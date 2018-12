Ez igen! A bécsi biciklisek negyede télen is teker

Kerékpárút a Westbahnhofnál. Fotó: Christian Fürthner

Bicikliút hómentesítése a Práternél. Fotó: Stadt Wien/MA 48

Az osztrák fővárosban a hideg évszakban sem elhagyatottak a kerékpárutak: a bécsi biciklisek negyede ugyanis télen is ragaszkodik a kedvenc közlekedési eszközéhez. Tavaly, az Opernringen egy átlagos decemberi napon például 2.307 biciklis kerekezett végig, ami mintegy nyolcszázzal több, mint öt évvel ezelőtt.Mivel egyre több bécsi teker télen is, a város köztisztasági vállalata, az MA 48 kiemelten kezel egy mintegy 300 kilométer hosszú kerékpárút-hálózatot. Ezeket a bicikliutakat hóeséskor azonnal elkezdik letakarítani és síkosságmentesíteni, az összesen 1.379 kilométernyi bécsi kerékpárút-hálózat többi része pedig csak ez után következik. Aki nem biztos benne, hogy az iskolába, munkába vezető kerékpárút a kiemelt hálózat része-e, az az MA 48 hótelefonján érdeklődhet. Itt lehet azt is jelezni, ha valamelyik kerékpárút nincs megfelelően megtisztítva a hótól, jégtől.A jól karbantartott kerékpárutak mellett azonban a bicikliseknek is érdemes betartaniuk néhány szabályt a biztonságos közlekedéshez. Havas, jeges utak esetén például nem árt kiengedni némi levegőt a kerekekből, a nyerget pedig érdemes alacsonyabbra állítani. Kerülni kell a hirtelen fékezést, a sebességet pedig a közlekedési viszonyokhoz kell igazítani. Nagyon fontos a láthatóság is. Az elektromos kerékpárok akkumulátorát célszerű meleg, fűtött helyiségben feltölteni, a bicikliláncot pedig gyakrabban olajozni, hogy ne kezdje ki a sós lé.