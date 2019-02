Figyelem! Az M1-es autópályán útmunkákra számíthatunk tél végéig

Vigyázzanak az útépítőkre, őket is várja a családjuk haza! Ne feledjék: az útmunkák akár éjszaka, gyengébb látási viszonyok között is történhetnek az M1-esen. Fotó: Magyar Közút

16 443 tonna aszfalt



Az M1-es autópályába 16 443 tonna aszfaltot épített a Közút 2018-ban. Ezen felül 4,1 milliárd forintos állami forrásból 14 km-nyi szakaszon, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, a legrosszabb állapotban lévő részeken végeztek felújítási munkákat tavaly.

"A jó idő beköszöntéig valamennyi emberi, gépi és anyagi erőforrásunkkal azon dolgozunk, hogy az M1-es autópályán a csapadékos téli időszak, valamint a fagyási-olvadási ciklusok nyomán alakuló újabb burkolathibák javításáról a lehető leggyorsabban gondoskodjunk" - kezdte kérdésünkre Pécsi Norbert Sándor.A Magyar Közút szóvivője hozzátette: "ha szükséges, akkor a tavaly év eleji munkálatokhoz hasonló országos átcsoportosításokat is elvégezzük". Az idei év első másfél hónapjában több mint 100 tonna aszfaltot "vetettek be" javítási munkákra az M1-esen, többek közt február elején Mosonmagyaróvár térségében is.Ennél a pontnál jegyezzük meg: aszfalt alatt hidegaszfaltot kell érteni. Melegaszfalt hagyományosan december 20-ig kapható a hazai piacon, március végéig zárva tartanak az aszfaltkeverő telepek. Így az év első negyedében jobb híján hidegaszfalttal dolgoznak az útkezelők. Utóbbi neve félrevezető, a hidegaszfaltot meleg időben is igénybe lehet venni. Ez az anyag nem termikusan köt, hanem henger segítségével, tömörítés útján.A hidegaszfalttal "stoppolt" utak általában bírják azt a pár hónapot, ameddig a melegaszfaltot keverő telepek újra nyitnak tavasszal. Igaz, a forgalom nagysága miatt ez az M1-esen kérdéses a leginkább. A kátyúzásokra jelenleg főleg a "kamion karavánok" nyomvonalán, a külső sávban van égető szükség.Az M1-es autópálya állapotában hosszú távon tartós megoldást a gyorsforgalmi út Budapest és Győr közötti szakaszának teljes körű rekonstrukciója, valamint az ehhez kapcsolódó kapacitásbővítés hozhat. A projekt előkészítése a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában elkezdődött. A munkálatokhoz szükséges terveket készítő céget közbeszerzési eljárás során már kiválasztották.A tervek szerint kétszer három sávon közlekedhetünk majd a főváros és Győr között. Az óriási volumenű korszerűsítés optimális esetben 2020 végén, 2021 elején indulhat. "Ami biztos: idén 43 km-nyi szakaszon startol tavalyihoz hasonlóaz M1-esen a téli üzemeltetési időszak végén, március közepén-végén" - zárta szavait Pécsi Norbert Sándor.