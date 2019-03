Az államtitkár 400 fős csapatot toborzott, velük gyűjtötte Győr és Nyúl között az elszórt hulladékot

Az önkéntesek egy szépszámú csoportja Győr és Nyúl között a 82-es út mellett szedte a szemetet.

Kara Ákos közel 400 fős csapatot toborzott az alkalomra, köztük nagy létszámmal vettek részt az akcióban a gyirmóti sportegyesület, illetve a győrasszonyfai polgárőrség tagjai. Fotó: Bertleff A.

A Fertő-Hanság Nemzeti Park munkatársai és az általuk toborzott önkéntesek, közel százan vettek részt a megmozduláson. Fotó: G. M.

A Mosonmagyaróvári Kézilabda Club tagjai is minden évben csatlakoznak a kezdeményezéshez. A felvételen: Tilinger Tamara és Gyimesi Kitti.

A TeSzedd! – Önkéntesen a Tiszta Magyarországért Magyarország egyik legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén kilencedik alkalommal rendezték meg ezen a hétvégén az országban a „közös nagytakarítást". Győr-Moson-Sopron megye számos településén önkéntesek százai szorgoskodtak, munkájukkal hadat üzenve az illegális szemétnek.Kara Ákos közel 400 fős csapatot toborzott az alkalomra. Az államtitkár fiaival maga is részt vett az akcióban. Kismegyeren volt a találkozó, majd megjelentek Győr és Nyúl között a 82-es út mellett, valamint Gyirmóton szedték a szemetet. Az önkéntesek között volt – sok más mellett – nagy létszámmal a gyirmóti sportegyesület, illetve a győrasszonyfai polgárőrök csoportja.– Külön jó érzés volt számomra, hogy félúton találkoztunk a nyúli csapattal. Ők régóta vesznek részt ebben a programban és szintén nagyon sokan vannak, többek között Steczina Krisztián vezetésévela sportolók és Pákozdi István irányításával a polgárőrök vagy éppen az önkéntes tűzoltók – említette az államtitkár.– A mostani önkéntes munka mellett teljes mértékben egyetértek azzal a kéréssel, amit a szemétgyűjtésen részt vevők kértek tőlem, hogy az Országgyűlésben határozott törvényi szigorítással is lépjünk fel az illegális szemetet elhelyezők ellen – tette hozzá Kara Ákos.A Győri Búvár Sportegyesület tagjai az Aranyparton a víz alatt, a mederben és a parton is ténykedtek. Ahogy Bartos Györgytől, az egyesület ellenőrző bizottságának elnökétől megtudtuk: egytucatnyi zsák telt meg néhány óra alatt. A víz alól például horgászszék, bicikli került elő, a parton pedig gázpalackkal, tengernyi műanyaghulladékkal, illetve méretes bezsákolt szeméthalmokkal találkoztak.– Búvárként megjegyzem, jó alkalom volt, hogy az akciót éppen a víz világnapjára szervezték, amihez mi úgy tudtunk hozzájárulni, hogy a vállalt szakaszon megtisztítottuk a medret – mondta Bartos György.A Fertő–Hanság Nemzeti Park munkatársai és az általuk toborzott önkéntesek is részt vettek az akcióban. Közel százan szedték a szemetet Fertőrákos külterületétől egészen a hanyi Fehértóig, Lébényig bezáróan. Fersch Attila, a nemzeti park igazgatóhelyettese elmondta: az utak mentén, az árokpartokon, a szőlőskertek közelében és az erdők alján több tucat zsák szemét gyűlt össze.– Tapasztalatunk szerint megszaporodtak azok a hulladékkupacok, amelyek napi szinten kidobott háztartási szemétből álltak. Valószínűsítjük, ezek a halmok jórészt azoktól származhatnak, akik ideiglenesen laknak a környék településein és nem rendelkeznek szemétszállítási szerződéssel – vélekedett az igazgatóhelyettes. – A kulturálatlan, felelőtlen magatartásukat a környezet, közte a nemzeti park védett területe sínyli meg. Úgy gondoljuk, a hulladékszállítási szerződések meglétét az önkormányzatok könnyedén ellenőrizhetnék, megelőzve ezzel az illegális hulladéklerakást.A Mosonmagyaróvári Kézilabda Club is csatlakozik minden évben a kezdeményezéshez. A kézis lányok idén a Gorkij utca és a Terv utca egy részén gyűjtötték az elszórt szemetet.– Ez egy remek program a csapatnak, hiszen a jó ügy érdekében együtt teszünk valamit a városért. A csapatösszetartás szempontjából is fontosak az ilyen események, és persze az is elengedhetetlen, hogy példát mutassunk az embereknek – mondta Dányi Bernadett, az együttes kapusa.Lencse Gyula klubigazgató röviden megjegyezte: annyi szeretetet és támogatást kapnak a várostól, hogy ez a legkevesebb, amit megtehetnek érte.