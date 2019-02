Baleset Gyulafirátótnál - Elkezdődött a per: ˝Még mindig nem fogtad fel, mit tettél?˝ - tudósítás a bíróságról

8.45 - Elkezdődött a másodfokú tárgyalás



Elkezdődött a gyulafirátóti, tragikus baleset másodfokú tárgyalása a Veszprémi Törvényszéken. Sokan emlékezhetnek a balesetre: 2016 májusának árnapján, a déli órákban a 82-es számú főút 4. kilométerszelvényénél (Gyulafirátótnál) egy személygépkocsi és több motoros ütközött.



Az egyik motorkerékpár vezetője (egy győri óvónő) a helyszínen életét vesztette, A mögötte utazó Foki Nikolett, kiről portálunk többször cikkezett, életveszélyes sérüléseket szenvedett, túlélte, de nyaktól lefelé lebénult. Még egy fiatal lány, Borza Márta sérült meg, aki itt van a mostani tárgyaláson is. Térdén rögzítő van. A tárgyalóteremben várjá a fejleményeket a sértettek hozzátartozói. S természetesen a vádlott, az autót vezető győri fiatalember, aki akkor 19 éves volt.

Az ügyben tavaly októberben született első fokú ítélet, aszerint nem kell börtönbe vonulnia a balesetet okozó fiatalembernek. A bíróság egy év tíz hónap fogházra ítélte, aminek letöltését 4 év próbaidőre felfüggesztetté . A vezetéstől t évre eltiltottá .

Az ügyész fellebbezett: súlyosbítást ért, a felfüggesztett helyett letöltendő büntetést.



Az első fokú döntésben perdöntő volt ez a tényező: Alvászavarnak fordíthatnánk le, amit a ét igazságügyi (orvos és alvás-) szakértő R. Richárddal kapcsolatban megállapított. Lényege, hogy ez betegség, amelynek övetkezményeként napközben mikroalvások alakulhatnak ki az érintettnél. A baleset is – az ítélet szerint – feltehetően azért övetkezett be, mert a sofőr egy pillanatra elaludt. Áttért a másik sávba, s fékezés nélkül a konvojba hajtott...



A jelenbe értünk ezzel: Veszprémi Törvényszé , 8.45:



Ügyvédi beadványt olvasnak fel, eszerint R. Richárd az első fokú ítélet után 200 ezer forintot üldött Foki Nikolettnek egy levél íséretében, de azt bontatlanul visszaküldté neki azzal az üzenettel, hogy "még mindig nem fogtad fel, mit tettél"; "ezzel akarod manipulálni a bíróságot".



A vádlott ezt övetően egy alapítványt hozott létre azoknak, akiknek egy özlekedési baleset feldolgozásához mentális segítségre van szüksége. Kezdő alapnak ezt a 200 ezer forintot tette bele. Ezt ismerteti a bíró.



Sértetti beadványok is vannak, először Foki Nikolett jogi épviselője írja le, hogy Niki állapota folyamatosan romlik. Combnyaktörése és nagyon súlyos csontritkulása van. Az erre szedett gyógyszerek miatt veseköve lett. A balesetben sérült ípője sem gyógyult, a mellkasi pacemakerével szintén gondok adódtak. Orvosi papírokkal igazoljá ezt.



Borza Márta jogi épviselője is beadvánnyal élt: a vádlott alvászavarára használt gép memóriakártyájának adataira lenne íváncsi. Bizonyítási indítvány tesz erre.



Az első fokú tárgyaláson is nehezen bírta szó nélkül az elhunyt óvónő édesapja, most is szót ér, a bíró viszont türelmet érne tőle, amikor az apa a baleset részleteibe megy bele.



Meghalt a lányom, milyen türelmet szeretne? - válaszol az apa. Szerinte az alvászavart ésőbb "találta ki" a vádlott. Ha pedig az van, "minek ült autóba?" De szerinte nem is ezért ment neki a motorosoknak. "Fiatal gyerek, lehet, züllött előtte", veti özbe. "Tizenkilenc éves gyereknél alvászavar?? Friss jogosítvánnyal?"



Borza Márta védőjének indítványát most megtárgyalja a bírói taná , rövid szünet addig. Az ügyész és a vádlott ügyvédje a bizonyítási indítvány elutasítását érte.



Innen folytatjuk hamarosan.



Nyitóoldali képünk a korábbi tárgyaláson készült, friss fotók hamarosan.