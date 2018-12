A hétköznapok hőseit ismertük el - átadtuk az év embere díjakat

Balról: Békási Imre, Deé Rita, Kovács Miklós, Kiss Gabriella, Dr. Fodor Gábor.

Az, hogy hőseink az élet legkülönbözőbb területeiről kerültek ki, mutatja, milyen sokszínű tehetségek, értékes, egyben értékelendő emberek élnek közvetlen környezetünkben. Idén is családias hangulatú vacsora keretében adtuk át a Kisalföld Év Embere 2018 elismeréseket.A győri régióból Dr. Fodor Gábor kapta meg a díjat, aki betegeinek nemcsak a testét, hanem a lelkét is gyógyítja, erősíti. A soproni régió díjazottja Kovács Miklós rendőr alezredes, aki a legborzalmasabb baleseti helyszínen is tud végtelenül empatikus lenni. A mosonmagyaróvári régióban Deé Rita, a Példa Egyesület a Szigetközi Gyermekekért civil szervezet alapítója kapta az elismerést, aki tevékenységükkel több száz gyermek és családjuk arcára csalt mosolyt a most véget érő esztendőben. A rábaközi régióban a díjazott Kiss Gabriella kisbaboti falugondnok lett, aki egy kutyatámadásban életet mentett. A komáromi régióban a kisbéri iflabb Békási Imre kapta a díjat, aki hosszú évek óta katonasírokat gondoz."Ne add fel, csináld!" - egyetlen mondatban így foglalta össze élethivatását dr. Fodor Gábor. A Fiatal orvos a győri régió nyertese lett, de a mosonmagyaróváriban is jelölhettük volna, hiszen a közelmúltban zárult, "Fogadj örökbe egy szívdobbanást!" kampány egyik motorja volt. Ahogy a többieknél, úgy nála sem a szakmai életút volt a döntő érv, hanem mindaz, amit a munkáján túl "csinál". Kevesen tudják, s ha rajta múlna, mostanáig nem derült volna ki, hogy több olyan betege is van, akikhez rendszeresen kijár. Néha csak beszélgetni, a lelket gyógyítani. Foki Nikolettről tudhatnak önök, hiszen Niki nevezése alapján Fodor doktor idén egy másik (országos) díjat is kapott emberségéért - a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjat.De a tápszentmiklósi, tüdőfibrózisos Bogdán Attila is tudja, mi történik, amikor Fodor Gábor ismét kopogtat náluk: egymásra néznek, s tudják, Attila a betegséggel szembeni küzdelmet, a doktor pedig hivatása egyik legszebb oldalát nem veszíthetni, nem adhatja fel. - Úgy neveltek, legyek érzékeny a szociálisan rászorulókra, így ehhez már gyerekkoromtól megvan a külső-belső késztetésem. A visszajelzések erősítenek és új erőt adnak a munkámhoz.Sopronból idén Kovács Miklós alezredes kapta az év embere díjat mélyen humánus, empatikus cselekedetei miatt, aki a Soproni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője. Ami mellette szólt, az a plusz, ahogy a legborzalmasabb baleseti helyszínen is tud végtelenül empatikus lenni. A tragédiában meghalt fiatal lány édesanyja még évekkel az eset után is őt hívja fel, hogy elmesélje a családjában történteket. Vagy amikor balesetben életét vesztette az apa, Kovács Miklós ebben a tragikus helyzetben is figyelt arra, hogy a bajba jutott család eljusson olyan segítőkhöz, akik a nehéz helyzetben támogatni tudják Őket. Amikor 19 éves diákok balesetet szenvednek, a középiskolásokat szólítja meg, amikor óvodást ér baj, a szülőkhöz fordul, ha egytemisták nem tartják be a szabályokat, hozzájuk siet. Ez az, amitől igazán az év embere, a mélységes embersége, ami messze túllép a kötelező feladatain, s példát ad másoknak is.- Teljességgel át tudom érezni azoknak az embereknek a helyzetét, akik bajba kerülnek Az ilyen esetekben segíteni próbálok, úgy, ahogy tőlem telik. Gyakran egy mondattal is lehet erősíteni a lelket.Az év embere Mosonmagyaróvár és környékéről Deé Rita, a Példa Egyesület a Szigetközi Gyermekekért civil szervezet ötletgazdája, alapítója, fő mozgatórugója. Az egyesületet tavaly álmodta meg, s gyűjtötte maga mellé a lelkes csapattagokat. Eredetileg a gyermekek segítését tűzte ki célul, továbbá hogy élményekkel gazdagítsa őket. Rita folyamatosan keresi a pályázati és egyéb lehetőségeket. Kapcsolatokat épít a bölcsődéktől óvodákon, iskolákon keresztül a magyaróvári egyetemi karig, a kulturális és szociális ágazatban tevékenykedőkig.Az első pillanatoktól együttműködik a térség legnagyobb foglalkoztatójával, az SMR-rel, de az egyesület munkáját mára számos mosonmagyaróvári és környékbeli cég támogatja. A szervezet egyéves működése óta a legnagyobb akciójuk a Karolina Kórház gyermekosztálya javára indított gyűjtés, amely során egymillió forint értékben sikerült beszerezni babamelegítő és lélegeztetőkészüléket. A Pisztráng Körrel és a Szigetköz Natúrpark Egyesülettel együttműködve alkotói pályázatot hirdettek, amelyre a diákcsoportok természetes anyagokból készített munkákkal nevezhettek A Kisalföld szén-monoxid-mérgezések megelőzését célzó kampánya keretében száz családhoz juttattak el érzékelőt.Mosonmagyaróvári díjazottunk számára nincs lehetetlen, mindenre talál megoldást. — Fontos, hogy az ember ne csak magára gondoljon, hanem lehetőségéhez mérten mindent megtegyen a környezetében élőkért. így az adni tudás örömét élheti át az ember.Rábaközi díjazottunk, Kiss Gabriella falugondnokként dolgozik Kisbaboton. December 6-át írtunk. Gabriella úton volt egy helyi nyugdíjashoz, házhoz vitte a gyógyszereit a 81 éves férfinek. Az idős ember az udvaron várt jöttére, betessékelte portájára a fiatalasszonyt. Egy váratlan fordulat következtében azonban a bácsi csuklójára rámart a saját kutyája, a földre teperte s marcangolni kezdte a magatehetetlen öreget. Gabriella kockáztatva a saját testi épségét nem hagyta magára az életéért küzdő bácsit, és minden, a keze ügyébe kerülő eszközzel próbálta elterelni a felbőszült kutya figyelmét.Végül félórás tusakodás után, a férfi övének segítségével megszabadította a vérszemet kapott állattól az idős embert, akit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. Ha Gabriella nem lép közbe, félő, hogy végzetes lett volna az eset kimenetele. Megmentette egy ember életét, így bátorságáért joggal érdemelte ki az év embere címet.- Nagyon közel áll hozzám a bácsi. Bevallom, nagyon féltem, de mindent megtettem azért, hogy a bőszült állattól megvédjem az életét. Annál is inkább, hiszen abban a drámai helyzetben csak rám számíthatott.Katonák sírjait gondozza, kiállításokat szervez, városi ünnepségen mondja el gondolatait kisbéri díjazottunk. Ifjabb Békási Imre neve sokak számára ismerősen csenghet a járásszékhely környékén. Imre gyerekkori hobbijára - amely mára hivatássá nőtte ki magát - rengeteg időt szán: elfeledett katonasírokat kutat fel és gondozza azokat. Úgy vallja, hogy a hazát nemcsak fegyverrel lehet szolgálni, hanem kapával is. December elején átvehette "Az év önkéntese" díjat Komárom-Esztergom megyében, de az Oroszországi Föderáció honvédelmi miniszterétől is kapott kitüntetést idén májusban. Emellett ő lett az év embere a komáromi régióban szerkesztőségünkben.- Nagyon megtisztelő ez számomra, mert elismeri több évtizedes civil munkámat. Erőt és energiát ad a további önzetlen tevékenységemhez.