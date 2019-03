Cirkusz, autósmozi, forraltbor-fesztivál is lesz a hétvégén - ajánló!

Mosonmagyaróvár és környéke



Szük Ödön- emlékkiállítás

03. 29., péntek

Flesch-központ, 17 óra

Szük Ödön, a legendás fotóriporter és fotóművész emlékkiállítása. A kiállításon Szük Ödön emlékezetes riportfotói mellett Szük Norbert, Ödön festőművész fia és Dezséry-Szük Dorottya fotóművész (Ödön menye) pár képe is szerepel, amelyeket Szük Ödön tiszteletére készítettek. Köszöntőt mond: Szük Norbert Ödön festőművész. A kiállítást megnyitja: Garamvölgyi Imre, a Kisalföld főszerkesztője. Gitáron közreműködik Takács András, ének: Cseh Dóra.

A tárlat megtekinthető a Flesch-központ nyitvatartási idejében április 18-ig.



Igazságtalanság

03. 29., péntek



Flesch-központ, 18 óra

Galambos Attila: Igazságtalanság

Az előadásban két fiatal – Tóth Ilona és Mansfeld Péter – emlékét ismerhetik meg a nézők. Rövid életük szinte semmit nem tett lehetővé, amit mi természetesnek veszünk. A forradalom hősökké, az azt követő megtorlás mártírokká tette őket, ugyanakkor elvett tőlük mindent, amire az élet kapujában bármelyikünk vágyhat...



Bütykölő szakkör

03. 29., péntek



Fehér Ló Közösségi Ház, 17 óra

Húsvéti készülődés: kedves figurák, lakásdíszek barkácsolása. Anyagköltség: 500 Ft.



Tavaszváró dalosünnep

03. 30., szombat



Fehér Ló Közösségi Ház, 17 óra

A hagyományos kórustalálkozón városunk énekkarai adnak műsort a zeneszerető közönségnek.



Gyerek-reikitanfolyam

03. 30–31., szombat-vasárnap



Fehér Ló KH, 10–14 óra

7–12 éves gyerekeknek. Ár: 18.000 Ft (testvéreknek kedvezmény). További információ: kovesipeter.hu

Győr, Marcalváros: 03. 28–04. 07.Mosonmagyaróvár, Itatónál: 04. 10–14.Sopron, Balfi út, Anger réti sporttelep: 04. 18–22.Rengeteg új produkcióval, páratlan színvonalon várja a nézőket Monte-Carlo első magyar arany- és ezüstdíjasa, Richter Flórián és társulata. Műsorukat színesítik a világ minden tájáról érkező cirkuszvilág szupersztárjai. A 65 fős társulat 12 nemzetiséget képviselő artistaművészei 50 állattal mutatják be nagyszabású új műsorukat, melyet elsőként Győrben, március 28-tól, csütörtöktől tekinthet meg a közönség.Műsoruk nélkülözhetetlen része Richter Flórián csodálatos lovas produkciója. Most egy vadiúj lovas számmal kalauzolja el a nézőket az apacs indiánok földjére. A család fiatalabbik tagja, Richter Kevin pedig egzotikus állatok kavalkádjával színesíti az estét.Az előadások pontos kezdési időpontja a www.richterfloriancirkusz.hu oldalon olvasható.A Kisalföld hűséges előfizetői fél áron válthatnak belépőjegyet mindhárom város meghatározott előadásaira (2500 Ft/2 fő, lelátó, kék szektor). Jegyek kaphatók: Kisalföld-pavilon, Győr, Baross út; Mosonmagyaróvár, Régi vámház tér 14.; Sopron, Frankenburg u. 2/A.A lelátón a helyek elfoglalása érkezési sorrendben történik. Gyermekeknek 2 éves kor felett jegyet kell váltani. Bővebb információ ügyfélszolgálatainkon.Az Árkád Győr tetőparkolója március 29. és április 10. között autósmozivá alakul át. Hétköznap esténként 1 (19.30 óra), hétvégente pedig érdeklődéstől függően 2 vetítés is várja az érdeklődőket. A belépés előre megváltott jeggyel lehetséges, amit a bevásárlóközpont erre a célra felállított pultjánál lehet majd megvásárolni. A 2500 Ft-os jegy, amit nem személyenként, hanem autónként kell kifizetni, nem jár egyedül: egy 2 személyes pop-corn és 2x0,25-ös Coca-Cola Zero is dukál mellé.Képkeretező Művészgaléria, 17 óraDr. Félhelyes Erzsébet kamarakiállítása. Köszöntőt mond: Csurák Erzsébet. A kiállítás ingyenes.Dr. Kovács Pál Könyvtár, 17 óraBelvárosi Betyárok zenekar – inter-aktív tavaszváró gyermekkoncert. Az előadás 300 Ft-os regisztrációs jeggyel látogatható.Gézengúz Alapítvány Győri Intézete (Liget utca 1.), 17 óraTavaszi virágdíszek készítése. Regisztráció: voros.zsofia@gezenguz.hu.Győr, 03. 29., péntek, Jósika utca 16., 16 óra. A Győr-Moson-Sopron Megyei Diabetes Egyesület foglalkozása. A betegoktatásról és az idei programokról lesz szó.Rómer-ház, 20 óraJegyár: 2500 Ft.Generációk Háza Művelődési Központ, 10 óraÓvodások verses-mesésdélelőttje. Idén újra várják azokat az óvodáskorú gyerekeket, akik versekkel, énekkel és rajzaikkal varázsolják el az őket meghallgatókat.Bécsi kapu tér, 10.30 óraRészvételi díj: 2500 Ft. Klubtag, diák, nyugdíjas: 2000 Ft.Regisztráció: idegenvezetes.gyor@-gmail.com vagy a 06-30/294-9174-es számon.Győr Bridge, 20 óraVendégzenekar: DLRM. Koncertkezdés: 21 óra. Jegyár elővételben: 2000 Ft, a helyszínen 2500 Ft.Kultúrház melletti tér7.30 óra: Zenés ébresztő. 8.30 óra: Pálinkás köszöntő. 8.45 óra: Hagyományos disznóölés. 11.30 óra: Jó ebédhez szól a nóta. 13 óra: A Nádorvárosi Népművészeti Egyesület gyermektáncosai. 13.15 óra: Kenderszer Népdalkör és Néptánccsoport. 13.30 óra: Anetta interaktív gyermekműsora. 14 óra: Nyugdíjasénekkar. 14.30 óra: Kenyeri Rábamenti Citerazenekar. 15 óra: A Baráti Dal-Szín-Ház műsora. 16 óra: Ritmus Bt. 16.15 óra: Citerazenekarok előadása. 17.15 óra: Ritmus Bt. 17.30 óra: Septeam együttes. 18 óra: Borverseny eredményhirdetése. 18.30 óra: Sztárvendég – Triász együttes. 20 óra: Tombola. 20.30 óra: Sztárvendég: Mohácsi Brigi. 21.30 óra: Papen Music, vendég: Józsa György.Kísérőprogramok 10 órától: légvár, népi fajátékok, hurka-kolbász, palacsintakészítés. Jurtasátor, íjászat, lovaglás, minikocsi.Pannonhalmi főapátság, Szent Márton-bazilika, 19 óraBalázs János és Váradi László zongoraestje.Program: Liszt: Ave Maria für die grosse Klavierschule von Lebert und Stark. Liszt: Spozalizio. Liszt: A Villa d’Este szökőkútja. Schubert–Liszt: Der Müller und der Bach. Liszt: Dante-szonáta. Liszt: 104. Petrarca-szonett. Liszt: 123. Petrarca-szonett. Liszt: E-dúr legenda (Szent Ferenc a hullámokon jár). Jegyár: 3500 Ft.Generációk HázaAz ország különböző vidékeiről érkeznek a népművészet ifjú mesterei, népi iparművészek és bemutatják nekünk tájegységük jellegzetes motívumaival díszített tojásaikat. Megcsodálhatjuk a sárközi, gyimesi és moldvai csángó motívumokkal megírt tojásokat, de lesz itt patkolt, áttört és különféle növényi színezőanyaggal festett tojás is! Program: 10–16 óra: Hímestojás-kiállítás és -vásár. Kirakodóvásár kézművesek portékáiból az udvaron. 10–16 óra: Húsvéti játszóházak: tojásfestés, mézeskalácssütés, húsvéti dekorációk. A belépés ingyenes.03. 27., szerdaGyőri Nemzeti Színház, 17 óra: Black to Say Silence, Radnóti-bérlet. Győri Nemzeti Színház, Kisfaludy Terem, 11 óra: A kis herceg, Sulibérlet „B". Győri Nemzeti Színház, Kisfaludy Terem, 19 óra: Csoportterápia, bérletszünet.03. 28., csütörtökGyőri Nemzeti Színház, 17 óra: Black to Say Silence, Kazinczy-bérlet. Győri Nemzeti Színház, Kisfaludy Terem, 19 óra: Két úr szolgája, bérletszünet.03. 29., péntekGyőri Nemzeti Színház, 19 óra: Egerek és emberek, Földes-bérlet. Győri Nemzeti Színház, Kisfaludy Terem, 11 óra: A Pál utcai fiúk, bérletszünet.03. 30., szombatGyőri Nemzeti Színház, 15 óra: A padlás, bérletszünet. Győri Nemzeti Színház, Kisfaludy Terem, 19 óra: Két úr szolgája, Csengery „F" bérlet.03. 31., vasárnapGyőri Nemzeti Színház, 19 óra: Rejtő Jenő: A három testőr Afrikában, bérletszünet. Győri Nemzeti Színház, Kisfaludy Terem, 15 és 19 óra: A tündérlaki lányok, Sipka „C" bérlet, bérletszünet.04. 02., keddGyőri Nemzeti Színház, 19 óra: Primadonnák, bérletszünet. Győri Nemzeti Színház, Kisfaludy Terem, 11 óra: A kis herceg, Sulibérlet „C".03. 27., szerda10 és 14.30 óra: Ilók és Mihók.03. 28., csütörtök10 és 14 óra: Ilók és Mihók.03. 29., péntek19 óra: Egy őrült naplója.03. 30., szombat10 és 11 óra: Aprók Színháza: Tarkabarka.03. 31., vasárnap11 óra: Matiné: Misi mókus kalandjai.Egyéb programok – Terembérlet03. 28., csütörtök19 óra: Kijevi Balett – Rómeó és Júlia.03. 30., szombat19 óra: Örömlányok végnapjai.03. 31., vasárnap13 és 17 óra: Kende Tamás Magic Show.Jegyár: normál: 1000 Ft, diák, nyugdíjas: 800 Ft03. 28., csütörtök17 óra: Frankofón Filmnapok – Yao. Feliratos, francia–szenegáli film.19. 30 óra: Frankofón Filmnapok – Éjszaka Tunéziában. Feliratos, francia–tunéziai film. A vetítés ingyenes.03. 31., vasárnap19 óra: Frankofón Filmnapok – Pajzán kívánság. Feliratos, francia történelmi dráma.Élményműhely és Művészeti Stúdió (Nagysándor József u. 31.), 17–20 óra03. 29., péntek17 óra: Balerinasziluett. A kép megfestését gyerekeknek is ajánljuk. A foglalkozás díja: 8000 Ft.03. 30., szombat15 óra: Afremov: Végtelen nyár.A foglalkozás díja: 8000 Ft.03. 31., vasárnap15 óra: Richard Burlet: Fekete és lila. Jelentkezés: 20/359-3162, vagy az elmenyfestesgyor@gmail.com címen.Búgócsiga Akusztik Garden, 21 óraBelépő: 1800/2300 Ft.Újvárosi esték – Mindörökké Júlia03. 30., szombatÚjvárosi Művelődési Ház, 18 óraA Soproni Petőfi Színház előadása.Bencés (Kecske-) Nagyboldogasszony-templom, 19 óraJoseph Haydn Megváltónk utolsó hét szava a keresztfán, op. 51. című műve a Wespa-vonósnégyes előadásában.A belépés díjtalan!Liszt Café, 15–17 óraA legnagyobb magyar, Széchenyi István nyomába eredhetnek a soproni belvárosban. A részvétel díjtalan.Búgócsiga Akusztik Garden, 21.30 óraA zenefelelős DJ Seat The Belt. Belépő: 500 Ft.Füredi sétány 9., 11 óraMárcius utolsó szombatján nyílik meg a második Győr-Moson-Sopron megyei Pagony gyerekkönyvesbolt, ezúttal Sopronban.A Pagony nem pusztán egy gyerekkönyvesbolt, hanem egy olyan hely, ahol jó lenni, jó időt tölteni. Egy olyan könyvesbolt, ahol rendszeres programokkal várják a gyerekeket és szüleiket, és ahol a minőségi gyerek- és ifjúsági irodalom színe-java megtalálható.A könyvesboltot Vadadi Adrienn írónő, a népszerű „Ovis mesék" könyvsorozat szerzője nyitja meg, aki a megnyitó után dedikálja is könyveit.A kisgyerekek számára kézművesprogrammal készülnek. Sőt: ezen a napon óriási nyitási kedvezménnyel várnak mindenkit!Torony Galéria, 16 óraNémeth Erika szobrászművész egyéni kiállítása.