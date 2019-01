Eső, havas eső - télies útviszonyok megyeszere, mutatjuk mire számítson!

7.30 - A 8-as főúton Herend és Városlőd között forgalomkorlátozásra kell számítani, egy az út menti árokba hajtott kamion miatt a 73-as km-nél.

Az M1-es autópályán a Győr felé vezető oldalon az 55-ös és 56-os km szelvények között a külső sávot lezárták.

A Dunántúl nagy részén vegyes halmazállapotú csapadékra készüljenek. Fejér-, Veszprém- és Pest megye nagy részén jelenleg is havazik, emiatt télies útviszonyok nehezítik a közlekedést, sok a baleset.Az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé Tatabányánál az 55-ös és az 56-os km között a külső sávot lezárták, lelassult a forgalom!Az ellenkező oldalon pedig, Budapest felé a 49-es km-nél egy baleset miatt csak a külső sáv járható."A reggeli sétám alkalmával ismét készítettem néhány képet az átkelőnél található kisebbik híd útviszonyairól, mely esetleg hasznosnak bizonyulhat az arra közlekedők számára.A reggel kilenc órai állapotok szerint az út latyakos, de szerencsére járható. A közeledés akadály nélkül, a megszokott tempóban zajlik. A képek készítésének időpontjában sikosságmentesítés is történt" - írta a fotó mellé olvasónk.Az 1-es főút Likócsi körforgalom és Ipar utca közötti szakaszának kapacitását bővítik.Az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé Tatabányánál az 55-ös és 56-os km között a külső sávot lezárták.Élénk a járműmozgás torlódásokra kell számítani Budapest felé az M3-as autópályán az M0-ástól befelé, valamint az M1-es és M7-es autópályák közös szakaszán. Az M0-s autóút déli szakaszán a forgalomtereléseknél mindkét irányban telítettek a sávok, torlódás van az M51-es autóúti csomópontnál az M1-es autópálya felé.A Dunántúlon jellemzőn eső, elszórtan havas eső, míg Veszprém, Tatabánya, illetve Gödöllő körzetében ónos eső esik.A gyorsforgalmi-, valamint a fő- és a mellékutak burkolata többnyire nedves, vagy a síkosságmentesítések miatt sónedves.Mosonmagyaróvár és Ajka térségében, valamint az északkeleti országrészben kell télies útviszonyokra számítani, főleg egyes mellékúti szakaszokon.Az előrejelzések alapján az esőzést több helyen havazás válthatja majd fel a kora délelőtti órákban. Bár a preventív védekezés miatt jelenleg nedves, sónedves a gyorsforgalmi- és főutak burkolata, az időjárási körülmények miatt mindenképpen lassabb haladásra, megnövekedett menetidőre kell készülni.FIGYELEM!!! A közlekedésre kifejezetten veszélyes időjárási helyzet (ónos esőre friss hóréteg) várható hétfő hajnali/reggeli órákban!Vegyes halmazállapotú csapadék, tapadó hóAz éjszaka folyamán egy intenzívebb csapadékzóna érte el térségünket. Ebből a Dunántúlon délnyugati felén eleinte többnyire eső lesz a jellemző csapadékforma, a középső országrészben viszont fagyott eső, ónos eső várható (a Börzsönyben azonban havazással kezd, ott a magasabb részeken várhatóan nem lesz folyékony halmazállapot). Kiemelten a reggeli órákban lehet, nagyobb mennyiségű ónos eső: Komárom, Fejér, Pest megyékben (valamint Veszprém és Nógrád egyes részein). Délelőtt északnyugat felől egyre inkább havas esőre, hóra vált a csapadék formája. A dunántúli hegyekben kb. 5 cm-t elérő friss hóréteg várható, míg a Vértes-Cserhát tengelyben 5-15 cm tapadó hó is hullhat. Néhány cm-es olvadó hólepel szinte bárhol kialakulhat az ország területén, legkisebb eséllyel a délkeleti határvidék közelében.Putnok és Edelény környékén havazik. A Dunántúl nyugati és középső részén, eső, havas eső, Szántód körzetében ónos eső esik.A gyorsforgalmi a fő-és mellékutak burkolata többnyire nedves, vagy a síkosságmentesítés miatt sónedves, a Dél-Alföldön találhatóak még elvétve száraz, vagy felszáradóban lévő szakaszok.Szabolcs-Szatmár-Bereg megye alsóbbrendű útjain továbbra is latyakos, hókásás burkolatra kell számítani.A déli, délkeleti szél az Alföld egyes részein megélénkül.Mosonmagyaróvár, Kápolnásnyék, Lenti és Keszthely térségében párás, ködös az idő, a látótávolság helyenként 100 m alá is csökkenhet , máshol a látási viszonyok jók.