Figyelem! Finomhangolta a menetrendet a MÁV, a változások érintik Budapest-Győr vonalat

ide kattintva olvashatnak. Bővebb információkat a menetrend további változásairólolvashatnak.

A MÁV-START szokás szerint tavasz elején finomhangolta az előző év decemberbenvasúti menetrendet.Győr–Budapest vonal: péntekenként a Győrből 15:09-kor induló vonat 16:07-kor megáll Bicskén, így több utas tudja igénybe venni a hét utolsó munkanapján.A Celldömölk–Győr vonal változása, hogy a Szombathelyről Celldömölkön át Győr felé 5:19-kor induló vonat Győr-Gyárváros megállóhelyen 7:12-kor megáll. Így a vonat kedvező és közvetlen eljutást biztosít a Belvárosba a reggeli órákban munkába és iskolába igyekvőknek.A Székesfehérvár–Szombathely vonalon az első vonat Celldömölk és Szombathely között 5 perccel korábban közlekedik, Celldömölkről 4:16-kor indul. A meglévő csatlakozások és eljutások a szombathelyi állomáson továbbra is biztosítottak lesznek Kőszeg és Szentgotthárd felé.A Pusztaszabolcs–Börgönd–Székesfehérvár vonalon a Bz motorvonatok helyett korszerű Desiro motorvonat áll forgalomba, mellyel komfortosabb, kényelmesebb és akadálymentes az utazás.Bár a Győr környéki utasokat ez valószínűleg nem érinti (nem vigasztalja) túlzottan, érdemes megjegyezni: április 27-től előszezoni vonatokat állítanak forgalomba a balatoni vonalakon. A vasúttársaság ezzel már jóval a főszezon beállta előtt biztosítja a nyár közeledtével fokozatosan növekvő velencei-tavi és balatoni utazási igény kielégítését más régiókból.A Budapest–Tapolca vonalon a Tapolcáról 15:03-kor induló, a Déli pályaudvarra 17:59-kor érkező vonat április 27-től június 14-ig vasárnapi közlekedési rend helyett szombati, vasárnapi és ünnepnapi közlekedési rend szerint szállítja az utasokat. Június 1-jétől 14-ig a Déli pályaudvarról Tapolcára 10 órakor, illetve Tapolcáról a Déli pályaudvarra 19:03-kor induló vonatok szombati, vasárnapi és ünnepnapi közlekedési rend helyett naponta járnak.A Budapest–Székesfehérvár–Nagykanizsa–Gyékényes vonalon is több vonat előszezoni menetrend szerint közlekedik. Új, előszezoni vonat indul a Déli pályaudvarról 10:35-kor Fonyódra, ahová 13 órakor érkezik meg, ez a járat április 27-től június 14-ig szombati, vasárnapi és ünnepnapi közlekedési rend szerint jár. A vonat Székesfehérvárig csak Kelenföldön, Balatonaligától Fonyódig pedig minden állomáson és megállóhelyen megáll. Fonyódról 17:39-kor indul vissza Budapestre, Balatonaligáig minden állomáson és megállóhelyen megáll, majd Székesfehérvár, Agárd, Gárdony, Velencefürdő, Velence és Kelenföld állomáson szállhatnak le vagy fel az utasok.A Keszthelyről 16:22-kor induló sebesvonat menetrendje részben megváltozik, a Déli pályaudvarra 30 perccel korábban, 19:24-kor érkezik meg. Balatonszentgyörgy és Székesfehérvár között Szabadifürdő és Székesfehérvár-Repülőtér kivételével minden állomáson és megállóhelyen megáll, majd a Déliig csak Kelenföldön.Keszthelyről a 14:22-kor induló személyvonat helyett április 27-től június 14-ig új sebesvonat közlekedik, meghosszabbított útvonalon a Déli pályaudvarig, ahová 17:24-kor fut be (szombati, vasárnapi és ünnepnapi közlekedési rend szerint jár). Székesfehérvárig Székesfehér-Repülőtér kivételével minden állomáson és megállóhelyen, a Déli pályaudvarig csak Kelenföldön áll meg.A Déli pályaudvarról indul egy új sebesvonat Balatonszentgyörgyre 18:05-kor, április 27-től június 14-ig (szombati, vasárnapi és ünnepnapi közlekedési rend szerint közlekedik). Székesfehérvárig Martonvásár, Velence és Gárdony állomásokon is megáll.