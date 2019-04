Egyre többen bliccelnek a vonatokon! 10 millió forintnyi pótdíjat szedett be a MÁV egyetlen hónap alatt

Idén márciusban a vonatokon jegy nélkül vagy érvénytelen jeggyel utazók 10 millió forintnyi pótdíjat fizettek be. A pótdíjakból hasonló mértékű bevételt utoljára 2017 novemberében ért el a MÁV-START. Nem a bliccelések aránya nőtt, hanem a beszedés hatékonysága javult. Nem csak márciusban, hanem 2019 teljes első negyedévében is kimagaslóak voltak a pótdíjakból származó bevételek; januártól márciusig több mint 25 millió forint folyt be a vasúttársaság kasszájába. Ez összességében 12 százalékkal haladta meg a tavalyi azonos időszak szintén kimagasló értékeit.



Az eredmények javarészt annak köszönhetők, hogy a mindösszesen 10 fővel működő követelésbehajtási csoport a 2018-as kimagasló eredményekhez képest is jelentős mértékben fokozta teljesítményét, a behajtás hatékonyságát. Az év első három hónapjában levélkampányokkal, kimenő hívások segítségével már több mint 900 fizetési megállapodást kötöttek a MÁV-START munkatársai a társaság felé követelést felhalmozó adósokkal, tartozásuk rendezése érdekében. Ez az érték 20 százalékos növekedés a tavalyi évhez képest. A munkatársak az adósok számára egyedi fizetési konstrukciókat dolgozhatnak ki: például részletfizetésről, halasztásról, esetleges mérséklésről dönthetnek.



A fizetési felszólításra nem reagáló, illetve a társasággal kötött fizetési megállapodást figyelmen kívül hagyók jogi eljárással néznek szembe, nincs lehetőség arra, hogy a bliccelők a vasúti büntetéseket minden következmény nélkül megússzák. Akik a vasút felé fennálló adósságukat nem rendezik, azoknak végső esetben végrehajtás alá vonják jövedelmüket, ingó és ingatlan vagyonukat, a jogi eljárás jelentős költségei pedig szintén az adóst terhelik. Sőt, a rendszeres bliccelőket már a börtönbüntetés réme is fenyegeti. A kibocsátott fizetési eljárások száma már meghaladja az 1080 darabot, a végrehajtások pedig 500-as nagyságrendet értek el.



