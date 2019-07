Átszakította egy Forma 1-es csapat kamionja a szalagkorlátot az M1-es autópályán Győrnél - fotók

Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon - Győr térségében - a 120-as km-nél továbbra is tart az árokba hajtott kamion műszaki mentése és a helyszínelés, ezért a külső sávot lezárták. Közel 10 km-es a kialakult torlódás.Aki teheti, az M19-es autóúton és az 1-es főúton Győrön keresztül kerülhet.Győr térségében - a 118-as km-nél, ahol korábban több jármű ütközött össze, a helyszínelés véget ért és a sávzárás megszűnt. A torlódásban a 116-os km-nél egy újabb baleset történt, ott a sérült járművek a belső sávot foglalják el. A 120-as km-nél továbbra is tart a műszaki mentés és a helyszínelés, ezért a külső sávot lezárták. Közel 10 km-es a kialakult torlódás.Aki teheti, az M19-es autóúton és az 1-es főúton Győrön keresztül kerülhet.Az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé a 147-es km-nél - Lébény térségében - még a reggeli órákban árokba hajtott egy kamion. A műszaki mentést befejezték, ismét mindkét forgalmi sáv járható -Több baleset történt hétfő kora délután az M1-es autópályán.A sztráda 121-es kilométerszelvényénél, Győr térségében egy kamion átszakította a szalagkorlátot és az árokba csapódott. Egy ember beszorult a járműbe, őt a győri hivatásos tűzoltók a társhatóságokkal közösen szabadították ki.Az autópálya 118-as kilométerszelvényénél, Győrújbarát térségében egy kisteherautó és egy személygépkocsi ütközött össze. A győri hivatásos tűzoltók megkezdték a műszaki mentési munkálatokat. Az esethez mentőhelikopter is érkezett. A balesetek miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a sztráda mindkét oldalán.A 147-es km-nél - Lébény térségében - még a reggeli órákban árokba hajtott egy kamion. A jármű műszaki mentését megkezdték, emiatt lezárták a külső sávot.Szintén az M1-esen, de Budapest felé a 94-es km-nél egy autóbusz utánfutója foglalja el a belső sávot. A járműveket a külső sávba terelik.Fokozott figyelemmel vezessenek az érintett szakaszon - figyelmeztet az Útinform.