EP-választás 2019 - Több mint 5000-en szavaztak Győr-Moson-Sopronban reggel 7 óráig - fotók

8.55 - Megérkeztek az első fotók

8.30 - Reggel Csorna volt a legaktívabb

7.55 - EP-választás - Részvételi arány Győr-Moson-Sopron megyében reggel 7 órakor

A részvételi adatok megoszlása megyénként a következő volt:

7.35 - Mindenhol rendben megkezdődött a voksolás

2014-ben a választás első órájában Győr-Moson-Sopron megyében a választásra jogosultak 0,85 százaléka jelent meg a szavazókörökben. Ez az arány 2019-ben 1,5% százalék reggel hét óráig.Győr 1,67%Sopron 1,72%Mosonmagyaróvár 1,38%Csorna 1,8%Kapuvár 1,53%Győr-Moson-Sopron megye 1,5 százalék 5392 szavazóKomárom-Esztergom megye 1,4 százalék 3432 szavazóValamennyi szavazókör rendben megnyílt az európai parlamenti (EP-) képviselők magyarországi választásán, rendkívüli eseményről nem érkezett jelentés - közölte a Nemzeti Választási Iroda szervezési főosztályának vezetője vasárnap reggel fél 7-kor az MTI-vel. Mucsi Tamás elmondta: mind a 10 277 szavazókör rendben megkezdte a munkáját, biztosítottak a szavazás feltételei, az első választópolgárok mindenhol leadhatták a szavazatukat. Néhány helyen póttagot kellett bevonni, mert a szavazatszámláló bizottság tagja vasárnapra megbetegedett, de erről soron kívül intézkedtek. A szavazókörök zárásáig, este 7 óráig csaknem 7,9 millió választópolgárt várnak az urnákhoz - tette hozzá.

Felvételünkön Németh Sándor jegyzőkönyvvezető.

Későn lesz eredmény



Az európai parlamenti választás tájékoztató adatait – a szavazáson megjelent választópolgárok számának kivételével – csak akkor lehet nyilvánosságra hozni, ha az Európai Unió valamennyi tagállamában befejeződött a szavazás, azaz május 26-án, vasárnap 23 óra után.

A külképviseleteken 20 ezren, míg a határon túli, magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyarok közül levélben 115 ezren voksolhatnak. Szavazhatnak hazánkban más uniós tagállamok itt letelepedett polgárai is, ha kérték névjegyzékbe vételüket: 1996-an éltek a lehetőséggel. A több mint tízezer szavazókör országszerte vasárnap reggel hattól este hét óráig tart nyitva. Győr-Moson-Sopronban 452, Komárom-Esztergomban 298 szavazókörben élhetnek választójogukkal az emberek.Minden választó egy szavazólapot kap, amelyen sorrendben a Magyar Szocialista Párt–Párbeszéd Magyarországért Párt, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Fidesz–Kereszténydemokrata Néppárt, a Momentum Mozgalom, a Demokratikus Koalíció, a Mi Hazánk Mozgalom, a Magyar Munkáspárt és a Lehet Más a Politika szerepel. Érvényesen szavazni egy listára a lista feletti körben, tollal elhelyezett két egymást metsző vonallal (+ vagy x jellel) lehet.A szavazás elengedhetetlen feltétele a személyazonosság és a lakcím vagy a személyi azonosító (régi nevén személyi szám) igazolása. A személyazonosítás történhet érvényes (azaz 2019. május 26-án vagy azt követően lejáró) személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy jogosítvánnyal. Ha valakinek nincs érvényes dokumentuma, akkor részére ideiglenes személyazonosító igazolvány állítható ki, s azzal tudja magát igazolni.A lakcímet lakcímkártyával vagy köztársasági címeres, könyv alakú, papíralapú személyi igazolvánnyal tudja a választópolgár igazolni, ha a lakcímkártya bevezetése óta nem történt lakcímváltozása. A személyi azonosítót szintén a lakcímkártya tartalmazza, illetve hatósági bizonyítvány, amit a személyazonosító jelről állítottak ki (ezt a lakcímkártya bevezetése előtt adta ki a hatóság).A Magyarországon letelepedett más uniós választópolgár, aki szerepel a névjegyzékben, a saját állama által kiállított dokumentummal (útlevéllel, személyi igazolvánnyal vagy jogosítvánnyal) tudja magát igazolni, magyarországi lakcímét pedig lakcímkártyával.A pártlistákra leadott voksok alapján osztják ki a Magyarországnak járó európai parlamenti mandátumokat, összesen 21-et. Az országgyűlési választáshoz hasonlóan most is él az 5 százalékos bejutási küszöb, azaz az ezt el nem érő pártok nem kaphatnak mandátumot. Érvényességi határ nincs, vagyis már akkor is érvényes a választás, ha egyetlen ember szavaz.Fontos tudnivaló, hogy az egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása miatt mozgásában gátolt választópolgár mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be ügyfélkapuval elektronikus úton a helyi választási irodánál vasárnap délig, illetve a szavazás napján szintén délig annál a szavazatszámláló bizottságnál, ahol a névjegyzékben szerepel.