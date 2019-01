Baleset és útjavítások az M1-esen Tatabányánál - Nagy dugóra készüljön Győr felé

A rendőrség közleménye szerint közúti közlekedési baleset történt január 22-én 13 óra körül az M1-es autópálya 56-os kilométerszelvényénél, Tatabánya térségében. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint, a Győr felé vezető oldalon két személygépkocsi és egy járműszerelvény ütközött. A baleset során a sérült járművek a külső és a belső forgalmi sávot, valamint a műszaki sávot is elfoglalják. A rendőrök a baleset helyszínelését teljes útlezárás mellett megkezdték.



A járőrök a forgalmat az 56-os kilométerszelvénynél Tatabánya-Óváros kijárónál az 1-es számú főútra leterelik. Visszatérni az autópályára a 61-es kilométerszelvényben lévő Tatabánya-Újváros felhajtónál lehet.



Korábban - Az útinform közölte: megállították a járműveket, ezért a baleset mögötti szakaszon is nagy torlódás alakult ki.



Emellett Hegyeshalom felé, Tatabányánál, a 61-es kilométernél is javítják a burkolatot, és lezárták a külső sávot.



Aki teheti, az 56-os kilométernél, a Tatabánya-Óváros csomópontban vagy a 43-as kilométernél, Óbaroknál letérve kerüljön az 1-es út felé - írták.