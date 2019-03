Darnózseli gyilkosság - N. János: "A vádiratot magyar népmesének tartom" - első fokon ítélet jöhet

9:57

Az ügyész kezdi:



A korábbi perbeszédet teljes egészében nem ismétlem meg, de a sarokpontokra kitérnék. Az első első fokú ítélet alapvetése az volt, hogy bizonyítottság hiányában menti fel a vádlottat. Az első első fok azt sem tudta megállapítani, hogy N-né Judit erőszakos módon halt meg. Kilép a munkahelye ajtaján, aztán megtalálják a feldarabolt testrészeit. Az orvosszakértők nem tudták megállapítani, hogy természetes halált halt-e vagy erőszakos módon hunyt el. Találnak feldarabolt holtestet a mezőn: mi az első ésszerű, logikus következtetés? Hogy a halálát okozták. Erőszakos módon. Innen kell a bizonyítékokat értékelni. Az első első fokú ítélet itt futott téves útra. A bizonyítási eljárás eredménye alapján lehet helyes következtetésre jutni.



A vádirati tényállásból megismerjük a család helyzetét, miért kellett N-n Juditnak elköltöznie. Férje bántalmazta is. Az indíték? Kinek állt érdekében? A vádirat szerint a vádlott egy dolgot nem akart, hogy a sértett visszaköltözzön a lakóhelyére. Ezt nem bírta volna elviselni, s maga N. János mondta ezt. A jegyzőt is megkereste korábban ezzel. De azt válaszolta neki, nincs jogi lehetősége erre.



Eltűnik a sértett, megtalálják a maradványait, ott a válóper, ami során vissza akarna költözni Judit. De már nem történik meg. Ez az indíték.



Bizonyítékok: szerencsénk volt, mert a sértett és a vádlott telefonjára is érkeztek hívások. Tudjuk, mikor ment el az utolsó betege Juditnak. Négy perc híján este nyolc volt. 20.04 perckor a sértett még életben volt. Hol volt N. János ekkor? Aznap sok mindent másképp csinált, mint szokott. Nem vette fel a fia hívásait sem. Betolatott úgy, hogy soha nem szokott. A pedáns életéhez képest aznap másképp csinált. Pedig nála a ruhák is pedánsan sorakoznak a szekrényben. Furcsa tehát minden. Este fél héttől 20.39-ig nem fogad egyetlen hívást sem. Amikor a fia hívását végre felveszi, ott tartózkodik, ahol a sértett munkahelye van. S akkor hívás érkezik a sértett telefonjára is, így tudjuk, hogy az is ott volt. A hívásforgalmi cellainformációk alátámasztják a vádat.

A szemtanú, aki látta N. János autóját, annyit mondott, ami szemüveg nélkül megtehetett. Ez is bizonyíték. Ráadásul a csomagtartóban megtalálják a vádlott és a sértett DNS-ét keverve. Majd látják, hogy betolat vele a füstölőhöz, s onnan valami nehezet cipel. Így állnak össze a bizonyítékok. Külön-külön nincs értelme, de a mozaikok összeállnak. Az összefésülés a lényeg.



Az biztos, hogy az ölési cselekményre 20.04 és 21 óra között történt. De honnan tudjuk, hogy 21 órakor indult el? A mobilinformációkból.



Miért Judit munkahelyén történt ez? Mert ismerte a helyszínt. Rendelkezett egy olyan autóval, amivel el tudta rejteni az ölési cselekményt. Ott bármi megtörténhetett. Senki nem láthatott semmit.



Az autó tehát elérkezik Darnózselire, s ekkor csörren a sértett telefonja. Közös lefedettségű cellában van tehát a két telefon.



Mi következik ezután? A fiát lefekteti aludni. N. János rááll a fűre, amit pedig soha nem csinál. Pedáns ember ilyet nem tesz. Furcsa volt, megjegyezték maguknak a szemtanúk. Begyújtott a füstölőbe. Éjjel fél kettőkor.

A bizonyítékok lépésről lépésre összeállnak, hogy a csomagtartóban van a sértett, s őt veszi ki a csomagtartóból.

A sértett testvére bejelentést tesz Judit eltűnése miatt. N. János is megtudja, s az 1. számú védett tanú ezt követően látja a Zseli réten. Tehát utána, hogy tudomást szerez a rendőrségi nyomozásról. Nem vállalhatta azt a kockázatot, hogy a rendőrök a házához jönnek. Az éjszaka alatt végezte el a vádlott feldarabolását, elégetését, de nem végzett mindennel. Megvolt az eszközparkja, tudása, hozzá. A nyomokat eltüntette. Egy hajszálat sem találtak, mondták később a rendőrök. Olyan rend volt nála.



Látja tehát az 1-es számú védett tanú, amit az utolsó darabokat még szétszórja. De miért nem látta a gipszet a kezén? Mert bárki le tudja vágni. Nincs jelentősége, hogy látta vagy sem. A legfontosabb bizonyítékot az 1-es tanú állatja. Mert pontosan meg tudta mondani a helyet, hogy hol. Az első alkalommal azért nem találták a rendőrök, mert lekaszálták a füvet. De másodikra pontosan megmutatta. A vádlott most azt mondja, nem engem látott. De a telefoninformációk ezt is cáfolják. Darnózselin volt.



A bizonyítékok ismét csak egymást erősítik.



Megtörténik a kézműtétje, a rendőrök este megjelennek nála, de addig ő - kockázatot vállalva - eltüntette a maradványokat. Nem volt szerencséje, de ideje sem, hogy olyan helyet találjon, ahol senki nem találja meg a darabokat.



A vádlott vallomásai, illetve hallgatása a legfontosabb bizonyítékai. Három-négy-öt oldalas vallomásokat tesz. Beszél mindenről. Aztán amikor a bizonyítékokat elé teszi, minden visszavon, mást mond. De nincsen alibije. Azt mondja, abban a boltban volt. Nem volt ott. A mosonmagyaróvári tevékenységére vonatkozó minden kijelentése megcáfolható. Aztán amikor kiderül, hogy a sértett és a ő mobilja egy helyen mozog, többé nem beszél. Mondja egy tanú, hogy sósavat vett. Ő hallgat. Nem mondja azt sem, hogy miért ne venne, mindig vesz? Tagadja az elektromos húsdarálót. Pedig a válóperben még szerepel, hogy van ilyen tulajdon. De aztán eltűnik a daráló...

A hallgatás joga persze mindenkit megillet. De van egy kockázata. Hogy lehet a vádlott terhére róni. Mint bizonyíték. Mert miért hallgat a vádlott?

Folytatja még az ügyész.