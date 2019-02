A tél hizlalja a kátyúkat - Látott méretes úthibát? Fotózza le és küldje be!

Győrben a Fehérvári úti Interspar parkolójának kijáratánál található méretes úthibát a közelmúltban kaptuk Olvasónktól.

A veszélyes, sokszor "elbújt" kátyúk gyakran a keréknyomban alakulnak ki. A fagyás-olvadás-fagyás gyarapítja a gödröket. Némelyik kátyúban simán "elveszik" egy átlagos méretű férfi cipő.A helyzetet nehezíti, hogy melegaszfalt hagyományosan december 20-ig kapható, március végéig zárva tartanak az aszfaltkeverő telepek. Januárban és februárban jobb híján hidegaszfalttal dolgoznak az útkezelők. Utóbbi neve félrevezető, hisz a hidegaszfaltot meleg időben is be lehet vetni. Ez az anyag nem termikusan köt, hanem henger segítségével, tömörítés útján.Szűkebb pátriánkban tavaly tél végén a 81-esen alakult ki kritikusa terebélyes kátyúk miatt, a főút egyes szakaszán 40-es sebességkorlátozást kellett bevezetni. Az úthibák javítását nagyrészt Tél tábornok határozza meg: minél tovább tart a hideg idő, annál később kezdhetik meg a szakemberek az utak tényleges rendbetételét. Mint írtuk, jelenleg csak hidegaszfalttal dolgozhatnak.Megkérdeztük a Magyar Közút sajtóosztályát többek közt arról, hogy melyik megyei szakaszokon vetnek be hidegaszfaltot februárban. Ameddig megérkezik a válasz, várjuk Olvasóink fotóit a megyei kátyúkról (). Kérjük, az e-mail tárgyában tüntessék fel: kátyú.