Családoknak adott füstérzékelőket a katasztrófavédelem megyénkben

A program egyik célja, hogy felhívja a figyelmet a lakástüzek és az abból eredő sérülések megelőzésére, a biztonságos fűtésre, a tűzvédelmi szabályok betartására, és arra biztassa a lakosságot, hogy minél többen helyezzenek el otthonukban füstérzékelőt. A szakemberek másik célja, hogy arra ösztönözzék az embereket, hogy ne égessenek hulladékot a kályhában, kazánban, hanem gyűjtsék azokat szelektíven.A nem megfelelő tüzelő-anyag használat miatt, mint például lakkozott, vagy nedves fával, háztartási hulladékkal való tüzelés esetén, fokozódik a kéményben a kátrány és korom lerakódása, szűkül a kémény belseje, ami miatt visszaáramolhat a füst a házba. A kémény falára lerakódott vastag korom-és kátrányréteg a fűtés hatására izzani kezd, meggyulladhat, ami kémény, vagy lakástüzekhez is vezethet.A kampány során a katasztrófavédelmi kirendeltségek munkatársai az általános iskolákban tartanak szemléltető előadásokat a fiataloknak, illetve lakossági fórumokon, különféle rendezvényeken is ráirányítják a figyelmet a tüzek megelőzésére, a helyes tüzelőanyag használatra, környezetünk és egészségünk védelmére, a személyes felelősségvállalásra.A "Ne gyújtsa! Gyűjtse" kampány részeként Győr-Moson-Sopron megyében negyven darab füstérzékelőt adott át a katasztrófavédelem a tűzkockázati szempontból leginkább veszélyeztetettek, rászorulók, illetve egyedül élő idős állampolgárok részére. A rászorulókhoz négy karitatív szervezet – a Magyar Vöröskereszt, a Máltai Szeretetszolgálat, a Katolikus Karitasz és a Baptista Szeretetszolgálat - javaslata alapján jutottunk el, így jutott füstérzékelő többek között Maglócára, Peresztegre, Harkára, Sopronkövesdre, Halászira, Kisbabotra, Rábacsécsénybe, Szerecsenybe, vagy épp Kajárpécre és Gyarmatra is.Biztonságunk növelése érdekében a füstérzékelők beszerzését javasoljuk minden háztartásban, hiszen az otthonunkban előforduló tűzeseteket így időben észleljük.Továbbra is a megfelelő tüzelőanyag használatra kérünk mindenkit, egyrészt saját egészsége, biztonsága, másrészt tüzelőeszköze élettartama és annak megfelelő működése érdekében. A háztartásban keletkezett hulladékot ne dobják a tűzre, hanem gyűjtsék szelektíven, ezzel is biztosítva az élhető környezet fenntarthatóságát, az így gyűjtött hulladékok újrahasznosítását. Ne gyújtsa! Gyűjtse szelektíven! -a megyei katasztrófavédelem honlapján.