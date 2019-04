Fusson értékes díjakért a PannonHajszán! Hotelben töltött hétvége és VOLT-jegyek a tét - videó, fotók

Facebook és Insta oldalát! Friss hírekért kövessék a PannonHajszaésoldalát!

Jelentkezés e-mailen



Mind a munkahelyi csapatok, mind az egyetemi versenyzők a következő e-mail címen jelentkezhetnek: info@hajsza.com. Kérjük, a levél tárgyában tüntessék fel: kihívás 2019.



Noha sokan versenyezni mennek a PannonHajszára, az indulókra jellemző az egymás iránti szolidaritás: szükség esetén mindig segítenek a másiknak.

Csodás környezetben küzdenek a versenyzők.

Mászott valaha a cseszneki várba a várfalon keresztül? Vágyott rá gyerekkorában, hogy meghódítson öt méter magas szalmabála-várat? Próbált vizesárkot rúddal átugrani? Érezte valaha a határai átlépésének boldogságát?csapata mindezt és még számtalan hasonló élményt garantál a június 8-án rendezett cseszneki akadályfutás résztvevőinek. A verseny választhatóan 7+ és 14+ km-es útvonala a Bakony festői szépségű ösvényein és a cseszneki vár környezetében halad. Sőt, a várba is be kell mászni a résztvevőknek!Az útvonal teljesítése közben akadályokon kell átjutni, melyek teljesítése során felejthetetlen élményekkel, befutó pólóval és éremmel gazdagodnak a kihívást vállalók. Szalmabála mászás, íjászat, gólyalábon járás, taliga tolás, csúzlizás és sok más egyéb feladat színesíti az útvonalat!A választható két táv mellett két szint közül lehet választani. A versenyfutam a profi sportolóknak szól, ahol időlimittel és egy-egy akadály sikertelen teljesítése vagy hibázás esetén nehezebb büntető feladatokkal kell számolniuk a résztvevőknek. Az élményfutam a nem rendszeresen sportolóknak szól, akik akár túra jelleggel szeretnék teljesíteni a kijelölt távot.Hazánkban is egyre nagyobb tömegeket vonzanak az akadályfutó-versenyek. Az első megyei futamot Pannonhalmánhárom és fél éve. A PannonHajszát az utóbbi két évben csodálatos helyszínen, a cseszneki vár "árnyékában" tartották a Bakonyban.Szerkesztőségünk is szereti a kihívásokat, ezért a Kisalföld csapata úgy döntött: rajthoz áll a cseszneki megmérettetésen és Olvasóinkat is arra buzdítjuk, hogy nevezzenek az erőpróbára. A PannonHajsza és a Kisalföld közös kihívásán lehetőséget kínálunk arra, hogy munkahelyi legalább négy fős csapatok tegyék próbára magukat. Minden játékra jelentkező csapat nevezési díjából 20 százalék kedvezményt biztosítanak a szervezők.A kihívásra jelentkező és a 7+ km-es táv élményfutamába nevező, legjobb időt elérő csapat – a négy legjobb futó időeredménye számít – értékes nyereménnyel, a Zirchez közeli Szépalma Hotelben és Ménesbirtokon tölthető hétvégével lesz gazdagabb.A győri egyetemistáknak egyéni vetélkedést kínálunk. A szintén 7+ km-es táv élményfutamában a legjobb négy időeredményt elérő versenyző napijegyet vehet át a VOLT Fesztiválra. Ezen felül testnevelés félév aláírás is jár a futam teljesítéséért. Az egyetemisták, főiskolai hallgatók is 20 százalék kedvezményt kapnak a nevezési díjból, melynek összege május 27-ig 14 ezer forint.A PannonHajszák színvonaláról mindent elmond a rendezvény népszerűsége. Évek óta folyamatosan bővül a résztvevők tábora. A tavaly indított GyerekHajszát az idei rendezvény mindkét napján (június 8-9.) délután tartják.Újdonságként idén cégek is kitelepülnek a PannonHajsza központjába, ahol családi napjukat, csapatépítőjüket összekötik az akadályokkal teletűzdelt "nagy futással".(Írásunk támogatott tartalom.)