Erőszakhullám pár nap alatt a megyében: egy megdöbbentő eset gyanúsítottját most fogták el

A soproni Lenkey utca, ahol a kedd esti késelés történt.

előtt két nappal – úgy tudjuk – Gönyűn rendőrökre fogta kését egy férfi. A házban, ahol lakott, intézkedésre került sor, végül töltött fegyverrel találta magát szemben, és hivatalos személy elleni erőszak miatt nyomoznak ellene. Az illetékes nyomozó főügyészségtől szerettünk volna erről részleteket megtudni, de egyelőre nem kaptunk visszajelzést.A soproni késelés előtt egy héttel törtek rá az álrendőrök egy huszonéves párra a győri társasházi lakásukban éjjel. A rendőrség közölte: nyomoznak, nem mondhatnak többet. Mint megírtuk: három férfi rontott be a lakásba, fegyvernek látszó tárggyal követelve, hogy mutassák meg a kábítószert. Valójában rablás volt, két férfit elkaptak, a harmadikat most is körözik.A hosszú hétvégén több tinédzsert is bevittek Győrből a rendőrségre, vasárnap fél 5-kor a Zechmeister utcában egy, s követelte pénzét, sapkáját, hangszóróját. Nem kapta meg, ezért ököllel ütötte áldozatát, s néhány száz forintját kiragadta a kezéből. A fiú rendőrt hívott, mire a másik elinalt. Hamarosan elkapták.Nem hivatalos forrásból tudtuk meg, hogy két nappal korábban, pénteken szintén bejelentés érkezett a rendőrségre, kérdésünkre megerősítették ezt. Egy fiatalt még csütörtökön támadtak meg az általa korábbról ismert elkövetők Győr belvárosában. A rendőrség közölte: a sértett elmondása alapján rövid időn belül beazonosítottak két fiatalkorú fiút, s a rendőrkapitányságra elő is állították őket. Az eset tisztázása a büntetőeljárás keretében jelenleg is tart, „ezért a nyomozás érdekeire – kiemelten a különleges bánásmód alá eső sértettre – hivatkozva bővebb tájékoztatást nem áll módunkban adni" – válaszolták.Az i-re a pontot egy pár teszi fel, még ősszel követték el az erőszakos tettet, de a nőt most fogta el a rendőrség. Párja Grazban ül börtönben. Dr. Gál Katalin, az ügyészség szóvivője elmondta: az alig több mint 30 éves hölgy sokáig élvezte egy 68 éves osztrák, iráni származású férfi anyagi támogatását. Az illető több mint 7 milliót adott neki kölcsön, ajándékokkal is meglepte, s rendelkezésére bocsátott egy Zala megyei ingatlant. Három év után azonban úgy látszott, a nő élete egyenesbe jön, párja is akad, s ekkor az osztrák leszögezte: nincs több pénz.A gyanú szerint a nő ezt nem vette tudomásul. Találkozót csikart ki tőle Győrben, becsalták a kocsiba, az anyósülésre ült, s a hölgy párja volt a sofőr. A férfi feldarabolással, elásással fenyegette, kést szegezett neki, a nő azt kiabálta: elvágja a torkát. Elvitték Zala megyébe, a sértett végül megtört és megígérte, hogy ad 15 ezer eurót. „A feleségemmel voltál, most fizetned kell", „te kutya", „te disznó".Egy megbeszélt soproni helyszínen két részletben oda is adta a 15 ezer eurót, de az ügyészség információi szerint Bécsben is fenyegették. A nő letartóztatásban van, halmazatban 5-től 15 évig tartó szabadságvesztést szabhatnak ki rájuk.