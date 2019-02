Baleset Gyulafirátótnál - Elkezdődött a per: ˝Még mindig nem fogtad fel, mit tettél?˝ - tudósítás a bíróságról

Az ügyész fellebbezett: súlyosbítást ért, a felfüggesztett helyett letöltendő büntetést.



Az első fokú döntésben perdöntő volt ez a tényező: Alvászavarnak fordíthatnánk le, amit a ét igazságügyi (orvos és alvás-) szakértő R. Richárddal kapcsolatban megállapított. Lényege, hogy ez betegség, amelynek övetkezményeként napközben mikroalvások alakulhatnak ki az érintettnél. A baleset is – az ítélet szerint – feltehetően azért övetkezett be, mert a sofőr egy pillanatra elaludt. Áttért a másik sávba, s fékezés nélkül a konvojba hajtott...



A jelenbe értünk ezzel: Veszprémi Törvényszé , 8.45:



Ügyvédi beadványt olvasnak fel, eszerint R. Richárd az első fokú ítélet után 200 ezer forintot üldött Foki Nikolettnek egy levél íséretében, de azt bontatlanul visszaküldté neki azzal az üzenettel, hogy "még mindig nem fogtad fel, mit tettél"; "ezzel akarod manipulálni a bíróságot".



A vádlott ezt övetően egy alapítványt hozott létre azoknak, akiknek egy özlekedési baleset feldolgozásához mentális segítségre van szüksége. Kezdő alapnak ezt a 200 ezer forintot tette bele. Ezt ismerteti a bíró.



Sértetti beadványok is vannak, először Foki Nikolett jogi épviselője írja le, hogy Niki állapota folyamatosan romlik. Combnyaktörése és nagyon súlyos csontritkulása van. Az erre szedett gyógyszerek miatt veseköve lett. A balesetben sérült ípője sem gyógyult, a mellkasi pacemakerével szintén gondok adódtak. Orvosi papírokkal igazoljá ezt.



Borza Márta jogi épviselője is beadvánnyal élt: a vádlott alvászavarára használt gép memóriakártyájának adataira lenne íváncsi. Bizonyítási indítvány tesz erre.



Az első fokú tárgyaláson is nehezen bírta szó nélkül az elhunyt óvónő édesapja, most is szót ér, a bíró viszont türelmet érne tőle, amikor az apa a baleset részleteibe megy bele.Meghalt a lányom, milyen türelmet szeretne? - válaszol az apa. Szerinte az alvászavart ésőbb "találta ki" a vádlott. Ha pedig az van, "minek ült autóba?" De szerinte nem is ezért ment neki a motorosoknak. "Fiatal gyerek, lehet, züllött előtte", veti özbe. "Tizenkilenc éves gyereknél alvászavar?? Friss jogosítvánnyal?"