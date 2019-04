Az igazi innovátorok DNS-e a találmányi vásáron

Willisits Vilmos vette át a szakmai díjat Tóth Esztertől és Dr. Dőry Tibortól. Fotó: Májer Csaba József

Dr. Kovács Péter, Kardos Lajos, Kónya János és Süle-Farkas Viktória a kerekasztal-beszélgetésen.

Nagyon sok érdeklődő volt kíváncsi a legújabb digitális fejlesztésekre.

Dr. Dőry Tibor egyetemi docens köszöntőjében elmondta, hogy a jubileumi innovációs kiállítás és vásár minden eddiginél több résztvevőt köt össze, és minden eddiginél több hallgató, öregdiák, oktató hozott létre innovatív megoldást a Széchenyi István Egyetemen. Dr. Dóka Ottó rektorhelyettes rávilágított, hogy az alap- és alkalmazott kutatások az innováció alappilléreit adják. Ez a terep pedig egyértelműen hazai pálya a campusnak. Pintér-Péntek Imre, a megyei iparkamara elnöke szerint az egyetem sikeresen beágyazódott a régió szövetébe. Az itt felhalmozódott tudás a vállalkozásokkal együttműködve válhat gyümölcsözővé.A kiállítás kísérőprogramjaként színvonalas előadásokat és tartalmas kerekasztal-beszélgetéseket hallgathattak meg az érdeklődők, valamint workshop résztvevői is lehettek. Várnagy Priszcilla (Be-novative) az innovátor DNS-ét vázolta fel. „Az igazi innovátor nem az, aki ismeri a megfelelő válaszokat, hanem aki a megfelelő kérdéseket tudja feltenni. A legtipikusabb probléma ma az innováció-menedzsmenttel kapcsolatban az, ha feltételezzük, hogy az ötlettől egyenes út vezet a megvalósításig. Az esetek döntő részében ez nem ilyen egyszerű. A sikeres innováció sok ötlet összességéből áll, ezeket kell egésszé kovácsolni, sorozatos kísérletezésben tökéletesíteni, míg végül eljutunk a megfogható eredményhez" – mondta az előadó.A sikeres innovátor elegendő időt tölt a felfedező fázisban, észreveszi a kihívásokat, kérdez, hálózatot épít, asszociál, és kis lépésekben kísérletezik. A jó ötletet átfogalmazza kihívássá, és átgondolja, kiket tud bevonni a folyamatba. A kihívásokat és a különböző divíziók munkatársait összekapcsolja, hogy új nézőpontokat, megközelítéseket integráljon. Nemcsak az ötletadót, hanem a folyamatban résztvevőket és az innovatív vezetőket is jutalmazza.A konferencia kerekasztal beszélgetéssel folytatódott olyan gyakorló szakember részvételével, akik már innoválnak. Süle-Farkas Viktória (Audi) elmondta, hogy tizenháromezer munkatársuk erre szolgáló online felületen jelezheti javaslatait. Éves szinten a beérkező több mint tizenegyezer, jellemzően folyamatjavítási ötlet kilencven százaléka meg is valósul. Kardos Lajos (Szintézis-Net) szerint nem történhet rosszabb dolog egy ötlettel annál, ha nem osztjuk meg másokkal. Kónya János (Dent-Art-Technik) hangsúlyozta, hogy mindig nyitva kell hagyni az ajtót, mert egy termék jövőjét néha azok a munkatársak tudják gyökeresen megváltoztatni, akikről nem is gondolnánk. Dr. Kovács Péter (Darnó Hús) szerint az innováció a vállalkozás bölcsője, motorja és jövője.A panelbeszélgetést követően Lévai Katalin (Human Telex Consulting) és Dr. Kovács Attila (Knorr-Bremse) az együttműködésükkel létrejött „innovációs maraton" tapasztalatait osztották meg a hallgatósággal. A fékrendszerekkel is foglalkozó világcég hazai csapatánál ugyanis belső fékek alakultak ki korábban az innovációval kapcsolatban, mondván, hogy sok ötletük van ugyan, mégis keveset visznek végig. Az innovációs maratonhoz először a vezetőket nyerték meg, inspirációs workshopot rendezve számukra. A kétségek legyőzésében ugyanis mindig fontos tényező a vezetői támogatás. Ezt követően hálózatkutatás segítségével azonosították be az innovációs kulcsembereket, az „ötletgyárosokat", a „jósokat" és a „támogatókat" a cégnél. Olyan proaktív, agilis fiatalok is reflektorfénybe kerülhettek így, akikre hosszútávon számíthat a nagyvállalat.A kulcsemberek felkészítése után csoportokat alakítottak ki a szervezet különböző területeiről és szintjeiről, és elkezdődhetett az ötletgyár. Az ötletekből megfogalmazott kihívásokat, a vázlatos üzleti terveket pedig végül a tizenöt csapat a felsővezetőkből álló zsűri előtt mutatta be. Azóta új projektek, folyamatok, szabadalmak, prototípusok valósultak meg az innovációs maratonnak köszönhetően, és a kultúraváltással együtt kialakult egy csapat, ami az innováció motorja lehet a jövőben.Az innovációs kiállításhoz kapcsolódó konferencia következő panelbeszélgetésében Ferenczi Katalint (Ferenczi Fémipari Kft), Willisits Vilmost (Willisits Mérnökiroda Kft) és Gudra Gábrielt (Arrabona Racing Team) arról kérdezte a moderátor Dr. Dőry Tibor, hogyan lehet jobban bevonni a fiatalokat, a hallgatókat az innovációba. A kísérőprogram Design Thinking workshoppal zárult.Közben a X. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállításon és Találmányi Vásáron negyvenkét kiállító standját járhatták végig a vendégek az elektromobilitáshoz, a 3D technológiához, a segítő innovációkhoz, a mindennapok egyedi megoldásaihoz, az egyetemi projektekhez és a hallgatói csapatokhoz kapcsolódóan. Kiderült például, hogyan segítheti a gépi tanulás technológiája a targoncák közlekedését a csarnokokban, hogyan működik egy intelligens fűtőfólia, miért jó a kilométer alapú autóbiztosítás, hová fejlődik a napelem piac, milyen is egy 3 dimenziós minimozi, hogyan lehet tölteni menet közben is az elektromos járműveket, hogyan készülnek a legfinomabb kézműves csokoládék, milyen egy holografikus IoT felügyeleti rendszer, és mennyi meglepetés várhat ránk egy videó képeslapon.A kiállítás közönségdíját idén is a Darnó Hús nyerte el, a szakmai díjat pedig Willisits Vilmos, a Willisits Mérnökiroda Kft. vezetője vehette át Tóth Esztertől és Dr. Dőry Tibortól az E-Bambini fejlesztéséért. Az elektromos gokartot már ötéves kortól biztonságosan használhatják a gyerekek. Eddig tizennégy jármű készült el, és a motor teljes egészében győri fejlesztésű. A Gokart Talent Cup (GTC) sorozaton a 2019-es szezonban már külön kategóriát szentelnek a szervezők a Bambininek.A kiállítás az Universitas-Győr Alapítvány, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ partnerségével, illetve az EFOP-3.4.4-16-2017-00011 számú projekt támogatásával valósulhatott meg. Április második szerdáját pedig már most érdemes rögzíteni a jövő évi naptárban, hiszen újabb izgalmas innovációk várják majd a látogatókat a kreativitás börzéjén a Széchenyi István Egyetemen.