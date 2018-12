A víz fölé ért az új komáromi Duna-híd pilonjának építése - látványos fotók

Közös magyar-szlovák projekt



Az új komáromi Duna-híd kivitelezését a H-M DUNAHÍD Konzorcium végzi nettó 91,199 millió euró értékben. A kivitelezés koordinátora Magyarország, a projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a szlovák Közlekedési és Építési Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a Slovenska správa ciest (SSC) Szlovák Közútkezelő Társaság beruházásban, uniós és hazai forrás felhasználásával valósul meg. A projekt teljes költségeinek közel 85%-át a CEF (Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) támogatási alap finanszírozza.

Az új komáromi Duna-híd összesen 6 pilléréből a szlovák oldali, 4. 5. 6. jelű pillére készen van. A magyar oldalon folyamatban van a pillérek építése. Jelenleg a magyar oldali 1. és 2. jelű, valamint a Duna közepén levő 3. jelű pillér építése zajlik. A 3. és 4. pillérek között megépített ideiglenes szerelő jármon az összesen 36 elemből álló hídpálya 12. eleme is beemelésre került. Már a merevítő tartók teljes mennyiségének az egyharmada a helyszínen van.Emellett folyamatos a gyártás az acélszerkezeti gyártóüzemekben, a csepeli előszerelő telepen pedig megszakítás nélkül folyik a hídpálya elemek összeállítása/hegesztése és a festése is.A 3. jelű pillérből kiemelkedő pilon, amely a kábelek segítségével tarja a hidat, 95 m magas. A pilon alsó részének 11 eleme beemelésre került, ezek mind a 3. jelű pillér belsejében találhatók, végleges állapotban nem lesznek láthatók, mert bebetonozásra kerülnek. A további 35 pilon elemet a Dunán levő pontonokon állítják össze, úgy, hogy két elemet előre összehegesztenek, utána emelik a helyére. A pontonon most összeállítás alatt levő darabok már – a végleges állapotban – a pilon látható részének első elemei lesznek.A magyar oldali 1. jelű pillér – amely a hídfő – felmenő falának a betonozása megtörtént, az elkövetkezendő hetekben a hídfő építése folytatódik. A 2 pillér felmenőfalának betonozása a mai napon kezdődött.Kiss Boglárka, a NIF Zrt. szóvivője a hídhoz kapcsolódó magyar oldali bekötő út építésével kapcsolatban elmondta: "A 1. sz. főúti új csomópont, a két körforgalommal elkészült, október 31. óta megy rajta a forgalom, de jelenleg még munkaterület. Folyamatban van az ideiglenes forgalomba helyezési eljárás, a hatósági engedély kiadása ezen a héten várható. A forgalom ráterelésére mielőbb szükség volt, hogy a déli elkerülő lezárását meg tudjuk szüntetni, és ezzel tehermentesítsük a várost. A Koppányvezér út feletti híd gerendáinak beemelése után a pályalemez betonozása megtörtént. Lezárultak az utolsó hírközlési kábel kiváltási munkái is."Szücs Tamás, a Hódút Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: "A Hódút Kft. az acélszerkezetek gyártásáért, összeállításáért felel. 67%-os a készültség a szerkezetek gyártásánál, és 35%-os a helyszíni szerelés tekintetében. A 120 méteres pilonból 25 métert megépítettünk, 42 pilongyűrűből 8 már a helyén van. Várhatóan 2020-tól használhatják a közlekedők a hidat."Sal László, az A-HÍD Zrt. vezérigazgatója azt mondta: "Az új komáromi Duna-híd minden támaszának cölöpözése elkészült, ebben a munkafolyamatban beépítettünk 1259 méter cölöpöt, 2100 m3 betont. A híd építése során 15.000 m3 szerkezeti betont fogunk felhasználni. Nagyon jól haladnak a munkálatok, ebből eddig már 11.000 m3 építettünk be."