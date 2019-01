Elő a hólapátot - Baleset Lázinál, autó az árokban Győrújbarátnál - fotó - Havazik Soprontól Győrig, az utak havasak

Várjuk olvasóink fotóit: tudosito@kisalfold.hu

Olvasónk fotója

Várjuk olvasóink fotóit: tudosito@kisalfold.hu

7.55 Baleset Lázinál

7.20 - Útállapot

Balesetek



Az M6-os autópályán, Pécs felé a 106-os km-nél két teherautó ütközött össze. A forgalmat a Paks-centrum csomópontnál a 6-os főútra terelik. Visszatérni a pályára a Paks-dél csomópontnál lehet. Az ellenkező irányban, Budapest felé nincs korlátozás.



Albertirsa belterületén, a 40-es főút 4-es km-énél két személyautó ütközött össze. Félpályás korlátozás van érvényben.



A 44-es főúton Nyárlőrinc közelében korábban egy személyautó kamionnal karambolozott. A 18-as km-nél a fél útpályát továbbra is zárva tartják.



Az 51-es főúton, Baja közelében két személyautó szemből ütközött össze. A 167-es km-nél a főutat lezárták, a járműveket megállították. Kerülni Vaskút felé lehet.

Forrás: időkép

Győr-Moson-Sopron megye - 12 óra alatt 5 cm-t meghaladó friss hó hullhat.

8.25 - Autó az árokban a 82-es főúton a győrújbaráti leágazónálA 82-es főút 45-ös km-énél, a Lázi elágazásnál két személygépkocsi karambolozott. A fél útpályát lezárták - közölte az útinform. Részletek >> Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megye továbbra is csapadék mentes, Baranya és Somogy megyében pedig megszűnt a havazás, az ország többi részén havazik.A gyorsforgalmi utak általában sónedvesek, az M7-es autópályán lehet számítani havas, hókásás szakaszokra.A Dunántúl, a Dél-Alföld és az Észak-Alföld fő-és mellékútjainak burkolata jellemzően havas, hókásás vagy a preventív védekezés nyomán sónedves. A friss hó vastagsága az érintett területeken 1-4 cm, Baranya és Somogy megyében 5-10 cm közötti.Fertőszentmiklós és Zalaegerszeg térségében párás az idő, máshol a látási viszonyok általában jók.hajnalban már országszerte havazhat, dél felől azonban egyre több helyen állhat el a csapadék. Délkeleten a havazást, havas eső, eső, néhol ónos eső is felválthatja. Délután nyugaton és helyenként északon lehet még kisebb havazás, hózápor. Este a Dunántúl északi felén hó, délen havas eső, néhol ónos eső eshet - olvasható az Időkép előrejelzésében.

Korábban írtuk:

Győr-Moson-Sopron megye - Tartós, sűrű köd Tartós (> 6 óra) sűrű köd (látástávolság pár száz méter) várható.Országos havazásból ma főként az ország délkeleti felében várható hó (körülbelül a Nagykanizsa-Nyíregyháza vonaltól délre), amelynek mennyisége ma éjfélig összesen lepel-10 cm között valószínű. Holnap a havazás súlypontja a Dunántúlra tevődik át, ekkor további lepel - 8 cm valószínű. Az összegzett friss hóréteg a déli határ mentén lehet a legtöbb, ott helyenként akár 15 cm mennyiséget is elérheti.olvasható a szervezet hétfői közleményében.A meteorológiai előrejelzések alapjánújabb jelentős havazás várható, a Balaton-Budapest-Nyíregyháza vonaltól délre – dél felé növekvő mennyiségben – hozzávetőleg l-12 cm hó valószínű.a havazás északra is átterjedhet, délutánig 1-10 cm hó is hullhat, ekkor a több hó az ország özépső sávjában és északi részén várható.ésszórványosan,több helyen várható csapadé , nyugaton inkább hó, keleten vegyes halmazállapotú csapadé , de a csapadé formája, mennyisége és a hó megmaradása – mediterrán ciklonról lévén szó – egyelőre még bizonytalan.A Magyar özút Nonprofit Zrt. szakemberei a 2018. től kezdődő téli üzemeltetési időszakban a mai napig 115 ezer tonna sót és 6,8 millió liter álcium-klorid oldatot juttattak ki a 32 ezer kilométeres országos özúthálózatra. A társaság munkatársai a övetkező napokban is 0-24 órás szolgálatot biztosítva végzik a szükséges téli útüzemeltetési feladatokat. A hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat az előírások szerint ütemezetten végzik, először az autópályákon, autóutakon és főutakon, majd a településeket összekötő mellékutakon, végül az alacsony forgalmú bekötőutakon végzik el. A lehetséges helyszíneken a megelőző, úgynevezett preventív sószórási munkákról is gondoskodnak a szakemberek.A Magyar özút Nonprofit Zrt. 32 ezer kilométernyi országos özúthálózat, vagyis a gyorsforgalmi, a településeket összekötő fő- és mellékutak, illetve ezen utak településeken átvezető szakaszainak üzemeltetési és fenntartási feladatait látja el. Kivétel a koncessziós autópálya-üzemeltető cégekhez tartozó M5-ös és M6-os autópálya. Minden más – mintegy 140 ezer kilométernyi út – önkormányzati kezelésben van. Budapest özigazgatási határain belül a Magyar özút Nonprofit Zrt. nem kezel utakat.A társaság a 32 ezer kilométeres országos özúthálózatra mintegy 800 munkagéppel rendelkezik a téli időszakban. Egy-egy munkagépre örülbelül 40-50 kilométernyi út jut, ekkora útszakaszon a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munká a beavatkozástól és az időjárási helyzettől függően 2-5 órát vesznek igénybe. Ennyi idő alatt folyamatos havazás esetén újra téliesebb útviszonyok alakulhatnak ki, ami újabb és újabb beavatkozásokat igényel mindaddig, amíg a havazás nem áll el. Vagyis a társaság folyamatos és ütemezett munkavégzése mellett is fel kell észülniü az autósoknak arra, hogy intenzívebb havazás esetén időszakosan téliesebb útviszonyokkal találkozhatnak az országos özúthálózaton is, így egyes esetekben szükségü lesz a nyári időjárási viszonyok özött megszokott utazási sebességü mérséklésére.A Magyar özút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatának weboldalán, aoldalon, az aktuális út- és látási viszonyokról, valamint forgalmi helyzetről is folyamatosan friss információkhoz juthatnak a özlekedő . A friss baleseti és torlódással kapcsolatos hírek itt érhetőek el:. Míg reggel 5 és este 22 óra özött, nagyjából 3 óránként a övetkező linken országos, átfogó összesítéseket is olvashatnak a özlekedő az időjárási helyzethez kapcsolódó útviszonyokról:A szakemberek arra érik az autósokat, hogy csak a téli közlekedésre alkalmas abroncsokkal és megfelelően felkészített gépjárművekkel induljanak útnak. A téli gumik tapadása nagyságrendekkel jobb, mint a nyári vagy akár a négyévszakos gumiké, a téli időszakban ezzel a féktávok hossza is érdemben csökkenthető. Kizárólag tele üzemanyagtartállyal induljanak útnak és ellenőrizzék az ablakmosó folyadékot, a gépjármű világítását és az akkumulátor állapotát is, töltsék fel telefonjukat vagy használjanak autós töltőt.A Magyar özút Nonprofit Zrt. téli üzemeltetési feladataival kapcsolatos gyakori érdés-válaszokat, valamint a özlekedő számára további hasznos téli tanácsokat a társaság november elején megújult weboldalán itt érhetnek el az érdeklődők >>