Éjszaka állhat helyre a menetrend szerinti közlekedés a győri vasútvonalon

Fotó: Kisalföld-archívum

A jelenleg tapasztalható 60-100 perc közötti késések fokozatosan csökkennek, éjszaka helyreállhat a menetrend a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon - közölte a Mávinform vasárnap este. Közleményük szerint a Almásfüzitő felső állomáson keletkezett a zárlat a felsővezetékben. A helyreállítás várhatóan 21.30-ig tart. Tata és Almásfüzitő között már korábban, röviddel este negyed nyolc előtt mindkét vágányon megindulhatott a forgalom, 20 órától pedig Almásfüzitő és Komárom között is haladhatnak a vonatok. Ez utóbbi a szakaszon azonban csak egy vágányt használhatnak, mert a másik vágányon a felsővezeték-hiba miatt továbbra is szünetel a forgalom a javítás befejezéséig. Azt követően Komárom és Almásfüzitő között is két vágányon közlekedhetnek majd a vonatok - írta a Mávinform.Műszaki hiba miatt jelentősen hosszabb menetidővel kell számolni a Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonalon vasárnap este - közölte a Mávinform. Közleményük szerint Komárom és Tata között zárlatos lett a felsővezeték-rendszer. Jelenleg mindkét vágányon áll a vonatforgalom, a busztársaságok nem tudnak pótlóbuszt biztosítani - írta a Mávinform.