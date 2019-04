A győri Fekete Szabolcs lett az év tűzoltója - a kapuvári Jáger Gyulát is díjazták a tűzoltók napján

Balról: Jéger Gyula, Fekete Szabolcs

A Rendőrség és a Tűzoltóság Napja alkalmából a Belügyminisztériumban megtartott ünnepségen dr. Pintér Sándor belügyminiszter elismeréseket adott át többek között a katasztrófavédelem több munkatársának.Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül a Tűzoltóság Napja alkalmából „Az év tűzoltója" miniszteri díjat adományozta egy egri és egy tatabányai tűzoltó mellett, Fekete Szabolcs tűzoltó zászlósnak a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Főügyeleti Osztály Megyei Műveletirányítási Ügyelet referensének.Fekete Szabolcs tűzoltó zászlós 2002. február 1-jén került a Győr Megyei Jogú Város Tűzoltósága állományába, beosztott tűzoltóként, őrmesteri rendfokozattal. 2003-tól gépjárművezetőként, 2016-tól különlegesszer-kezelőként teljesített szolgálatot a Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon. Szakmai tudása, szorgalma, igyekezete átlagon felüli, emellett a sokoldalúság is jellemző rá, mivel különleges szerkezelő beosztása mellett magas színvonalon látta el a híradóügyeleti tevékenységet is. Ennek bizonyítéka, hogy kétszer egymás után megnyerte a megyében rendezett híradó-ügyeletesek versenyét. Szakmai és számítógépes ismereteit folyamatosan bővíti, a megszerzett tudást továbbképzéseken, bemutatókon adja át munkatársainak. Az elmúlt években a tűzoltóságra érkező új kollégák kiképzésében és betanításában is aktívan részt vesz, a fiatalok bátran támaszkodhatnak közel húsz éves tapasztalatára, gyakorlatára, segítségére.A zászlóst 2018-ban kinevezték a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Főügyeleti Osztálya, műveletirányító referensi beosztásába, így jelenleg a vonulós tűzoltók háttértámogatója. Tűzoltói hivatásának szeretete és művelése nem ér véget munkahelyén, hiszen a megyében elsőként önállóan beavatkozóvá vált Győrszemerei Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, vezéregyénisége, egyben szakmai mentora is. Az egyesület a tűzoltói munka mellett aktív szerepet tölt be a település életében, jelentős társadalmi tevékenységet végezve, de az önkéntesek versenyein is rendszeresen dobogós helyeken végeznek több kategóriában. Fekete Szabolcs az ifjúságnevelésből is aktívan kiveszi a részét. Az egyesület legifjabb tagjai 2003 óta szerepelnek katasztrófavédelmi ifjúsági versenyeken általános és középiskolai csapataikkal.A gyerekek többször megnyerték a helyi, valamint területi versenyeket, így képviselve megyénket az országos döntőn, de többször jártak sikerrel nemzetközi versenyeken is Szlovákiában. A tűzoltó zászlós a Győr-Moson-Sopron Megyei Tűzoltó Szövetség alelnökeként is szívügyének tekinti az önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai fejlődését, erősítését. Fekete Szabolcs négy gyermek édesapjaként győrszemerei otthonukban sem tétlen, az önkéntes tűzoltó egyesület gyermek csapatában a legnagyobb (10 éves) kislánya már tagként szerepel. A kicsik tűzoltói hivatás iránti szeretete öröklődik, mivel édesapjukat sokszor kísérik el az önkéntes tűzoltók versenyeire.A belügyminiszter kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül a tűzoltóság napja alkalmából – a BM Országos katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójának javaslatára – Szent Flórián Érdemjelet adományozott Jéger Gyula c. tű. főtörzszászlósnak, a Kapuvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Csornai Katasztrófavédelmi Őrs szerparancsnokának.