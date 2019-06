Ha lejár a határidő, zárolhatják a folyószámlákat - 7 tanács a banki adategyeztetéshez

Husi Dávid

Bödecs Károlyné már elvégezte az adategyeztetést, így biztos, hogy a határidő lejárta után is használni tudja a bankkártyáját. Fotó: Bertleff András

A pénzmosás elleni jogszabályok által előírt kötelező adategyeztetés határideje június 26. Mivel sok téves információ terjed ezzel kapcsolatosan, a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat szak- értőjétől, Husi Dávidtól kért tájékoztatást lapunk.Akik 2017 júniusa után nyitottak számlát, azoknak nincs teendőjük, nekik már a két éve érvénybe lépett szabály szerint hozták létre a számlájukat. A régebbi bankszámlával rendelkezők esetében is elképzelhető, hogy már elvégezte adategyeztetésüket az ügyintéző az elmúlt két évben, amikor más ügyüket intézték a bankfiókban. Ha nem biztos benne, van-e teendője, ha nem kapott arról értesítést, hogy el kell végeznie az azonosítást vagy arról, hogy már nem kell ezt megtennie, érdeklődjön szolgáltatójánál!Bár a kötelező átvilágítás kapcsán legtöbbször a bankszámlákat említik – és ez is érint legtöbbeket –, hasonlók a teendők befektetési egységekhez kötött életbiztosításnál, önkéntes nyugdíjpénztári szerződésnél, önkéntes egészség- és önsegélyező pénztárak tagjainál, befektetési szolgáltatók ügyfeleinél. Emiatt ugyancsak érdemes érdeklődnie azoknál a szolgáltatóknál, amelyekkel szerződést kötött, különben például befagyasztják életbiztosítását.Magánszemélyek esetében a személyi igazolvány és a lakcímkártya fénymásolatára van szükség, esetleg az adókártyáéra. Ezeket kell magával vinnie az adategyeztetésre, ha személyesen megy a bankfiókba. Nézze meg, nem járt-e le érvényességi idejük, ha igen, a bankok se fogadhatják el! Azt is tudni kell, hogy vállalkozások, jogi személyek, egyéb szervezetek esetében több okmányra, igazolásra van szükség az azonosításnál.A legtöbb bank lehetővé teszi, hogy igazolványai fénymásolatait postai úton vagy e-mailen küldje el, de ez attól is függhet, mennyire hiányosak az adatai. Az erről szóló tájékoztatást pénzintézete honlapján keresse! Van, ahol ugyanis a fénymásolat aláírását is kérik, s van olyan szolgáltató, amely saját online felületén biztosít lehetőséget az okmánymásolatok feltöltésére.Szakértőnk szerint nincs nagy kockázata adataink e-mailen elküldésének, ha biztonságos postafiókot használunk, ahhoz más nem fér hozzá például, mert ismeri jelszavunkat.Akinek több bankszámlája van, annak mindegyik esetében – így előfordulhat, hogy több pénzintézetnél is – eleget kell tennie az adategyeztetésnek. Ha több tulajdonosa van egy bankszámlának, például férj és feleség vagy szülő és gyermek is használja, akkor mindegyikükre vonatkozik az azonosítási kötelezettség, mert a jogszabály teljes körű átvilágítást ír elő. S amíg csak egyikük tett ennek eleget, addig ő sem fér hozzá a közös számlán lévő összeghez.Aki a június 26-i határidőig nem végzi el az adategyeztetést, annak sem szűnik meg a bankszámlája, nem tűnik el a pénze, csak mivel zárolják a számlát, nem fér ahhoz hozzá. Nem tud tranzakciókat, ügyleteket folytatni, pénzt utalni, fogadni se, nem tud pénzt felvenni, bankkártyájával fizetni. Ám amint pótolja mulasztását, rögtön feloldják a korlátozást.Ha a bankszámlája létrehozása után megváltoztak az adatai, például a lakcíme vagy a személyi igazolványának a száma, mert újat kapott, akkor ezt eddig is jeleznie kellett a pénzintézetének, s ezután is meg kell tennie. Ha erről igazolást kap, azt őrizze meg, akárcsak azt, amit a mostani adategyeztetésről adnak, de nem feltétlenül kell ilyet adni.