Elstartolt a Balatoni bringakör felújítása - fotók

A nem engedélyköteles szakaszok felújításával idén tavasszal megkezdődött a Balatoni Bringakör kerékpáros útvonal komplex fejlesztése. Jelenleg az I. ütem megvalósítása zajlik, összesen 42 kilométeren, a Zamárdi-Balatonlelle, Balatonakarattya-Siófok, Balatonkenese-Balatonalmádi közötti útvonalakon, és Aszófő településen a Bringakör önkormányzati utcákon vezetett nyomvonalán. A beruházás célja a kerékpárral közlekedők biztonságának és kényelmének növelése, tájékoztatásuk javítása.A beruházás előnyeiről Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese, Révész Máriusz Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos és Juhász Zoltán, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgatóhelyettese tartott sajtótájékoztatót 2019. május 23-án, Siófokon.Cseresnyés Péter, az innovációs tárca parlamenti államtitkára elmondta, hogy a kormány fokozott figyelmet fordít a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítására az ország minden részében, így a Balatonnál is. A 2014-2020 közötti időszakban hazai és uniós támogatásból összesen 200 milliárd forint értékben valósulnak meg fejlesztések. E beruházásokban 2100 kilométernyi önálló kerékpárút épül, további 2100 kilométeren táblázással, felfestéssel jelölnek ki kerékpáros útvonalakat. Az idei év második felében új szakaszokon folytatódik a Balatoni Bringakör korszerűsítése, megkezdődik a Budapest-Balaton kerékpárút kiépítése is. A kerékpáros szolgáltatások fejlesztése is megindul a magyar tenger környékén mintegy 800 kilométer túraútvonal kijelölésével, három nagyobb szolgáltató központ létesítésével.Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos szerint az új szakaszokon az önkormányzatokkal és a kerékpáros szervezetekkel közösen sikerült megtalálni a legoptimálisabb nyomvonalat. A nagyobb munkálatok a nyaralási szezon végével, augusztus 20-a után kezdődnek, így jövőre már jelentős mértékben megújult utakon tekerhetik körbe a turisták Magyarország legforgalmasabb kerékpárútját, amely várhatóan nagymértékű forgalomnövekedést eredményez.Witzmann Mihály, a térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy környék fejlesztései, így a jelenlegi beruházás is hozzájárul ahhoz, hogy a Balatonra érkező vendégek a strandidőn túl is tartalmasan és aktívan tudjanak eltölteni több napot.Juhász Zoltán, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgatóhelyettese a beruházás műszaki paramétereivel kapcsolatban kiemelte, hogy az első ütemben elvégzendő beavatkozások jellemzően teljes felületű aszfaltszőnyegezési és lokális burkolatjavítási munkálatokat tartalmaznak. A kerékpárosok tájékozódásának segítése érdekében KRESZ- és útirányjelző táblákat helyeznek ki, és több mint 2100 négyzetméternyi felületet látnak el újonnan felfestett burkolati jelekkel.A fejlesztés távlati célja, hogy a több mint 20 éve kiépített vonalvezetés felülvizsgálatával, immár ideális nyomvonal mentén tegyék alkalmassá az útvonalat az elmúlt időszakban jelentősen megnövekedett turistaforgalom megbízható lebonyolítása érdekében.A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában, uniós és hazai forrásból valósul meg. A kivitelezést a STRABAG Általános Építő Kft. végzi 655.545.928 forint értékben.