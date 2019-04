Elő a bringával! Mutatjuk, mire kell figyelni, mielőtt nyeregbe pattanunk tavasszal - fotók

Mielőtt nyeregbe pattanunk, mindenképp ellenőrizzük a bringát. Ha nem használtuk a kerékpárt télen, a gumik biztosan eresztettek. Három bar guminyomás nélkül nem érdemes útnak indulni. Ennél is fontosabb a fékek állapotára figyelni.Komoly bajt okozhatnak, ha a fékbowdenek kiszőrösödnek és a szakadás határán állnak. A fékbetétek állapotát egyszerű mozdulattal ellenőrizhetjük. Miután kiakasztottuk a betéteket, szabad szemmel látjuk, hogy van-e súrlódást biztosító felület rajtuk vagy már csak vassal fékezünk. Ezt a hibát bármelyik kerékpárszervizben rövid időn belül javítják, az anyagköltség "forintos".A modernebb, bonyolultabb rendszerű hidraulikus fékeket főleg érdemes szakemberrel ellenőriztetni. Utóbbiak akár előjel nélkül is "elmehetnek", bár baljós jel többnyire akad: hosszabban kell húzni a kart, levegőssé válik a fék. Az nagyon ritkán fordul elő, hogy sem az első, sem a hátsó tárcsafék ne fogja meg a bringát. Ez szinte kizárólag lejtőn, esős időben fordulhat elő, amikor a hátsó fék "elfogy", az első kerék pedig blokkol és csúszik. A hibaforrásoknál meg kell említeni: ha nyúlik a lánc, akkor könnyen szakadhat. Balszerencsés esetben csúnya bokasérülést okozhat a tönkrement lánc. Ne spóroljunk tehát a szervizen, ennél többet ér a családunk és magunk biztonsága. Ne feledjük azt sem, hogy a könnyű kormányozást nem szabad akadályozni, ne pakoljuk tele táskákkal a kormányt.A biztonsági felszerelések közül a KRESZ többet kötelezően előír. Ha a bringás jól észlelhető mellényben, megfelelő fényt biztosító lámpával közlekedik a sötétben, a sebességhatárokat tartó autós 150-200 méterrel előtte észreveszi. Ha nincs fényvisszaverő csík a ruháján és a világítása sincsen, akkor a vezető csak az utolsó 10-15 méteren észleli a kerékpárost. Zongorázni lehet a különbséget. A jó lámpa elemi érdeke a kerékpárosnak, hisz nélküle nem látja az úthibákat sem. A sisak életet menthet bukás során.Végezetül lássuk, mit "kér" a KRESZ a bringásoktól. Egy első lámpát, amely fehér vagy kadmiumsárga, folyamatos vagy villogó fényt biztosít a sötétben, tiszta időben legalább 150 méterről látszik. A hátsó lámpának ugyanezeknek a követelményeknek kell megfelelniük piros színben. Mindkét lámpa engedett a ruházaton is.Szükséges előre egy fehér színű fényvisszaverő prizma, hátra egy piros színű prizma, amely nem lehet háromszögletű. A csengőről sem feledkezzünk el. Az első keréken legalább két borostyánsárga kétoldalas küllőprizma vagy a gumi két oldalán lévő fényvisszaverő csík. Két, egymástól függetlenül működtethető fékszerkezet, egyik az első, másik a hátsó kerékre hat és száraz, nedves időben egyaránt jól működik. A fényvisszaverő ruha éjszaka, korlátozott látási viszonyok között, lakott területen kívül kötelező. Ám ne feledjük: városban, faluban is több mint hasznos "pajzsunk".(A témát folytatjuk.)