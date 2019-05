Győr-Moson-Sopronban 6200 család jutott otthonhoz a csok segítségével: "Minden döntésünknél a gyermek az első"

Tízmilliók a szülőknek

Szeretnénk, hogy a családalapításnak ne legyen anyagi akadálya – nyilatkozta lapunknak Novák Katalin. Fotó: Förster Tamás

Nem kiadás, befektetés

– Minden megváltozik attól a pillanattól kezdve, hogy megszületik a baba. Áthelyeződnek a hangsúlyok: már nem rólunk szól az élet, az ember megszokja, hogy először a gyermekeire gondol és csak utána magára. A család annyi örömöt és büszkeséget ad, amelyhez hasonlót soha, sehol nem éreztem. Minden gyermekünkkel még gazdagabb lett az életünk.– Családban élni, gyermeket nevelni jó, a kormány pedig azt szeretné, hogy ez valóban minél jobb, minél örömtelibb lehessen. Szeretnénk, hogy a mai fiataloknak könnyebb legyen gyermeket vállalni és gyermeket nevelni, mint a szüleiknek, nagyszüleiknek. Az a célunk, ha valaki megtalálta a párját és közösen eldöntötték, hogy családot alapítanak, akkor ehhez minden szükséges segítséget megadhassunk. A családalapításnak ne legyen anyagi akadálya. Abban segítünk, hogy egy fiatal pár felelős döntést tudjon hozni, és a már meglévő gyermekek felnevelése is minél könnyebb lehessen. A magyar családpolitika azt ismeri el, hogy a gyermekek a legnagyobb örömet jelentik a családnak, míg mindannyiunk, a teljes közösség számára pedig erőforrást.– Abban bízom, hogy el sem távolodtunk ezektől az értékektől, vagy ha mégis, akkor nem végérvényesen. SajnosEurópában, a nyugati államokban nem ennyire kedvező a helyzet. Mi, magyarok időben eszméltünk. Fontos, hogy Magyarország képes legyen megőrizni kulturális identitását. Az elmúlt majdnem négy évtized népesedési veszteségeit azonban nehéz utólag korrigálni vagy a mutatókat felfelé ívelő pályára állítani.– Bele sem vágnánk, ha nem hinnénk benne.– Nagy az érdeklődés a július elsejétől induló Családvédelmi Akciótervvel kapcsolatban. A babaváró támogatáshoz még csak hasonló sem volt soha Magyarországon. Olyan fiataloknak adunk akár tízmillió forintos támogatást, akik családalapítás előtt állnak, akik még csak tervezik a gyermekeket, akik még csak most kezdik a pályájukat. Most ők kapnak egy olyan mozgásteret, egy olyan szabadon felhasználható kölcsönt, amit bármire fordíthatnak. Tulajdonképpen megelőlegezzük nekik ezt a pénzt, és ha lesznek gyermekeik, akkor nem a teljes összeget kell visszafizetniük, sőt, ha három gyermeket vállalnak, akkor nem is kell tovább törleszteniük, a pénz az övék.– A csok esetében azoknak a pároknak, akik családot szeretnének alapítani és három gyermeket terveznek, de a már nagycsaládosoknak is rendelkezésére áll tízmillió forint lakásvásárlásra, -építésre, ha pedig ehhez még hozzájön a babaváró támogatás, akkor már összesen húszmillió forint támogatásról beszélünk. Ráadásul már a kétgyermekesek is igényelhetik a csok mellé felvehető kedvező kamatozású kölcsönt, ami júliustól használt ingatlan vásárlásához is felhasználható. A kétgyermekes családok tízmillió forint, a háromgyermekesek tizenötmillió forint csokkölcsönt igényelhetnek, tehát ha összeszámoljuk, a családok kaphatnak tíz- plusz tízmillió forint támogatást és kölcsönként még további tizenötmilliót.– Igen. Még azok a fiatalok is, akik két gyermeket vállalnak, ha felveszik a babaváró támogatást, abból ideális esetben hárommillió forintot meg tudnak spórolni, ezt nem is kell visszafizetniük. Plusz ha új lakást vesznek, kapnak 2,6 milliót és ehhez tízmillió forint kölcsönt. De a kölcsön jár használt lakás vásárlásakor is. Egy kétgyermekes család tehát több mint öt és fél millió forintot kaphat meg, és kölcsönből lehet még tizenhétmillió forintos mozgástere. Szintén júliustól indul a nagycsaládosok autóvásárlási programja, amellyel a minimum hétszemélyes, új autó vásárlásakor két és fél millió forintos támogatást kaphatnak azok a családok, ahol legalább három gyermeket nevelnek, vagy a harmadikat épp várják. Július 1-jétől emelkednek a jelzáloghitel-csökkentésre vonatkozó kedvezmények is. Ha a családba második gyermek születik, elengedünk a hitelből egymillió forintot, a harmadik gyermeknél négymilliót, minden további gyermek után pedig újabb egymilliót. Azoknak a pároknak, akik két gyermeket vállalnak, így egymillió forint, azoknak pedig, akik három gyermeket vállalnak, négy-öt millió forint megtakarításuk lesz. A megemelt összegű jelzáloghitel-elengedés a július elseje után születendő gyermekek után vehető igénybe.– Ez nem kiadás, hanem befektetés. Annál jobb helyre nem adhatjuk a pénzt, mint azoknak a fiataloknak, akik felelős módon szeretnének gyermeket vállalni és nevelni. Fontos: felelős módon. Nem véletlenül feltétele a kedvezményeknek a munkaviszony vagy a babaváró támogatásnál a házasság. Bizonyos mértékű felelősségvállalást elvárunk.– Január elsején életbe lép a négygyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentessége és a nagyszülői gyed. Vagyis jövőre is folytatódnak a támogatások. Várjuk meg, hogy működnek a most bevezetett lehetőségek, aztán mehetünk tovább! Az anyagi ösztönzők mellett számos egyéb intézkedésünk van, amelyekkel a családbarát szemléletet szeretnénk visszahozni a köztudatba.

A munkát elvárják

– A kormányzat eddig sem szólt bele, és ezután sem fog, hogy a fiatalok vállalnak-e gyermeket, ha igen, hányat és mikor. De fontos, hogy mindenki már az iskolában megtanulhassa, biológiai értelemben melyik életszakasz ideális a gyermekvállaláshoz. Ez biológia, ebben nincs ideológia. Megtévesztő lehet, ha a média azt sugallja, egy nőnek ötvenévesen is ugyanakkora esélye van az anyaságra, mint huszonöt évesen. A lehetőségeket kell megmutatni és el kell oszlatni a fiataloknál azokat a félelmeket, amelyek miatt sokan azért nem vállalnak gyermeket, mert azt hiszik, nem tudnak majd egyről a kettőre jutni. A tavalyi évben, a családok évében olyan kisfilmekkel szólítottuk meg a gyermekvállalás előtt állókat, amelyek nem egy szirupos, rózsaszín világot festettek le a gyermeknevelésről, hanem a lehetséges akadályokról szóltak. Kérdéseket fogalmaztunk meg, vitát, beszélgetést kezdeményeztünk. Most pedig olyan rendhagyó tájékoztató videókat készítettünk, amelyek az új támogatásainkról szólnak. Ezek hagyományos animációs technikával születtek, minden képkockát külön rajzoltak meg digitálisan. A filmeket a televízióban, az interneten, a csalad.hu-n is meg lehet nézni. Nem válaszokat akarunk adni a fiataloknak, a kérdésfeltevésben vagyunk partnerek.– A családtámogatások terén Magyarország nemzetközi összehasonlításban is az elsők között van. A családok támogatása és elismerése minden kormányzati döntésnél szempont, legyen szó gazdaságpolitikáról, beruházásokról vagy az oktatás, az egészségügy, a sport, a közigazgatás átalakításáról, infrastrukturális fejlesztésről. Tehát mindig, amikor a kormányzat lép egy nagyot, mondjuk a budapesti vagy a különböző vidéki fejlesztési programoknál, figyelembe vesszük a családok szempontjait.– A megyében 6200 olyan család él, amely az otthonteremtési támogatásnak köszönhetően tudott előbbre jutni. Ezenkívül Győr-Moson-Sopron megyében négy Család- és Karrierpontunk működik Csornán, Győrben, Kapuváron és Mosonmagyaróváron. Ezek az intézmények abban segítik a kisgyermekes édesanyákat, hogy minél könnyebben és minél rugalmasabb formában vissza tudjanak menni dolgozni, ha ezt igénylik. A központok a helyi igényekhez igazodnak, helyi lehetőségeket kínálnak az anyáknak. Szeretnénk, ha az édesanyáknak nem kellene választaniuk a munka és a magánélet között, ezért 2022-ig annyi bölcsődei férőhelyet hozunk létre, hogy mindenki, aki bölcsődébe akarja vinni a gyermekét, megtehesse. A Kisalföldön 23 településen valósul meg bölcsődefejlesztés mintegy 2,4 milliárd forintnyi fejlesztési forrásból, ennek eredményeként 230 új férőhelyet hozunk létre és 654 meglévő férőhelyet korszerűsítünk. Emellett április elején megjelent egy újabb fejlesztési forrásból megvalósuló pályázati kiírás a megyében, amely további 900 millió forintot biztosít bölcsődefejlesztésre. Az uniós forrásokon kívül az önkormányzatok hazai költségvetésből is pályázhatnak új bölcsőde és minibölcsőde létrehozására. Szintén július 1-jétől érhető el a falusi csok, amely azoknak a fiatal pároknak nyújt lehetőséget az otthonteremtésre, akik falusias környezetben szeretnének családot alapítani, nevelni. A megyében található települések listája a kormany.hu oldalon érhető el.– Erről szó sincs, de egy pontban nem engedünk: a támogatásokat munkához kötjük. Az országban 3,5 százalék körül van a munkanélküliség, azt hiszem, jogos elvárás, hogy akinek támogatást adunk, annak legyen munkaviszonya. Természetesen munkának tekintjük azt is, ha valaki a gyermekeiről felelősen gondoskodik. Mindenféle élethelyzetben igyekszünk segíteni, így újabb és újabb elemmel bővül a rendszer.– Nagy eredmény, hogy az elmúlt kilenc évben több mint harminc százalékkal csökkent a terhességmegszakítások száma, való igaz, hogy még mindig nem elég alacsony. Abban hiszek, hogy tájékoztatással, felvilágosítással és megfelelő oktatással elérhetjük azt, hogy minél kevesebb legyen a terhességmegszakítás. A megelőzés a fontos, hogy senki se kerüljön kiszolgáltatott helyzetbe.– Nem határoztunk meg olyan célt, hogy elvárás a három gyermek. Az tény, hogy minden nagycsalád fontos erőforrás, hiszen így tudunk gyarapodni. Kutatások igazolják, hogy ahol a gyerekek nagycsaládban nőnek fel, jellemzően maguk is a nagycsaládos életformát választják. Ez azt is jelenti, hogy még fel sem tudjuk mérni, mekkora hatása lesz a következő generációkra annak, hogy most egyre többen a nagycsaládos életformát választják.– Oszlassuk el azt a tévhitet, hogy csak az első házasságban élő, kétszülős családoknak jár támogatás. Az egyszülősök ugyanúgy igénybe vehetik a kedvezményeket, mint a mozaikcsaládok. A támogatás akkor is jár, ha a megszületett gyermeket élettársi kapcsolatban vagy mozaikcsaládban nevelik. Sőt, ha a pár tagjai összeházasodnak és újabb gyermeket vállalnak, akkor sem esnek el a támogatásoktól. Például az egyszülős családoknak is jár a csok, ilyen sem volt még korábban, a bölcsődei elhelyezésnél kedvezményben részesülnek, és az autóvásárlási programban ők ugyanúgy részt vehetnek, mint mások.– Épp a három gyermekünk az erőforrás, a családom tölt fel. Tegnap éjfélkor hagytam abba a sütést, de amikor reggel azzal jött oda hozzám a nagyfiam, hogy anyu, de finomat sütöttél, arra gondoltam, megérte sokáig fent maradni.