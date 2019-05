Autósok, figyelem! Szerda délutántól növekedhet az M1-M0-M3/M35/M5 Ausztria felől érkező forgalma

Illusztráció: Pixabay

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatának tapasztalatai alapján május 29-e, szerdától több gyorsforgalmi útvonalon is a szokásosnál nagyobb forgalomra számíthatnak a közlekedők, ugyanis Németországban és Ausztriában május 30-án munkaszüneti nap lesz, így várhatóan érdemben megnő a nemzetközi forgalom.Az autósok hosszabb menetidőre számíthatnak, aktuális forgalmi helyzetről pedig érdemes lesz még utazás előtt tájékozódniuk.Németországban és Ausztriában idén május 30-án, csütörtökön lesz Krisztus Mennybemenetele ünnepe, ami ezen országokban munkaszüneti napot is jelent.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatának elmúlt évekbeli tapasztalatai és az osztrák autópályakezelő társaságtól kapott információ szerint, bár az ünnepnap csütörtökre esik, de várhatóan sok vendégmunkás hosszú hétvégévé alakítja egy pénteki szabadnappal, ezért a húsvétihoz hasonló jelentősebb forgalom várható a gyorsforgalmi úthálózaton.A közlekedőknek érdemes felkészülni arra, hogy szerda délutántól csütörtök délelőttig Ausztria felől megnövekedhet a személygépjármű forgalom, amely vasárnap ismét áthalad az országon majd Ausztria felé.Szerda este 22 órától csütörtök éjfélig kamionstop lesz Ausztriában, ezért várhatóan megnövekedik a hazánkba belépő nehézgépjármű forgalom is. Ezen kívül a hétvégén lesz Ferenc pápa erdélyi látogatása is, ezért a román határátkelőhelyeken emiatt megnőhet majd a várakozási idő.Mindezek alapján az M1-M0-M3/M35 és az M1-M0-M5 nyugat-keleti irányú forgalma növekedhet számottevően szerda délutántól, illetve a Románia, Ukrajna felé vezető nem gyorsforgalmi utak közül a 3-as és 4-es főút forgalma erősödhet érdemben.Tekintettel arra, hogy az M1-es autópálya Tatabánya környéki szakaszán sávelhúzásos terelés mellett zajlanak a gyorsforgalmi út felújítási munkái a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában, illetve az M0 déli szektorának fejlesztési munkái a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. lebonyolításában, ezért ezen a két útszakaszon nagyobb eséllyel alakulhatnak ki jelentősebb torlódások.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. felhívja a közlekedők figyelmét arra, hogy a következő napokban is körültekintően vezessenek, a telítettebb gyorsforgalmi- és főutakon tartsák be a megfelelő követési távolságot, hogy elkerülhessék a ráfutásos baleseteket, számoljanak hosszabb menetidővel és utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről a társaságunk Útinform szolgálatának weboldalán, a www.utinform.hu -n, de érdemes navigációs alkalmazásokat is használniuk az optimális útvonaluk megtervezéséhez.