A Mongol Derbyre készül a tatai lány - Naponta négy-öt órát lovagol

Nincs út, nincs ösvény, nincs irányjelzés, csak a végtelennek tűnő vadon. A ló és lovas egymásra vannak utalva, csupán egy vészjelző van még a lovasnál, de ha azt végső esetben megnyomja kiesett a versenyből.Homor Zsófi megszállottan készül a extrémebbnél is extrémebb távlovas megmérettetésre. A tízéves múltra visszatekintő Mongol Derby első magyar képviselője Homor Zsófia.A 21 éves tatai hölgy napi öt-hat órát lovagol, fizikailag fel tud készülni, de mentálisan nagyon nehéz, hiszen még soha nem járt Mongóliában, ilyenfajta kihíváson még nem vett részt.A szervezők a résztvevők számát limitálták: negyvenen indulnak jövő augusztusban a versenyen, általában csak a fél mezőny ér csak célba, de ez már felér egy győzelemmel! Homor Zsófiát kérdeztük: Honnan jött ez az ötlet, mióta van ló közelben.– fogalmazott Zsófia. A tatai lánya a Nemzeti Lovasakadémiára jár lókiképző szeretne lenni.– folytatta Zsófia, aki fut, konditerembe jár, hogy fizikailag megfelelő állapotban legyen.„Mentálisan viszont nehéz lesz, az vagy megvan az emberben, vagy nincs. Képes-e az ember szinte teljes végkimerülésig hajszolnia magát. Igyekszem minél többet terepen lovagolni. Írországba is megyek ki jövő tavasszal, egy galoppistállóba, ez is segíti majd a felkészülésbe" – tette hozzá.A tatai lány elmondta, hogy„A másik pedig az, hogy szeretném megérteni a régmúlt emberét, akit a természet még a lovához kötötte. A mongol és a magyar lovas hagyományok hasonlóak. A mongol kultúra még most is a lovakban gyökeredzik. A modern ember már egyre inkább eltávolodik a természettől, úgy érzem, azzal hogy elmegyek Mongóliába és ott rábízom magamat 28 ismeretlen lóra, az fantasztikus érzés. Ezzel talán megérthetem a ló és ember évezredes kapcsolatát. Aki teljesíti a távot, tehát célba ér, azt erkölcsi elismerést kap" – tudtuk meg.