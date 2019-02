Eltűnt villanyszerelők - kacsa volt a hír a szarvastetem alá rejtett holttestről?

A börtönből csak a tárgyalásokra hozzák ki É. Imrét, aki tagadja az ellene felhozott gyanúsításokat. Fotó: H. Baranyai Edina

„Védencemet a legutolsó tárgyalás óta (ez december 8-án volt, amikor a letartóztatását újabb három hónappal meghosszabbították – a szerk.) senki nem hallgatta ki, nem volt hazugságvizsgálaton, sem szembesítésen, sem orvosi vizsgálaton. Nem történt olyan fordulat, amelyről be tudnék számolni" – foglalta össze dr. Bagó Ottó, É. Imre védőügyvédje. A bulvársajtóban ugyanakkor felröppent egy verzió, miszerint egy szarvastetemmel együtt vitte ki a gyanúsított az akkor már halott Mácsik Zoltánt Ausztriába.Dr. Bagó Ottó, É. Imre védőügyvédje nem is akarta visszafogni magát, amikor ezt cáfolta. „Semmi ilyen nyomozati cselekményről nem tudok, így találgatni sem arról, honnan származhat egy ilyen információ."Azért megkérdeztük, hogy É. Imre valaha kereskedett-e vadhússal, volt-e köze ilyen ügylethez, a válasz arra is az volt, hogy nem. Védőügyvédje továbbra is kitart amellett, hogy semmilyen közvetlen bizonyíték nincs É. Imre ellen – sem Mácsik Zoltán, sem pedig Orlik Vilmos ügyében.Bagó Ottó szerint nem kétséges, hogy védence jó ideig még letartóztatásban marad.A nyomozó hatóság mégis e két ember megölésével gyanúsítja; ezeket szerintük előre kitervelte és nyereségvágyból követte el.Először egy ügy volt, majd Orlik Vilmos négy évvel ezelőtti eltűnését is hozzá csatolták, s mivel lehet tudni, hogy a gyanúsított szomszédja – egy asszony – szintén eltűnt, így okkal kérdeztük meg az ügyvédet, hogy tud-e egy esetleges harmadik gyanúsításról vagy arra irányuló nyomozásról. „Nem, nem tudok, nincs harmadik ügy. De hallottam továbbá két eltűnt villanyszerelőről, így kérdezhette volna azt is, hogy nincs-e már négy vagy öt gyanúsítás. Egyébként nincs, s meggyőződésem, hogy ok sincs erre."Bagó elmesélte, hogy otthon a fia is megkérdezte tőle, hogy hisz-e védence ártatlanságában. Azt válaszolta, igen. S ha kiderül, hogy egy másik embert is megölt? – kérdezett vissza a fia. Akkor is az a dolgom, hogy csak azért ítéljék el, amit elkövetett; mondta Bagó Ottó a fiának. Ezzel a sztorival adott választ nekünk is, amikor hasonlóképpen azt feszegettük, védence megítélése a saját szemében nem változott-e akkor, amikor a Mácsik-ügy mellé az Orlik-aktát is csatolták.Bagó állítja, sok „nehézsúlyú" bűnözővel volt dolga, a többi mellett Tasnádi Péterrel is, ismeri tehát a személyiségjegyeket, amelyek egy ilyen súlyú bűncselekmény elkövetéséhez szükségesek. Szerinte É. Imre nem rendelkezik ezekkel. S oka sem volt a korábban jóbarátjának tartott Orlik Vilmost megölni; mint ahogy Mácsik Zoltán esetében sem öl meg valaki egy másikat 9 ezer euróért. A gyanúsítottból egyszerűen nem tudja kinézni, hogy például Orlik esetében három és fél éven keresztül hurcolni tudná a titkát.Nem ingott meg hát a bizalma védencében, akivel folyamatosan tartja a kapcsolatot. Ez azért is szükséges főképp most – tette hozzá –, mert a szakmájában tudható, hogy kilenc hónap az a határ, amíg a letartóztatásban lévők bírják, ekkor jön el a holtpont. Márpedig ennyi ideje van börtönben É. Imre is.Bagó Ottó szerint nem kétséges, hogy védence jó ideig még letartóztatásban marad, látja a nyomozók szándékát, hogy minél több közvetett bizonyítékot, tanúvallomást (csak a Mácsik-ügyben hetven embert hallgattak meg) tudjanak a bíróság asztalára letenni, amiből aztán összeáll a kerek láncolat.Teljes mellékvágánynak nevezte ugyanakkor, amit É. Imre ikrényi telkén a nyomozók végeztek. Az ügyvéd rávilágított arra, amit nyilvánvalóan sokan ismernek azok közül, akik külföldön építési munkákat végeznek: „Nálunk, Budapesten is »aranyárban« mérik a konténerbérlést, Bécsben pedig az összeg ötszörösét kérik ezért. A magyarok megoldják ezt a maguk módján, sokan elhozzák a zsidet az osztrák munka helyszínéről, mert itthon sokkal olcsóbban szabadulnak meg tőle. Ennyi történt, ehhez képest detektorral, csónakkal és mi mindennel egy halott embert kerestek azon a területen."