíti a közlekedést, néhol akár 100 méter alá is csökkenhet a látótávolság.Szélcsend van, helyenként gyenge a légmozgás.A hőmérséklet -7 és -3 fok között változik.