Győri rendőr segítségével mutatjuk a gyerekeknek, hogyan kell átkelni a zebrán - videó

Makkos Eszter, Kristóf-Balogh Gréta, Makai Samu, Szabó Máté, Devecseri Kata Rózsa, Horváth Hanna, Pálóczi-Varga Lívia, Csavar Zsombor (b-j) Horváth Balázs rendőr-őrmesterrel a KRESZ kerékpárosokra vonatkozó szabályairól beszélgettek a győri Kölcsey-iskolában.

Ha a kisalfold.hu-n szavazást hirdetnénk a szülőknek, hogy milyen új tantárgyat tennének tantervbe, borítékolható, hogy a KRESZ az első három helyezett között végezne. Időről időre felmerül, hogy a KRESZ-oktatás az általános iskolai tananyag része lehet. Régi adósságát törlesztené az oktatáspolitika, ha a gyerekek végre heti rendszerességgel tanulnának a közlekedési szabályokról. Hosszútávon ez a lépés biztos javítana a szegényes hazai közlekedés kultúránkon.Ameddig ez nem történik meg, óriási jelentősége van a szülői példamutatásnak a közlekedésben. "A szülők akkor hoznak felelős döntést, ha nem szegik meg, tiszteletben tartják a KRESZ-t. A szülők ne csak kísérjék a gyerekeiket, hanem beszélgessenek is a megélt szituációkról" – kezdte Makai Zsuzsanna rendőr őrnagy. A Győri Rendőrkapitányság kiemelt baleset-megelőzési főelőadója a tanév során számos iskolába látogat Győrben és a környező települések iskoláiba és a KRESZ-ről tart előadást.Nézzünk pár alapszabályt, amelyet ovis gyerekeknek is érdemes rendszeresen mondani. Nem elegendő, ha látják a gyerekek, hogy lassít az autó, csak akkor induljanak el, ha biztosan megállt a sofőr a gyalogátkelőhely előtt. Fontos, ha átkelnek az úttesten, tartsák a szemüket a forgalmon. Azért, mert az egyik sávban fékezett az autós, nincs rá biztosíték, hogy a másik sávban közlekedő vezető is így fog tenni. Ha zöld lámpát kapnak, nézzenek körül, mielőtt útra lépnek. Sok autós belehajt a pirosba is.​A kerékpárral közlekedő kisiskolások közül többen hiszik, hogy gyalogátkelőhelynél elsőbbségük van. Ez csak akkor igaz, ha leszállnak a bringáról és tolják azt. Fontos tudni, hogy a kerékpársáv nem biztosít elsőbbséget gyalogátkelőhely mellett. Végezetül: a szülők csak akkor engedjék önállóan tekerni a gyereküket, ha képesek jelezni az irányváltásokat. Ehhez elengedhetetlen, hogy egy kézzel tudják fogni a kormányt.