Darnózseli gyilkosság: "Nem én jártam ott" - Első fokon ítélethirdetés várható - online tudósítás a bíróságról

- Történt-e személyi változás az életében?- Nem történt.Ezzel a párbeszéddel indul a tárgyalás a bíró és N. János vádlott között. Mint ismert, a darnózseli férfit felesége megölésével vádolják.A különösen védett tanúk vallomásán a sor, az elsőt papírból a bíró ismertet.

Ismerem N. Jánost - vallotta a védett tanú. - A mellékúton jártam, láttam N. Jánost. Rázott egy zsákot. Figyelt arra, hogy ugyanoda lépjen mindig. Ez furcsa volt. Elkezdett forgolódni, az is furcsa volt. Elindultam utána. De idő után nem láttam. Ha szedett füvet a nyulaknak, miért szórta ki? Ez is furcsa volt. Mindkét kezét láttam, amikor szórta a zsákot. N. János 99 százalék, hogy nem látott engem. A keze nem volt bekötve, ha jól emlékszem. De régen volt. Az viszont 101 százalék, hogy ő volt. Amikor szórta azt a szegény nőt. Az elején még nem gondoltam bűncselekményre. Azt gondoltam, ide jött fűért a nyulaknak, aztán visszaszórta. Aztán olvastam az újságban, hogy eltűnt egy nő. Én nem ismertem őt. De elkezdtem filózni, mi is történt ott a zsákkal. Nem én jelentkeztem a rendőrségnél, ők jöttek. Egy ismerős srác látta N. János autóját az erdő szélén. Eljött hozzám, mert tudta, hogy én már bent voltam a dologban. A rendőrökkel arra a helyre ment a srác. Ő is csak feltételezte, mi történhetett.

Kérdésekre válaszolva mondja a védett tanú, hogy "N. János arcán semmi nem volt, csak nézett maga elé".

Nem engem láthatott, mert nem én jártam ott

- mondja N. János.- Hamarosan kezdődik a darnózseli gyilkosság megismételt első fokú tárgyalásának (remélhetőleg) utolsó napja. Ítélethirdetésre számítunk, de előtte még a perbeszédek következnek.Online tudósítunk a Tatabányai Törvényszékről.

Előzmények

Korábbi felvétel

Már 2018 decemberében úgy volt, hogy ítéletet hirdet a Tatabányai Törvényszék az ügyben, a bíróság azonban újra megnyitotta a bizonyítási eljárást. Erről itt olvashat részleteket >> A 2016 decemberében született felmentő ítéletet tavaly ősszel hatályon kívül helyezte a Győri Ítélőtábla. Arról, hogy újrakezdődött a felesége feldarabolásával vádolt darnózseli hentes pere ide kattintva talál részleteket >> Az elsőfokú bíróságként eljáró Tatabányai Törvényszék a gyanúsítottat 2016 decemberében bizonyítottság hiányában felmentette az emberölés vádja alól. N. János 29 hónapi előzetes letartóztatás után szabadlábra került. A 13 millió forintos bűnügyi költség az állam terhe maradt. A Győri Ítélőtábla a felmentő ítéletet megalapozatlanság és az indoklás hiánya miatt hatályon kívül helyezte, és új eljárás lefolytatására kötelezte a Tatabányai Törvényszéket. A határozat szerint az elsőfokú bíróság például azt sem derítette fel teljeskörűen, mikor hol volt a vádlott N. János az első tárgyalási napon a bíró kérdésére kijelentette, nem érzi magát bűnösnek, nem kíván vallomást tenni és kérdésekre sem válaszol. A tárgyalás további részében tanúként hallgatták meg a gyanúsított és az áldozat hozzátartozóit.Korábban, a felmentő ítélet indoklásakor a bíró elmondta, a halál okát a szakértők nem tudták megjelölni, emiatt az emberölést nem lehetett megállapítani. A darnózseli réten talált emberi maradványok DNS-azonosításához a mintákat az áldozat testvérétől szerezték be, így az azonosság nem bizonyítható kétséget kizáróan.A vád szerint N. János még 2011-ben rajtakapta feleségét a szeretőjével. Ezt követően az asszony válópert kezdeményezett és elköltözött otthonról, viszont annyira hiányoztak a gyermekei, hogy bejelentette hazaköltözését.N. János minden lehetséges alkalommal tagadta az emberölés elkövetését. A felmentő ítélet előtt az utolsó szó jogán azt mondta: nem követett el bűncselekményt, a gyerekei és a családja végig mellette álltak.