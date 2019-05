EP-választás 2019 - Több mint 140 ezren szavaztak Győr-Moson-Sopronban 17 óráig - fotók, grafikon

17.40 - Részvételi arány Győr-Moson-Sopron megyében 17 órakor

2019

Győr 40,18%

Sopron 43,5%

Mosonmagyaróvár 36,01%

Csorna 43,47%

Kapuvár 43,34%

Csak Vas megyében szavaztak eddig többen, mint Győr-Moson-Sopron megyében



A vasárnapi európai parlamenti választáson 17 óráig a szavazásra jogosultak 37,06 százaléka adta le szavazatát a magyarországi szavazókörökben.



Baranya megye 35,32 százalék 107 351 szavazó

Bács-Kiskun megye 34,03 százalék 141 945 szavazó

Békés megye 34 százalék 96 586 szavazó

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 32,91 százalék 173 758 szavazó

Csongrád megye 37,37 százalék 123 750 szavazó

Fejér megye 37,05 százalék 126 894 szavazó

Győr-Moson-Sopron megye 39,49 százalék 141 920 szavazó

Hajdú-Bihar megye 31,3 százalék 134 196 szavazó

Heves megye 35,9 százalék 86 842 szavazó

Jász-Nagykun-Szolnok megye 32,28 százalék 97 942 szavazó

Komárom-Esztergom megye 35,75 százalék 87 907 szavazó

Nógrád megye 34,06 százalék 53 567 szavazó

Pest megye 37,76 százalék 383 738 szavazó

Somogy megye 35,24 százalék 89 180 szavazó

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 32,62 százalék 146 396 szavazó

Tolna megye 34,33 százalék 62 419 szavazó

Vas megye 41,5 százalék 85 193 szavazó

Veszprém megye 39,22 százalék 112 212 szavazó

Zala megye 38,5 százalék 86 563 szavazó

15.52 - Részvételi arány Győr-Moson-Sopron megyében 15 órakor

2019

Győr 32,99%

Sopron 35,84%

Mosonmagyaróvár 29,64%

Csorna 34,69%

Kapuvár 35,21%

Országos átlag felett a megyei szavazók száma



Országos 30,52 százaléka

Budapest 36,89 százaléka

Baranya megye 28,99 százalék 88 112 szavazó

Bács-Kiskun megye 27,67 százalék 115 408 szavazó

Békés megye 28,5 százalék 80 944 szavazó

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 26,88 százalék 141 918 szavazó

Csongrád megye 30,92 százalék 102 394 szavazó

Fejér megye 30,5 százalék 104 460 szavazó

Győr-Moson-Sopron megye 31,48 százalék 113 126 szavazó

Hajdú-Bihar megye 25,9 százalék 111 025 szavazó

Heves megye 29,94 százalék 72 441 szavazó

Jász-Nagykun-Szolnok megye 26,98 százalék 81 869 szavazó

Komárom-Esztergom megye 29,44 százalék 72 393 szavazó

Nógrád megye 28,45 százalék 44 750 szavazó

Pest megye 31,36 százalék 318 768 szavazó

Somogy megye 29,06 százalék 73 530 szavazó

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 25,93 százalék 116 376 szavazó

Tolna megye 27,79 százalék 50 535 szavazó

Vas megye 33,14 százalék 68 022 szavazó

Veszprém megye 31,93 százalék 91 368 szavazó

Zala megye 31,46 százalék 70 729 szavazó

13.38 - Részvételi arány Győr-Moson-Sopron megyében 13 órakor

2019

Győr 26,17%

Sopron 27,96%

Mosonmagyaróvár 23,36%

Csorna 26,16%

Kapuvár 25,33%

10.45 - Részvételi arány Győr-Moson-Sopron megyében 11 órakor

2019-ben

Győr 19,23%

Sopron 20,45%

Mosonmagyaróvár 17,55%

Csorna 19,83%

Kapuvár 19,08%

9.45 - Részvételi arány Győr-Moson-Sopron megyében 9 órakor

2019 délelőtt 9 óráig a szavazási részvétel aránya

Győr 8,48%

Sopron 9.35%

Mosonmagyaróvár 8.12%

Csorna 10,18%

Kapuvár 10%

8.55 - Megérkeztek az első fotók

8.30 - Reggel Csorna volt a legaktívabb

2019 a városokban - Csorna volt a legaktívabb

Győr 1,67%

Sopron 1,72%

Mosonmagyaróvár 1,38%

Csorna 1,8%

Kapuvár 1,53%

7.55 - EP-választás - Részvételi arány Győr-Moson-Sopron megyében reggel 7 órakor

A részvételi adatok megoszlása megyénként a következő volt:

7.35 - Mindenhol rendben megkezdődött a voksolás

Országos adatok délután 5 órakor - 37,06% -os részvétel - 2.917.423 szavazó2014-ben 24,25 százalékon állt a részvétel Győr-Moson-Sopron megyében két órával a szavazóhelyiségek zárása előtt. 2019-ben 39,49 százalékon.2014 - A megye legnépesebb városai között Győrben 25,17, Sopronban 27,59, Mosonmagyaróváron 22,47, Csornán 29,15, Kapuváron 27,34 százalékos volt a részvétel.A vasárnapi európai parlamenti választáson 15 óráig a szavazásra jogosultak 30,52 százaléka adta le szavazatát a magyarországi szavazókörökben a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.2014-ben délután 3 órakor 18,97 száalékon állt Győr-Moson-Sopron megyében a részvételi arány, ez 2019-ben 31,48% (113.126 szavazó)2014-ben a győri választók 20,34 százaléka, a soproniak 22,25 százaléka, a mosonmagyaróváriak 17,65 százaléka, a csornaiak 21,77 százaléka, a kapuváriak 22,31 százaléka már szavazottA vasárnapi európai parlamenti választáson 13 óráig a szavazásra jogosultak 24,01 százaléka adta le szavazatát a magyarországi szavazókörökben a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.2014-ban 13 órakor 15,08 százalékos volt a részvételi arány, 2019-ben 24,05% (86.427)Győr-Moson-Sopron megye választásra jogosultjainak 15,08 százaléka adta le a voksát 13 óráig 2014-ben. 2019-ben ez a szám 24,05% volt.2014-ben Győrben a részvételi arány 13 órakor 16,58 százalék, Sopronban 18,25, Mosonmagyaróváron 14,31, Csornán 16,76, Kapuváron 17,24, Jánossomorján 9,68 százalék.A vasárnapi európai parlamenti választáson délelőtt 11 óráig a szavazásra jogosultak 17,16 százaléka adta le szavazatát a magyarországi szavazókörökben a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.2014-ben 11,35 százalékon állt Győr-Moson-Sopron megye, 2019-ben ez a szám 17,91%2014-ben Győrben a szavazásra jogosultak 12,03, Sopronban 13,65, Mosonmagyaróváron 11,03, Csornán 12,99, Kapuváron 13,79 százaléka szavazott 11 óráig.A vasárnapi európai parlamenti választáson reggel 9 óráig a szavazásra jogosultak 7,78 százaléka adta le szavazatát a magyarországi szavazókörökben a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.2014-ben délelőtt 9 órakor 5,05 százalékon állt a megyeGyőr-Moson-Sopron megyében a szavazásra jogosultakjelent meg a szavazókörökben 2014-ben,2014-ban a megye városai közül Győrben 4,76, Sopronban 6,27, Mosonmagyaróváron 5,17, Kapuváron 6,82, Csornán 6,67 százalékos volt a részvétel a 9 órai adatok alapján.2014-ben a választás első órájában Győr-Moson-Sopron megyében a választásra jogosultak 0,85 százaléka jelent meg a szavazókörökben. Ez az arány 2019-ben 1,5% százalék reggel hét óráig.Győr-Moson-Sopron megye 1,5 százalék 5392 szavazóKomárom-Esztergom megye 1,4 százalék 3432 szavazóValamennyi szavazókör rendben megnyílt az európai parlamenti (EP-) képviselők magyarországi választásán, rendkívüli eseményről nem érkezett jelentés - közölte a Nemzeti Választási Iroda szervezési főosztályának vezetője vasárnap reggel fél 7-kor az MTI-vel. Mucsi Tamás elmondta: mind a 10 277 szavazókör rendben megkezdte a munkáját, biztosítottak a szavazás feltételei, az első választópolgárok mindenhol leadhatták a szavazatukat. Néhány helyen póttagot kellett bevonni, mert a szavazatszámláló bizottság tagja vasárnapra megbetegedett, de erről soron kívül intézkedtek. A szavazókörök zárásáig, este 7 óráig csaknem 7,9 millió választópolgárt várnak az urnákhoz - tette hozzá.

Korábban

Felvételünkön Németh Sándor jegyzőkönyvvezető.

Későn lesz eredmény



Az európai parlamenti választás tájékoztató adatait – a szavazáson megjelent választópolgárok számának kivételével – csak akkor lehet nyilvánosságra hozni, ha az Európai Unió valamennyi tagállamában befejeződött a szavazás, azaz május 26-án, vasárnap 23 óra után.

A külképviseleteken 20 ezren, míg a határon túli, magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyarok közül levélben 115 ezren voksolhatnak. Szavazhatnak hazánkban más uniós tagállamok itt letelepedett polgárai is, ha kérték névjegyzékbe vételüket: 1996-an éltek a lehetőséggel. A több mint tízezer szavazókör országszerte vasárnap reggel hattól este hét óráig tart nyitva. Győr-Moson-Sopronban 452, Komárom-Esztergomban 298 szavazókörben élhetnek választójogukkal az emberek.Minden választó egy szavazólapot kap, amelyen sorrendben a Magyar Szocialista Párt–Párbeszéd Magyarországért Párt, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Fidesz–Kereszténydemokrata Néppárt, a Momentum Mozgalom, a Demokratikus Koalíció, a Mi Hazánk Mozgalom, a Magyar Munkáspárt és a Lehet Más a Politika szerepel. Érvényesen szavazni egy listára a lista feletti körben, tollal elhelyezett két egymást metsző vonallal (+ vagy x jellel) lehet.A szavazás elengedhetetlen feltétele a személyazonosság és a lakcím vagy a személyi azonosító (régi nevén személyi szám) igazolása. A személyazonosítás történhet érvényes (azaz 2019. május 26-án vagy azt követően lejáró) személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy jogosítvánnyal. Ha valakinek nincs érvényes dokumentuma, akkor részére ideiglenes személyazonosító igazolvány állítható ki, s azzal tudja magát igazolni.A lakcímet lakcímkártyával vagy köztársasági címeres, könyv alakú, papíralapú személyi igazolvánnyal tudja a választópolgár igazolni, ha a lakcímkártya bevezetése óta nem történt lakcímváltozása. A személyi azonosítót szintén a lakcímkártya tartalmazza, illetve hatósági bizonyítvány, amit a személyazonosító jelről állítottak ki (ezt a lakcímkártya bevezetése előtt adta ki a hatóság).A Magyarországon letelepedett más uniós választópolgár, aki szerepel a névjegyzékben, a saját állama által kiállított dokumentummal (útlevéllel, személyi igazolvánnyal vagy jogosítvánnyal) tudja magát igazolni, magyarországi lakcímét pedig lakcímkártyával.A pártlistákra leadott voksok alapján osztják ki a Magyarországnak járó európai parlamenti mandátumokat, összesen 21-et. Az országgyűlési választáshoz hasonlóan most is él az 5 százalékos bejutási küszöb, azaz az ezt el nem érő pártok nem kaphatnak mandátumot. Érvényességi határ nincs, vagyis már akkor is érvényes a választás, ha egyetlen ember szavaz.Fontos tudnivaló, hogy az egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása miatt mozgásában gátolt választópolgár mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be ügyfélkapuval elektronikus úton a helyi választási irodánál vasárnap délig, illetve a szavazás napján szintén délig annál a szavazatszámláló bizottságnál, ahol a névjegyzékben szerepel.