Az 1-es főúton tragédia történt - hetente éri baleset az útépítőket - videó

Mit tehetnek az autósok?



Az aktív és passzív biztonsági intézkedések mellett a társaság arra kéri az autósokat, hogy minden esetben fokozott figyelemmel, a munkaterületek sebességkorlátozási szabályait betartva haladjanak el a közutakon munkát végző kollégák mellett. A kihelyezett jelzések minden esetben szükségesek, még ha az autósok adott esetben nem is látják a munkavégzés minden fázisát. Ugyanis előfordulhatnak váratlan, a munkavégzésből, az adott technológiából adódó, előre nem látható helyzetek, amelyeket ezekkel a jelzésekkel (sebességkorlátozás) tudnak biztosítani.



Megéri nyerni egy percet?



Utazásuk előtt tájékozódjanak az országos közutakat érintő korlátozásokról és forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatánál a www.utinform.hu oldalon. Az esetleges hosszabb menetidőt ne a munkaterületeken próbálják meg behozni! Néhány száz méternyi munkaterületen másodpercekben mérhető az az idő, amit azzal nyernek, ha gyorsabban hajtanak, viszont minél nagyobb sebességgel közlekednek, hatványozottan nő a baleset valószínűsége. Belterületi szakaszon 30 km/óra sebességgel egy 1 km hosszú munkaterület mellett körülbelül 2 perc áthaladni, dupla akkora sebesség mellett is maximum 1 percet nyerhetnek. Az aktív és passzív biztonsági intézkedések mellett a társaság arra kéri az autósokat, hogy minden esetben fokozott figyelemmel, a munkaterületek sebességkorlátozási szabályait betartva haladjanak el a közutakon munkát végző kollégák mellett. A kihelyezett jelzések minden esetben szükségesek, még ha az autósok adott esetben nem is látják a munkavégzés minden fázisát. Ugyanis előfordulhatnak váratlan, a munkavégzésből, az adott technológiából adódó, előre nem látható helyzetek, amelyeket ezekkel a jelzésekkel (sebességkorlátozás) tudnak biztosítani.Utazásuk előtt tájékozódjanak az országos közutakat érintő korlátozásokról és forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatánál aoldalon. Az esetleges hosszabb menetidőt ne a munkaterületeken próbálják meg behozni! Néhány száz méternyi munkaterületen másodpercekben mérhető az az idő, amit azzal nyernek, ha gyorsabban hajtanak, viszont minél nagyobb sebességgel közlekednek, hatványozottan nő a baleset valószínűsége. Belterületi szakaszon 30 km/óra sebességgel egy 1 km hosszú munkaterület mellett körülbelül 2 perc áthaladni, dupla akkora sebesség mellett is maximum 1 percet nyerhetnek.

Ezen tragikus esetekben közös, hogy a munkaterületek mellett a vétkes jármű vezetője nem a kihelyezett forgalmi jelzéseknek, korlátozásoknak megfelelően közlekedett, és legtöbbször a megengedett sebességet jelentősen túllépte.Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút kommunikációs osztályvezetője portálunk kérdésére megerősítette: régiónkban is történt tragédia az 1-es főúton. "A munkavállalónk nyolc fős brigád tagjaként burkolatjavítási munkálatokat végzett az 1-es főúton 2014. júniusában. A munkavégzés során jelzőőri feladatokat látott el. Jelzésre egy személygépjármű megállt, azonban a mögötte érkező kistehergépjármű az álló járműnek ütközött, ami elütötte a sérültet. A baleset során olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházban elhunyt" - közölte Pécsi Norbert Sándor. A haláleset a 1-es főút Komárom-Esztergom megyei szakaszán történt, az elhunyt munkatárs a Közút kisbéri üzemmérnökségéhez tartozott.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az országos, mintegy 32 ezer kilométeres közúthálózaton 93 mérnökségén keresztül látja el a szükséges üzemeltetési és fenntartási feladatokat. A mérnökségeken – és így közvetlenül az utakon – mintegy 4000 munkavállaló dolgozik, akik nap mint nap balesetveszélyes helyzetekkel néznek szembe. Az út mentén dolgozókra nézve a legtöbb potenciális baleseti helyzet a gyorsforgalmi hálózaton alakulhat ki, ahol a járművekkel a fő- és mellékutakhoz képest nagyobb sebességgel közlekednek, de ezen utakon is gyakoriak a balesetek. A gyorsforgalmi utakon csak 2018-ban 83 baleset történt munkavégzéses útszakaszokon. A legtöbb baleset a munkaterület kezdeténél történik: vagy nem engedik be az elfogyó sávból az autósok egymást vagy figyelmen kívül hagyják az előjelzéseket, hogy hamarosan munkaterület következik és ezért becsapódnak a munkavégzők közé.Az elmúlt évben 37 esetben terelőelemeknek, eszközöknek (táblák, villogósor terelőkúp, terelőfal stb.) vagy járműveknek ütköztek a figyelmetlen közlekedők az autópályákon és autóutakon, 12 esetben közutas autónak, ebből kilencszer úgynevezett ütközési energianyelő eszköznek csapódtak be, melyek a munkaterületen dolgozókat védik, valamint a balesetet szenvedett járműben utazók sérüléseit is csökkentik. Sajnálatos módon nemcsak a munkavégzéshez szükséges eszközök, hanem a munkavégzők is gyakran megsérülnek, amikor például a lassabban közlekedő útellenőri autóba, a leállósávon vagy a padkán dolgozó munkagépekbe és az út szélén várakozó brigádszállító autóba csapódnak be. Ilyenkor a legjobb esetben is zúzódások, könnyebb sérülések alakulnak ki, de gyakoriak a súlyos, 8 napon túl gyógyuló esetek és előfordult már halálos baleset is. Az elmúlt öt évben csaknem 30 ilyen eset történt közutas munkavállalókkal. Mindezeket összefoglalva a gyorsforgalmi szakaszokon átlagosan hetente történik munkavállalókkal kapcsolatos, munkaterületen történő közlekedési baleset.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ezen helyzet megváltoztatása miatt, a balesetveszélyes helyzetek kialakulási lehetőségének minimalizálására és munkavállalóinak védelmében már tavaly országos figyelemfelhívó kampányt indított "Biztonságunk az Ön kezében van!" címmel. Az üzenet egyértelmű: a munkaterületeken elengedhetetlen, hogy az ott közlekedők fokozottan figyeljenek és tartsák be az ideiglenes korlátozásokat, nemcsak a munkát végzők, hanem saját érdekükben is! Országszerte összesen száz óriás molinót helyeztek ki a szakemberek forgalmasabb útszakaszok felett, emellett a társaság valamennyi útellenőri autóján is látható a kampány fő üzenete, valamint a közösségi média felületeken is hangsúlyosan megjelent a téma.A kampány egy újabb szakaszához érve a társaság ismét a közlekedők és a sajtó segítségét kéri, hogy az általánosan tapasztalható, nemcsak országos közutakat érintő helyzetben érzékelhető, pozitív változást érjenek el. A "Biztonságunk az Ön kezében van!" kampány következő szakaszában hamarosan újabb óriásplakátokat és molinókat helyeznek ki, illetve készült egy, a munkavégzés közben elhunyt közutasok hozzátartozóival és munkatársaival készült megrázó videó, melyben a szeretteiket gyászolók szólalnak meg, ezzel is felhívva a figyelmet: a munkaterületeken hús-vér emberek dolgoznak, akik azért végzik munkájukat, hogy később az arra közlekedők biztonsággal haladhassanak. Ezek az emberek nem útakadályok, hanem olyan elkötelezett szakemberek, akik veszélyes helyen dolgoznak, és nagyrészt a közlekedőkön múlik, hogy mindkét fél sértetlenül térjen haza.