Baleset Gyulafirátótnál - Letöltendő vagy felfüggesztett büntetést kap R. Richárd? - tudósítás a bíróságról, fotók

9.50 - Hamarosan ítélet



A bírói taná ítélethozatalra vonult el. A érdés tehát az, hogy letöltendő vagy felfüggesztett büntetést kap-e R. Richárd?



9.00 - R. Richárd: Nagyon sajnálom, szeretném visszacsinálni.



A bíróság a sértetti indítványt elutasítja.



A perbeszédek jönnek, az ügyészen a sor:



- Kizárólag a büntetés súlyosbításra van mód másodfokon. Nincs önnyű helyzetben a bíróság. Tisztában vagyok a bírói gyakorlattal, e szerint egy halál esetén felfüggesztett büntetést szoktak kiszabni. Ez történt itt is. De az első fokú bíróság a felróhatóság tekintetében tévedett: a vádlott cselekményét a hanyagság örében mérlegelte. De tudatos gondatlanság vonható a terhére. A vádlott ugyanis saját védekezése szerint évek óta szenvedett alvászavarban. Valóban diagnosztizáltak nála alvási apnoét. Tanulás özben, monoton tevékenységnél tapasztalt magán mikroalvásokat. A vezetés ilyen, monoton cselekmény. Jelentkezett is nála álmosság a baleset előtt, de nem állt meg pihenni, tovább folytatta a vezetést. A baleset előtti pillanatában vezetésre alkalmatlan állapotban volt. Ezek pedig a felróhatóság fokát sokkal magasabbra teszik, mint ami az első fokú ítéletben volt: tisztában volt a betegségével, fáradt volt, de nem állt meg, tisztában volt azzal, hogy balesetet okozhat, de tovább vezetett. A másik oldalt is figyelembe kell venni természetesen: fiatal felnőtt, büntetlen előéletű. E kettő összefügg, nem erősíti egymást, inkább magyarázza azt. ét özlekedési szabálysértést elkövetett azonban a baleset előtt. Bekövetkezett egy viszonylag komoly időmúlás - ez részben a megváltozott védekezésével magyarázható, ez tehát nem enyhítő örülmény. A övetkezmények pedig nagyon-nagyon súlyosak: elsősorban Foki Nikolett állapotára kell hivatkozni. Egy ember halála szerepel a cselekmény súlyának megítélésekor, de itt nem egy ember ujjperce érzéketlen, nem ilyen maradandó a sérülésről beszélünk. Foki Nikolett "vegetatív állapotban él szegény". És Borza Márta is maradandó sérüléseket szenvedett. Emellett a vádlott három húgát is veszélyeztette, mint "egy időzített bomba".

A mérleg most még egyensúlytalan állapotban van - ha az első fokon kiszabott büntetést és a baleset övetkezményeit nézzü . " özelebb kell hozni a serpenyőket egymáshoz." Az általános visszatartásra is gondolni kell, amikor a bíróság a büntetésnél mérlegel. Fel kell rázni a özlekedőket, hogy felelősen vezessenek. A vádlott ezt nem tette meg. A szabadságvesztés tartalmával egyet értek, a próbaidőre felfüggesztését viszont nem tartom indokoltnak.



Borza Márta övetkezik:



- A második tárgyaláson szembesültünk azzal, hogy a vádlott alvási apnoéban szenved. Addig azt mondta, nem volt fáradt. A baleset után nem ment el a helyszínről, de a segítségnyújtást igenis elmulasztotta... Motorostársaim tudjá viszont, mit láttak akkor és ott...





Ezt övetően ügyvédje az ügyészi indítványhoz csatlakozik. "Hat ember sérült meg ebben a balesetben." A jogász azokat a tételeket foglalja össze, mint amit az általa épviselt Márta is elmondott, de jogi nyelven.



Foki Nikolett apukája:



Foki Nikolett apukája:

- A 200 ezer forintra térné ki. Ezek mindig akkor jönnek, amikor bírósági tárgyalásra kerül sor. Az előző tárgyaláson a lányom feltette a vádlottnak a érdést, hogy másfél évig, míg az intenzíven volt, miért nem látogatta meg? Addig egyszer sem jött, hogy hogy van a lány, tudok-e segíteni? Minden napunk üzdelem, nem tud aludni, altatóval sem. Az állapota romlik, s nem biztatnak minket. A szervezete leépül, mert nem tud mozogni. Csak üzdünk egyik napról a másikra. A forintjaira nem tartunk igényt. Márta kifogásolja a szakvéleményt (az alvászavarról), s azt, "hogy ha 18 év fölött valóban felnőtt az ember, akkor viselje a felelősséget". Ezt ugyanis nem látja. "A baleset óta a hatodik műtéten vagyok túl, de még újabb vár rám. Egy hónapig azt gondoltam, bárcsak én is meghaltam volna. Azóta is minden nap elkísér a fájdalom. Nem tudom úgy élni az életemet, mint régen. Szeretném, ha letöltendőt kapna, s élete végéig eltiltaná a vezetéstől, hogy soha többé nem tudjon másnak sérülést okozni."

Az elhunyt asszony édesapja:



- Nem akarom halálra ítélni, isten mentsen, de letöltendőt érek neki. S azt, hogy ismerje legalább be, mit tett. De ő menti az irháját. Az ügyvédje is minden aljasságra épes, hogy mentse a védence irháját.

A vádlott ügyvédje:



A vádlott ügyvédje:

- Nehéz perbeszédet mondani ebben az ügyben. Hiába mondanám el, hogy sajnálom a történteket. Hogy én is motorozok. Engem úgyis gyűlölni fognak. Az a szomorú ebben, hogy a sértetti oldalon soha nem gyógyulnak be a sebek, legfeljebb a fájdalom enyhülne. Az ügyészség ét mozzanatával kell foglalkoznom. Az ügyészség álláspontjában az a hiba, hogy folyamatosan betegséget említ. De R. Richárd 19 éves volt, a gyerekek fejlődése nem fejeződik be 18. életévükre. Az igazságügyi orvosszakértő megállapítása szerint a baleset pillanatában enyhe fokban volt csak beteg. Ez fontos, mert egy özepes vagy súlyos fokú betegség önnyebben észrevehető. Ez valóban nem merült az első tárgyaláson, de azért, mert én is csak akkor értesültem arról, hogy kivizsgáljá nála ezt. Az enyhe fokú betegséget - még egyszer mondom - nagyon nehezen ismeri fel az ember. Tanulásnál mindannyian elfáradunk. Ezért kellett a szakértő, hogy ez betegség vagy nem. Védencem miért nem jelezte ezt a jogosítvány megszerzésekor? Jogilag még nem is volt ötelező. Egy tesztet kell kitölteni, általános érdésekkel. Az orvosszakértő a mikroalvásokról elmondta, hogy az ébredésből az elvalvásba vezető út gyors, egy- ét perc.

Az első fokú ítélet után három nap gondolkodást értünk, de az első nap után döntöttünk, nem jelentünk be fellebbezést. Védencem beismerte és elismerte a felelősségét, hozzátéve, hogy nem tudja, mit történt. Spontán fellépése volt, s nem ügyvédi praktika az alvási betegség. S azért vettü tudomásul az ítéletet, mert a szakértői véleményből szerint ét-három perccel a tragédia előtt kellett éreznie a jeleket, ennyi idő alatt kellett dönteni. A betegségről sem tudunk sokat, valóban maszkban alszik, de a memóriakártya - amit indítványoztak a sértetti oldalról - nem mutat semmi, ha a gép jól mű ödik. Pontosabban a védencemet erősítette volna, mert kiderülne, hogy napi négy órában valóban használja.



A gondatlanság pedig: ha ét-három perce volt arra, hogy döntsön, megálljon-e, ez csekély mérté ű gondatlanságot feltételez legfeljebb.



Generál prevenció, vagyis megelőzés (ez is ügyészi álláspont): a vádlott fiatal felnőtt, egyetemista, dolgozik, beismerő, feltáró vallomás, alapítványnál dolgozik. A gondatlanság melletti másik serpenyőben ez van.



R. Richárd az utolsó szó jogán:



Nagyon sajnálom, szeretném visszacsinálni.

