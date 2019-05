Feke Pál Sopronban és még két szuper program a hétvégére

1. Illés-dalok Feke Pállal - Tied a világ!

A Soproni Petőfi Színház műsora

május 10., péntek, 19 óra: ...Tied a világ!, Déryné-bérlet.

május 11., szombat, 19 óra: ...Tied a világ!, Lackner-bérlet.

május 12., vasárnap, 19 óra: ...Tied a világ!, Nádassy-bérlet.

Feke Pál

2. Madarak és fák napja

Bősárkány, május 11., szombat, Nyirkai-Hany

8 óra: Madarak és fák napja

3. Motoros találkozó és rockfesztivál Győrújbaráton

Rendhagyó közönségtalálkozón köszöni meg a nézőknek a Tied a világ! című zenés társasjáték stábja a produkció iránti szeretetet, a sok vastapsot május 11-én, szombaton az este 7 órai előadás után a Soproni Petőfi Színházban.Hazánk egyik legkiemelkedőbb és legismertebb musicalszínésze, a Junior Prima és Artisjus-díjas Feke Pál művészeti vezetésével állították a Petőfi Színház színpadára a Tied a világ! című zenés darabot, amely az 1960–70-es évek egyik legnépszerűbb magyar beatzenekara, az Illés együttes legendás dalai alapján született.– kérdeztük Feke Pált.– Az érdem Rosta Mária producer asszonyé, aki azokkal a generációkkal is szerette volna megismertetni az Illés együttes dalait, akik a hatvanas-hetvenes években még nem is éltek. Felkérte Szente Vajk barátomat, hogy az Illés-slágereket alapul véve írjon és rendezzen egy színpadi kerettörténetet. Így jött létre a Tied a világ!– Nagy Sándor és Serbán Attila színművészekkel húsz éve vagyunk cimborák. A mi barát ságunk számtalan sztorijából, poénjaiból írta meg Szente Vajk ezt a zenés társasjátékot.– A „Zene, New York, Szerelem" romantikus musical és a „The Blues Brothers" show után a „Tied a világ!" a harmadik olyan produkció Sopronban, amelynek művészeti vezetője vagyok, Pataki András színigazgató bizalmának köszönhetően. A Tied a világ! című előadás Budapesten fergeteges sikert, dübörgő állóvastapsos bravózást hozott. Nekem mint művészeti vezetőnek a legfontosabb szempont mindig az, hogy egy olyan kreatív csapattal valósulhasson meg a produkció, amelyben az általam választott alkotókat a legjobbaknak tartom a szakmában. Gondolok itt a látványtervezőtől a hangmérnökig bezáróan az egész stábra. A soproni előadást nagyszerű kollégákkal játsszuk, Vastag Tamással, Mikó Istvánnal, Savanyu Gergellyel, Papp Attilával, Demeter Helgával és Marosszéki Tamással. Nagy öröm számomra, hogy az általam tisztelt és szeretett Mikó István elvállalta a darabban Pista, a szomszéd szerepét, így őt újra láthatta-láthatja a helyi közönség. Külön érdekesség még, hogy a kitűnő zenekarban az Illés együttes ikonjának, Szörényi Leventének a fia, Szörényi Örs dobol.– Az elején kíváncsi voltam, hogy a Játékszín önfeledt és felszabadult produkciója után hogyan fog működni Sopronban a Tied a világ!? A hangos és lelkes siker azonban egyértelművé tette, hogy a poénok sora Savanyu Gergővel, Papp Attilával, Vastag Tomival, Mikóval és a többiekkel is elképesztően jól sül el. A fogadtatás után remélem, hogy a soproni közönség ismét emlékezetes esttel, igazi színházi katarzissal tért haza egy-egy előadást követően.MME és az év madarának bemutatása, madármegfigyelés, madárgyűrűzés, vetélkedők.