A polgármesterek is Facebookoznak - mutatjuk, mi a szokás a megyében!

Napi szinten használom a Facebookot információszerzésre. Van egy privát, egy polgármesteri/közéleti és egy önkormányzati oldal, amit kezelek. A kérdésfelvetések inkább üzenetben szoktak érkezni. Leggyakoribb témák a Pacsirta Lakópark, az elkerülő és a gyorsforgalmi út. A környező települések oldalait is szoktam böngészni, és az értesítéseimet is gyakran figyelem

"Az önkormányzatnak körülbelül 5-6 éve van Facebook oldala. Ezt és a honlapot is én kezelem, mindkét helyen a lakosokat érintő információk hangsúlyosak.

A saját profilomon inkább személyes hangvételű bejegyzések vannak, de a fontosabb mosonszentmiklósi híreket ott is megosztom.

Ha valamilyen kérdéssel szeretnének hozzánk fordulni a lakosok, azt legtöbbször Messengeren teszik, nem kommentek formájában" - fejti ki Bedő Csaba, Mosonszentmiklós polgármestere.

Bedő Csaba, Mosonszentmiklós polgármestere Facebookon kívánt boldog új évet a helyieknek. Forrás: Facebook/Mosonszentmiklós község Önkormányzata

Fontos és jó dolognak tartom a közösségi oldalakat. Egy önkormányzatnak kötelessége a lakossági tájékoztatás.

Főként a fiatalokat és a középkorúakat érjük el a közösségi médián keresztül, az idősebb lakosok a község önálló televíziós csatornáján nézhetik a naprakész információkat.

Munka közben a hírfolyamot is nyomon követjük, és szinte azonnal tudunk válaszolni a felmerülő kérdésekre.

Egy polgármester munkaideje 24 órán át tart, az otthoni teendők mellett is mindig be van kapcsolva a számítógép, és ha online nem is állandóan, de telefonon mindig elérhető vagyok

Kovács József, Tápszentmiklós polgármestere egy kérdést sem hagy megválaszolatlanul Facebook oldalain. Fotó: H. Baranyai Edina

A Facebookon gyorsan, röviden kell problémákra reagálni. Meg kell adnunk a szükséges információkat a lakosoknak, például hol tudnak utánakérdezni egy konkrét dolognak.

Egy 130 ezres városban senki sem tudhat a saját fejével mindent. Például az elmúlt napokban voltak utcák, ahova nem ment be Révfalun a hótoló. Ezt a lakosok jelezték Facebookon, én pedig utána tudtam nézni, majd egyeztetni.

A városi léthez hozzátartozik, hogy tudjak informálódni. Az én korosztályom digitális bennszülött, ebben fejlődnünk kell

Napi szinten használom a Facebookot. A legtöbb lakos főként itt tájékozódik, a kábeltévét inkább az idősebb korosztály képviselői követik nyomon. Napi kapcsolatban vagyok a képviselőkkel Messengeren, s a lakosok is inkább üzenetben, mint kommentben teszik fel kérdéseiket, legyen szó beiskolázási támogatásról vagy közmeghallgatásról.

A község tűzoltóságának, focicsapatának, óvodájának, iskolájának is van külön-külön közösségi oldala, egymás bejegyzéseit is meg szoktuk osztani.

Képben kell lennünk a hírekkel, ha nincs információ, elveszünk

Informatív, személyes és közösséget érintő, rögtön reagáló - leggyakrabban ezek a jelzők írják le a legpontosabban a megye polgármestereinek, képviselőinek, politikusainak közösségi média felületeit.Vannak, akik egy profil alatt posztolnak családi képeket és önkormányzati híreket, és vannak olyanok is, akik teljesen ketté választják privát és publikus oldalukat. Négy polgármestert és egy képviselőt kérdeztünk a témáról.- mondja Ambrus Gellért, Vámosszabadi polgármestere.- hívja fel figyelmünket Kovács József, Tápszentmiklós polgármestere.Majd hozzáteszi: "más települések Facebook oldalát is követjük, nem szégyen, ha egy-egy jó ötletet, kezdeményezést mi is átveszünk, megosztunk. A saját profilom mellett én kezelem az önkormányzat oldalát is, sőt a négy település (Románd, Sikátor, Győrasszonyfa, Tápszentmiklós) közös felületét is.Ami pedig a bejegyzéseket illeti, a szociális tűzifa-kérelemtől az ünnepélyeken át az eboltásig nagyon sokféle tartalmat posztolok".- mondja Bárány István önkormányzati képviselő (Győr, 4. választókörzet).- fejti ki Sándor József, Egyházasfalu polgármestere.