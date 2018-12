A legjobb karácsonyváró, adventi gyerekprogramok hétvégére

Győr és környéke

Adventi gyertyagyújtás

12. 16., vasárnap

Széchenyi tér, 17 óra

A meghívott vendég és a gyertyát meggyújtja: dr. Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke. Köszöntőt mond: dr. Pongrácz Attila, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karának dékánja.

A műsorban fellép: a Palestrina Kórus Katona Tibor karnagy vezetésével.



Marcalvárosi ünnepváró családi délután

12. 15., szombat

Kovács Margit-iskola

15 óra: Kézművesjátszóház. Karácsonyi díszek. Élőné Fehérvári Andrea mézeskalács-készítő kézműves-foglalkozása.

17 óra: A Kovács Margit-iskola alsós tanulóinak karácsonyváró műsora. 17.30 óra: Kalap Jakab-bábkoncert Gryllus Vilmos dalaival. Ingyenes.



Apácashow musical

12. 15., szombat

Audi Aréna Győr, 19 óra



A zenés darabot a ’90-es évek ikonikus filmvígjátéka ihlette, amit először a Broadwayn a film főszereplője, Whoopi Goldberg mutatott be. A musical zenéjét a 8 Oscar-díjas zeneszerző, Alan Menken jegyzi, aki többek között a Szépség és a szörnyeteg, az Aladdin, A kis hableány és A notre-dame-i toronyőr alkotója. Magyarországon először a Szegedi Szabadtéri Játékok keretében került előadásra a musical, majd azt követően országos turnéra indult. A diszkó- és souldallamokkal fűszerezett musicalsiker főbb szerepeit olyan kiváló művészek alakítják, mint Peller Anna, Molnár Piroska, Feke Pál, Alföldi Róbert és Csonka András. Rendező: Szente Vajk. Jegyek kaphatók a Tex.hu-n és a jegyirodákban.



Adventi koncert

12. 16., vasárnap

Egyetemi hangversenyterem, zsinagóga, 17 óra



Fellép Mujahid Zoltán, Csonka Zsuzsanna és Kelemen Csaba. Műsoron: Bach, Caccini, Vivaldi, Mozart... Márai Sándor, Petőfi Sándor, József Attila... Közreműködik a Pro Musica kamarazenekar. Zongora: Hegedűs Valér. Jegyárak: 2600 Ft / nyugdíjas és diák: 2100 Ft.



Gyárvárosi adventi családi délután

12. 14., péntek

Gyárvárosi Közösségi Ház, 15–19 óra

Kézműves-foglalkozás a Mokka alkotócsoporttal. Gyermekkoncert a Barangoló együttessel. Karácsonyi dalok hallhatók a Gyárvárosi Daloskör közreműködésével.

A belépés díjtalan.



Adventi kézművesvásár

12. 16., vasárnap

Heltai J. u. 8.

15 óra: Vendég Lorán Barnabás Trabarna humorista. A vásár mellett a gyerekeknek arcfestés és csillámtetoválás lesz.



Konyha

12. 14., péntek

Rómer-ház

Vendég: Hangácsi Márton. Kapunyitás: 20 óra, kezdés: 20.20 óra. Kedvezményes jegyár: 1300 Ft, normál: 1600 Ft.



Anna and the Barbies

12. 15., szombat

Rómer-ház, 20 óra

Jegyár: 2500 Ft.



MySpace Strikes Back! DJ Set

12. 15., szombat

Rómer-ház, 23.45 óra

A belépés Anna and the Barbies- koncertjeggyel ingyenes, az újonnan érkezőknek: 500 Ft.



Angyalséta

12. 15., szombat

Találkozás: Győri Nemzeti Színház főbejárata, 9.30 óra



Győr barokk belvárosának angyalai várják az érdeklődőket az adventi szombatokon, Angyalsétáinkon! A Belváros jól ismert vagy kevésbé ismert helyszínein békés szemlélődésre hívogatjuk az érdeklődőket és felkészítjük lelkünket az ünnepre. Meglepetésekkel is készülünk! A program részvételi díja: 2500 Ft; diák, nyugdíjas, klubtag: 2000 Ft. Bejelentkezés: idegenvezetes.gyor@gmail.com; +36-30/294-9174.



Mesehabbal

12. 16., vasárnap

Rómer-ház, 15–16 óra



Jótékonysági improvizációs előadás gyerekeknek.

Az Import Impró Társulat új, gyerekeknek szóló formája sok meglepetést tartogat kicsiknek, nagyoknak egyaránt! Kedvenc mesék, mesehősök, szuperhősök, dalok, rajzfilmek. Jegyárak: felnőtt: 1500 Ft, gyerek, nyugdíjas 1000 Ft, támogatói: 2000 Ft. A jegyekből összegyűlt összeget a Kapcsok Alapítványnak ajánlják fel.



Adventi hangverseny

12. 16., vasárnap

Győri bazilika, 15 óra



Adventi hangverseny a győri bazilikában az egyházi és világi zenét kedvelő nagyközönség számára. Karácsonyi műsort adnak a Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda óvodásai, a Heimatklänge Chor, a Rosmarin Chor, Karsai Klára előadóművész és Ruisz Rebeka, a Széchenyi István Egyetem ének szakos hallgatója.





Lámpást viszek

12. 15., péntek

Generációk Háza Művelődési Központ, 16–18 óra



Karácsonyváró program, ahol karácsonyi diafilmek vetítése mellett kézműveskedéssel készülnek az ünnepre: illatos mézeskalácsot sütnek, gyönyörűséges karácsonyi dekorációkat, fenyődíszt készítenek. A program ingyenes.



Győri régiségvásár

12. 16., vasárnap

Tarcsay utcai piactér, 7–14 óra



Ódon tárgyak, antik és retró hangulat, karácsonyi ajándékok vásárlása. (Januárban és februárban nem lesz antikexpó, márciustól viszont minden hónap harmadik vasárnapján megtartják.) 20/313-4156



Éjszakai fürdőzés

12. 15., szombat

Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő, 20–0 óra



A győri Rába Quelle fürdő minden második szombaton késő esti csobbanással, forró termálvízzel, élményelemekkel, vízi bárral és egyedi hangulatú szaunaszeánszokkal várja az érdeklődőket.



Tét



Adventi programok

12. 16., vasárnap



16 óra: Városháza – gyertyagyújtás Vladika Zsófia evangélikus lelkész asszony adventi gondolataival és a Hajnalcsillag Dalkör közreműködésével. Sopron és környéke

Sopron



Pair o’ Dice & Yes Mom

12. 14., péntek



Búgócsiga Akusztik Garden, 21.30 óra

Ifjú titánok és rutinos rockerek egy estén a színpadon! Belépő: 1000 Ft.



Szabó Benedek és a Galaxisok, Mayberian Sanskülotts és Rumli – koncertek

12. 15., szombat

Búgócsiga Akusztik Garden, 21 óra

Belépő: 1300/1700 Ft.



Adventi ékkövek

Munkácsy Terem

12. 16., vasárnap



Sissi-koncert. Bódás Zsuzsanna zongoraművész és a soproni szimfonikusok tagjainak kamarakoncertje. Műsoron Johannes Brahms, Antonín Dvorřák és Kodály Zoltán művei. A meglepetésprogramok a kiállítás belépőjével látogathatók.



Fertőd



Kézműves-foglalkozás gyerekeknek

12. 15., szombat



Kulturális és Szolgáltató Központ, 15–18 óra

Karácsonyi díszek, dekorációk készítése. A részvétel ingyenes!



Karácsonyi koncert

12. 16., vasárnap

Kulturális és Szolgáltató Központ, 17 óra



A Moson Big Band karácsonyi koncertje. Jegyár: 1500 Ft.

A koncert után adventi vásár lesz az előtérben, melyre a belépés mindenki számára ingyenes.



Balf

Adventi készülődés gyerekeknek

12. 15., szombat



József Attila Művelődési Ház, 10 óra

Készíts velünk karácsonyi ajándékot családodnak, barátaidnak!

A belépés ingyenes! Mosonmagyaróvár és környéke

Mosonmagyaróvár



Családi adventi forgatag

Flesch-központ, 10 óra

12. 15., szombat



10 órától: Guruló zongora – Mr. Piano Show. Helyszín: Erkel Ferenc utca. 11 óra: A Süni karácsonya c. bábelőadás a Nefelejcs Bábszínház előadásában. Helyszín: Flesch-központ, nagyklub.



Szúrós, mogorva, undok – mindenki ezt gondolja a süniről, míg egy szép téli napon egy szánkózós kislány rátalál búvóhelyére. Attól a naptól kezdve már nem tud nyugodt téli álmot álmodni a kis sündisznó... Mese arról, hogy csak az ismer bennünket, aki nemcsak kívülről lát, hanem belülről is. Legalább egy kicsit. 14 óra: Hegedűs Bori adventi műsora. Helyszín: Flesch-központ, aula. 15.30 óra: Dallamról dallamra... Schnitzerné Samu Tímea és Major Tamás zenés műsora. Helyszín: Flesch-központ, aula. 17 óra: A Lipóti Vegyeskar adventi műsora. Helyszín: Flesch-központ, aula. 18 óra: A Lucky Gentlemen karácsonyi műsora. Helyszín: Flesch-terasz. Két elegáns énekes az ’50–60–70-es évek világslágereivel, adventi örökzöld számokkal.



12. 16., vasárnap

10 óra: A Lélekmadár gospel- énekegyüttes műsora. Helyszín: Flesch-terasz. 11 óra: Az Aranykapu gyerekzenekar adventi műsora. Helyszín: Flesch-központ, aula. 14.30 óra: A Royal Kolibri bemutatója. Helyszín: Flesch-központ, aula. 15 óra: Dekorsüti – süteménydíszítés-bemutató. Helyszín: Flesch-központ, bal alsó galéria. 15.30 óra: A Royal Kolibri bemutatója. Helyszín: Flesch-központ, aula. 16 óra: Éneklő Betlehem c. bábelőadás – a Vaskakas Bábszínház előadása. Helyszín: Flesch-központ, nagyklub. 18.30 óra: A Maja Trió karácsonyi műsora. Helyszín: Flesch-terasz.





Táncház

12. 15., szombat

Fehér Ló Közösségi Ház, 17 óra



Először a kicsiket várják, akik a Fészekalja zenekar muzsikájára ismerkedhetnek a népi játékokkal, egyszerűbb táncokkal, Galgócziné Nyáradi Csilla és Galgóczi Attila segítségével. Közben a Bütyköldében Csonkáné Sörös Katalin várja valami meglepetéssel a gyerekeket.



19 órától a szombathelyi Naszály zenekar ad koncertet. A zenekar tagjai muzsikálnak a 20 órától kezdődő táncházban is.



Lions adventi hangverseny

12. 15., szombat

Flesch-központ, 18 óra



A hangversenyen közreműködik a Kühne Koncert Fúvószenekar, a Téti Ifjúsági Fúvószenekar, valamint a Kühne Zenetanoda Pusztai Kinga vezetésével és a Mosonyi Mihály Zeneiskola növendékei. Műsorvezető: Bencsik Tibor (Bicsek).



A belépés ingyenes, az adományokat a Lions klub köszönettel fogadja, melyeket a rászoruló gyermekek javára fordítanak.



Téli tárlat

12. 15., szombat

Fehér Ló Közösségi Ház, 15 óra



A Tallós Prohászka István Művészeti Egyesület évzáró kiállítása.



A bemutatásra kerülő alkotásokat dr. Iváncsics János alpolgármester úr ajánlja a megjelentek figyelmébe. Közreműködik a Kislaptáros Népzenekar. A kiállítás 2019. január 5-ig tekinthető meg.



Családi vasárnap

12. 16., vasárnap

Fehér Ló Közösségi Ház



Családi vasárnap a karácsonyvárás jegyében. 15–17 óra: Kézművessarok: karácsonyi ajándékok, díszek és hangulatos lakásdíszek készítése. 17 órakor a moziban az Égből pottyant Mikulás című filmet vetítik. A részvétel ingyenes.



Levél



Adventi esték Levélen

12. 16., vasárnap

Levéli községháza előtt



16 óra: A Levéli Népdalkör hagyományos karácsonyváró műsora a katolikus templomban. 17 óra: Meleg tea vár mindenkit. 18 óra: Gyertyagyújtáskor Kovács Barbara énekel.



Darnózseli



XVII. Darnózseli Adventi Napok

12. 15., szombat



A község karácsonyfájánál, a Millenniumi kereszt és a darnózseli betlehem előtt, 17.30 óra

A 3. gyertya meggyújtása. A gyertyát meggyújtja: dr. Galla Gábor érdemes esperesplébános. A rendezvényen süteményvásár lesz, forró teával, boros teával, forralt borral várnak mindenkit. Kitekintő

Pannon advent 2018 Esterházy-kastély

(Esterhazyplatz 1, 7000 Eisenstadt, Ausztria)



12. 14., péntek

15–19.30 óra: Barkácsműhely a Café Maskaronban: „Karácsonyi gyertyakészítés". 17–18 óra:

„Voice of Valentine".



12. 15., szombat

11–14 óra: Barkácsműhely a Café Maskaronban: „Mézeskalács & sógyurma". 14 és 17 óra: Boldog karácsonyt! Karácsonyi dalok – közös éneklés és tánc a Moreau Teremben. 15 óra: Karácsonyi kastélyvezetés családok részére, magyar nyelven. 15–16 óra: Müllendorfi Énekkar. 15–17 óra: Barkácsműhely a Café Maskaronban: „Mézeskalács & sógyurma". 16–17 óra: Barkácsműhely a Café Maskaronban: „Mézeskalács & sógyurma", magyar nyelven. 16–17 óra: „Jacky and the Cristmas Trees" zenés előadása. 18–19 óra: Jézuska karácsonyi meséje a Moreau Teremben.



12. 16., vasárnap

11–14.30 óra: Barkácsműhely a Café Maskaronban: „Ajtó- és karácsonyfadísz". 14.30 óra: „Oh (du armer) Tannenbaum" – interaktív karácsonyi musical a Kinderspiel együttműködésével a Moreau Teremben. 15–17 óra: Trombitáskvartett: „Die 4 Blechan". 16 óra: Adventi táncworkshop. Kathi Terdi-Kreuzberger, Kinderspiel közreműködésével a Moreau Teremben. 17.30 óra: A „Loipersbacher Aubochteifln" busójárása.



Bővebb infó: esterhazy.hu.