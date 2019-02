Hat ember életét menthette volna meg a biztonsági öv az M1-esen és az M85-ösön - videó, fotók

Február 10-én Győr közelében egy 21 éves férfi és egy 34 éves nő vesztette életét az M1-es autópályán. A tragédiájuk intő jel lehet azoknak, akik nem kapcsolják be a biztonsági övet. Fotó: Kisalföld-archívum (MTI)

Az Ikrény térségében, az M85-ösön történt baleset súlyos sérültjén azonnal életmentő, koponyaműtétet hajtottak végre a Petz-kórházban idén januárban. Fotó: Mészáros Mátyás

Meghalt az a két súlyos sérült, akiket a mentők az M1-es autópályán, Mosonmagyaróvár térségében történt baleset helyszínén igyekeztek újraéleszteni idén február közepén. Fotó: Krizsán Csaba (MTI)

Videó egy biztonsági öv szimulátor győri teszteléséről





Február közepén négy autó és egy kamiona sztrádán Mosonmagyaróvárnál. Öten sérültek meg, egy 58 és egy 61 éves asszonyon nem tudtak segíteni a mentők. Február 10-én Győr térségében egy 21 éves férfi és egy 34 éves nő vesztetteaz M1-esen.Bár mindkét halálos baleset körülményeit egyelőre vizsgálják a rendőrök, erősen feltételezhető, hogy a tragédiához vezető, járműből úttestre zuhanás összefüggésben állhat a biztonsági öv használat mulasztásával."Az említett két karambol mellett az M85-ösön is történt már hasonló, tragédiával végződött baleset. Még tavaly ütközött szalagkorlátnak, majd megpördült egy autó. Ekkor három ember esett ki a kocsiból, két fő a helyszínen vesztette életét.Január végén is kizuhant az úttestre egy ember az M85-ösön. Az Ikrény térségében történt baleset sérültjét életveszélyes állapotbana győri kórházba. A vizsgálat ezen esetekben is megállapította, hogy az említett balesetek áldozatai, illetve sérültjei sem használták a biztonsági övüket" – kezdte Perjámosy István rendőr alezredes.A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőrfőkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője szerint "szomorú tény napjainkban, hogy sokan feledkeznek meg arról, hogy a biztonsági öv életet menthet"."A világhálón több olyan tévhit kering, amely szerint a terhes nőknek árt a biztonsági öv vagy ha tűz üt ki a járműben, akkor a biztonsági öv nehezíti a menekülést. Nem állítom, hogy elképzelhetetlen olyan baleseti szituáció, ahol a biztonsági öv használata bizonyos hátrányokkal járhat. Igaz, tudomásunk szerint megyénkben az elmúlt 30 évben senki nem halt meg az utakon azért, mert bekötötte magát, miután autóba ült. Egyre több viszont az olyan eset, ahol azért történik tragédia, súlyos sérülés, mert nem használják ezt az alapvető biztonsági eszközt" – közölte Perjámosy István.Az utóbbi hónapok súlyos balesetei kapcsán a rendőrség úgy döntött, hogy idén fokozottan ellenőrzik a biztonsági öv használatát Győr-Moson-Sopron megyében. "Sajnos, a tavalyi adataink is alátámasztják azt a feltételezést, hogy sokan `feledkeznek meg´ a biztonsági övről. Tavaly a rendőri ellenőrzések során közel 3500 autós vonatkozásában intézkedtek a kollégák a biztonsági öv használat mulasztása miatt megyénkben. A helyzet Győr környékén a legkritikusabb. Idén januárban több mint 250 biztonsági övet nem használó autóssal találkoztunk a megyében" – tudtuk meg a rendőr alezredestől.Mind a 2018-as, mind a januári adatok annak fényében különösen elkeserítők, hogy ezeket a szabálysértéseket fotóval támasztották alá a rendőrök. Ez egyébként nem törvényi előírás. Tekintettel azonban arra, hogy több autós próbálta tagadni a nyilvánvaló jogsértést, vagy a rendőr észlelésekor, még megállásuk előtt kötötték be magukat, a fotós módszer nyilvánvalóan nagyobb visszatartó erővel bír.A jogkövető autósoknak jó hír a korrekt rendőri hozzáállás, rossz a biztonsági övet hanyagolóknak. Minden városi legenda ellenére, a rendőrség birtokában van tehát olyan képrögzítő eszközöknek, amelyek éles felvételeket készítenek és így vita nélkül megállapítható, ki kötötte be magát, ki nem.Aki "legyint" a biztonsági övre, a következő fix összegekkel számolhat: lakott területen belül 10 ezer, lakott területen kívül 15 ezer, autópályán 20 ezer forintos bírság jár a biztonsági öv "hanyagolásáért".Ne feledjék: a pénzbüntetésnél leírhatatlanul fontosabb, hogy nagy erejű ütközés esetén a biztonsági öv véd bennünket attól, hogy kizuhanjunk a kocsiból, vagy súlyosabb sérülés ne történjen.