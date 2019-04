Három tuti program húsvétra - Várják a gyerekeket Mosonmagyaróváron és Fertődön, bringázás Sopronban

1. Új játékokkal bővült az interaktív élményközpont Mosonmagyaróváron

Robotos húsvéti tojáskeresés

április 21-22., vasárnap, hétfő,

Futura, Mosonmagyaróvár

Aki korábban már járt a mosonmagyaróvári élményközpontban, annak is érdemes újra ellátogatnia, hiszen télen új játékokkal bővült a kínálat.Milyen lehet a Holdon járni vagy fakírágyon feküdni? Villámcsapás, nagyfeszültség, séta egy függőhídon: itt mindezeket megtapasztalhatjuk. A mosonmagyaróvári Futura, a közel 300 éves magtárépület négyszintes, interaktív kiállításán a négy őselem – a tűz, a víz, a föld és a levegő – titkainak, a Szigetköz növény- és állatvilágának megismerésére hívja az érdeklődőket: az ovisoktól a nagyszülőkig minden korosztálynak tartogat élményeket.

Aki korábban már járt az élményközpontunkban, annak is érdemes újra ellátogatnia, hiszen télen új játékokkal bővült a kínálatunk. A színek és formák játszóterén árnyjáték, pixelfal, óriásbolyongó, világító és tükrös építőasztal, építő- és logikai játékok várják a gyerekeket és felnőtteket

2. Bringáspiknik és -felvonulás Sopronban

Critical Mass, Sopron

április 20. (szombat), délután 2 óra - Felvonulás délután 5 óra

Felhívta a figyelmet: robotos húsvéti tojáskeresés szerepel az április 21–22-i programjukban. Az élményközpont négyszintes tudományos játszóházzal, planetáriumi előadással, kísérleti és Tesla-transzformátor-bemutatóval készül a tavaszi szünetben is. És mindez még kiegészül egy további különleges programmal. A Cubetto nevű cuki robottal képernyő nélkül, egyszerű lépésekkel megtanítanak a programozás alapjaira. Húsvétvasárnap és -hétfőn vele indulhatunk tojáskeresésre.Mit tud a robot? – érdeklődtünk a Futura vezetőjétől: „Képes előrehaladni, balra vagy jobbra kanyarodni. A mi feladatunk, hogy egy parancssorral megtervezzük az útját. A Cubetto roppant engedelmes, a kék gomb megnyomását követően teljesíti utasításainkat. Ha helyes lépéseket programozunk, célba ér. Erre az alkalomra készítettünk egy speciális tojáskereső pályát. Ha ez sikerül, finom csokitojás lesz a jutalom."Bringáspiknik és -felvonulás lesz szombaton Sopronban, a Critical Mass miatt az autósoknak is készülniük kell forgalomkorlátozásra. A kerekesek 14 órától gyülekeznek a KRESZ-parkban, itt piknikezhetnek, kipróbálhatják a fotófalat, részt vehetnek az ügyességi játékokon. A Péntek délután zenekar műsora utána Lőver körút–Mikoviny út–Bajcsy-Zsilinszky út–Béke út–Frankenburg út–Csatkay út–Deák tér–Mátyás király utca–Várkerület–Ógabona tér–Erzsébet utca útvonalon, majd vissza a Frankenburg úton és az Ady Endre úton át a KRESZ-parkba.A bringások rendőri biztosítás mellett teszik meg a kört. Visszaérkezésük után a Rumli együttes várja a résztvevőket, este pedig Critical Mass After lesz 21.30 órától a Búgócsigában a Blue Cafe Band koncertjével.