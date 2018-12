Drágul a cigi, csökken az áfa - Így változik az élet 2019-ben

A legfrissebbel kezdjük, ami azonban millióknak húsba vágó kérdés. Varga Mihály pénzügyminiszter a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának ülését követően tegnap bejelentette: megszületett a megállapodás a jövő évi minimálbérről.



Ennek eredményeként a minimálbér 149 ezer forint, a garantált bérminimum pedig 195 ezer forint lesz 2019-ben. Kétéves megállapodás született a munkaadók és a munkavállalók között, így már az is tudható, hogy 2020-ra a minimálbér 161 ezer forintra, a bérminimum 210.600 forintra emelkedik.



Drága cigaretta



Jövőre folytatódik a cigaretta adójának emelése, kétszer is nő majd a jövedéki adó: először januárban, majd pedig júliusban. Ezek akár 40 forinttal is megdobhatják a dobozonkénti árat, ha azt a gyártók, a forgalmazók érvényesítik a trafikokban. A Pénzcentrum internetes portál számításai szerint jövő nyáron akár az 1500 forintot is elérhetik a legdrágább cigaretták.



Tej, pálinka



A korábbi években megszokott áfakulcscsökkentés 2019-ben a tejre jut: a hosszabban eltartható és az UHT- (ultrapasztőrözött) tejek forgalmi adója január 1-jétől 18 százalékról 5 százalékra mérséklődik.



Nagyot drágul viszont a pálinka – erre hamarosan külön cikkben kitérünk, de azt elöljáróban leszögezhetjük: a népegészségügyi termékadó növekedése miatt 700 forinttal ugrik meg egy félliteres, 50 százalékos pálinka nagykereskedelmi ára. A kiskereskedelemben ennél is nagyobb lesz a drágulás.



Az új szabályok szerint az egy liter 50 térfogatszázalékos pálinka után fizetendő adó 1100 forint lesz.



Cafeteria



Átalakul a cafeteria szabályrendszere, amelyről év közben már írtunk. Sokféle juttatás adómentessége megszűnik keddtől: lakáscélú munkáltatói támogatás, mobilitási célú lakhatási támogatás, kockázati biztosítás más személy által fizetett díja, diákhitel-törlesztéshez biztosított munkáltatói támogatás.



Továbbra is adómentes juttatásnak minősül viszont a sportrendezvényre szóló bérlet, belépőjegy, valamint a kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj a minimálbér értékéig.



Diákhitel



Olcsóbb lesz a diákhitel: az előző félévi 2,3 százalékról 10 bázisponttal, 2,2 százalékra csökkentette a Diákhitel1 kamatát a 2019. január 1-jétől június 30-ig tartó időszakra a Diákhitel Központ. A kötött felhasználású Diákhitel2 az állami kamattámogatásnak köszönhetően változatlanul 0 százalékos kamattal igényelhető.



400 túlóra



Hatályba lép az elmúlt heteket tematizáló, a szakszervezetek által „rabszolgatörvénynek" nevezett munkatörvénykönyv-módosítás.



2019. januártól a dolgozó hozzájárulásával vagy kollektív szerződés mellett elrendelhető évi 400 túlóra, és a cégeknél akár 3 éves munkaidőkeret is alkalmazható, amely a túlórák kifizetését tolhatja ki. A központi közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselők bére januártól átlagosan 30 százalékkal emelkedik.



Nyugdíjkorhatár



Emelkedik az öregségi nyugdíjkorhatár: 2019-ben 64 év lesz a korhatár (az emelkedés a 65 év eléréséig tart, ez 2020-ban lesz). Azaz most majd az 1955-ben születettek mehetnek nyugdíjba.



Az öregségi nyugdíjminimum 28.500 forint marad, az általános nyugdíjemelés 2,7 százalék lesz. Így januártól 3500 forinttal, több mint havi 133 ezer forintra nő az átlagnyugdíj. Változás az is, hogy 2019-től a munkát vállaló nyugdíjasok munkabéréből csak a 15 százalékos szja-t vonják le.



Sürgősségi ellátás



Szintén megírtuk, hogy mostantól triázsolni, vagyis az ellátás sürgőssége szerint osztályozni kell a betegeket. Van kórház, ahol ez újdonságot jelent – Győrben nem, ott a nyitás óta bevezették a rendszert.



A cél, hogy perceken belül kiderüljön: az érkezőknek milyen ellátásra van szükségük, és a sürgősségire tényleg csak azok kerüljenek, akiknek erre van szükségük.



Fizetős utak



Több új gyorsforgalmi és főúti szakasszal bővül a díjköteles utak köre. Így az e-matrica-rendszerben a díjköteles úthálózat hossza az eddigi 1356 kilométerről közel 1380 kilométerre, a 3,5 tonna össztömeg feletti teherjárművekre érvényes e-útdíj-rendszerben pedig 6880 kilométerről 6914 kilométerre nő (az elemi szakaszok száma utóbbi esetben az eddigi 2462-ről 2474-re változik).



Szigorodik a gépjárművek környezetvédelmi kategóriabesorolása. A legkedvezőbb díjszinttel rendelkező „A" kategóriába csak az Euro 5 vagy az ennél magasabb osztályú motorral felszerelt járművek kerülhetnek. Nőnek a tehergépjárművek útdíjai: a négytengelyes járművek gyorsforgalmi úton való haladása drágul a legtöbbet, kilométerenként 6 forint 60 fillérrel.



Spórolhatnak viszont a vállalkozások, ha a készpénzes vásárlás helyett tartós bérlettel, operatív vagy nyílt végű pénzügyi lízinggel szerzik be a személygépkocsikat.



Adóváltozások



Tovább bővül a kétgyermekes családok adókedvezménye, így havonta már 40 ezer forintot spórolhatnak az érintettek – ha megvan az ehhez szükséges adóalapjuk. Húszezer forintig minden lakossági átutalás mentesül a pénzügyi tranzakciós illeték alól. Öt adófajta szűnik meg.



A magánszemélyek egyes jövedelmeit terhelő 75 százalékos különadón kívül megszűnik a hitelintézeti különadó és a kulturális adó is. A baleseti adó a biztosítási adóba, az egészségügyi hozzájárulás (eho) pedig a szociális hozzájárulási adóba épül be.



Elkezdődik a 2003 óta élő egyszerűsített vállalkozói adó (eva) kivezetése.



A gazdálkodó szervezetek 2019. január elsejétől kizárólag cégkapun keresztül intézhetik elektronikusan adóügyeiket a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál. 2019-től az egyéni vállalkozóknak is elkészíti az adóhivatal az adóbevallási tervezetet. 1,8 százalékról 5,9 százalékra ugrik a késedelmes vagy hiányos adófizetés esetén az adózókra kirótt pótlék mértéke.



Áramdrágulás



Január 1-jétől közel ötödével nő a cégek, intézmények állami áramtarifája és emelkednek a rendszerhasználati díjak is. Miközben az áremelkedés a lakosság által fizetendő díjakat nem érinti, addig a lakosságon kívüli kör számára újabb mintegy húszszázalékos drágulás lesz.



Otthon gondozás



Az önmagukat ellátni nem tudó, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg gyermekükről gondoskodó szülőknek bevezetik a gyermekek otthongondozási díját, amelynek összege 2019. januártól bruttó 100 ezer forint, lépcsőzetes emeléssel 2022-re az akkori minimálbérhez illeszkedik majd.



Olimpiai járulék



Több pénzt kaphatnak az olimpiai érmesek: a 35 éves kortól járó olimpiai járadék nem lesz degresszíven korlátozva, hanem a sportoló valamennyi győzelme után a külön-külön számított, majd összeadott teljes összegre, míg ezüst-, illetve bronzérem esetén azoknak 60, illetve 40 százalékára lesz jogosult.



Horgászkártya



Érkezik a Magyar Horgászkártya (erről is beszámoltunk év közben), ennek segítségével fokozatosan elektronizálható a többi okmány is, például az állami horgászjegy vagy a területi jegyek.



Haladékot kapnak



Haladékot kaptak a kúttulajdonosok. Az eredeti határidő szerint ugyanis 2018. december 31-ig lehetett volna a több százezer engedély nélkül fúrt, ásott kutat legalizálniuk a telektulajdonosoknak – ám ez a gyakorlatban nem történt meg. A kormány végül az utolsó pillanatban 2020 végére tolta ki a határidőt.