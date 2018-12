A gyógynövénytermesztéssel foglalkozókat segítené a Herbaland projekt

A Herbaland projekt célja a szlovák – magyar határmenti térségben élő, gyógynövénytermesztéssel foglalkozó egyének, illetve vállalkozások segítése, valamint határtérség gyógynövényes piacának feltérképezése. A határon átnyúló projekt keretén belül, mely az Európai Unió támogatásával valósult meg, létrejött egy hasznos weboldal, egy olyan térkép, melyen feltüntették a gyógynövény lelőhelyeket, illetve információs centrumok is alakultak.



Az elmúlt időszakban összesen 15 workshopot tartottak a témában, melyek célja elsősorban a gyógynövényipar területén tevékenykedők képzése, valamint a munkaerőpiacon való könnyebb elhelyezkedés elősegítése volt. Az előadók a területen tevékenykedő neves szakemberek voltak.



„Magyarországon nagyobb mértékben foglalkoznak a gyógynövényekkel, kialakultak olyan központok, amelyek erre a területre specializálódtak, bemutatókat, exkurziókat szerveznek csoportoknak és egyéni látogatóknak egyaránt. Célunk az, hogy a gyógynövénytermesztéssel egyre többen foglalkozzanak nálunk is, mert az igény határozottan megvan“ – tájékoztatott Fiala Andrea, a Komáromi Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatónője.



Dél-Szlovákia lakosai számára a gyógynövénytermesztés hasznos jövedelmi forrás lehet. Két információs pont alakult ki, ahol az érdeklődők, akik gyógynövényekkel szeretnének foglalkozni, hasznos információkat szerezhetnek. Az egyik ilyen Komáromban, a másik pedig Nagykaposon található a helyi Regionális Fejlesztési Ügynökségnél.



A projekt keretén belül feltérképezték a gyógynövénypiacot a szlovák-magyar határmenti területen. Az eredmények hamarosan láthatóak lesznek a Herbaland weboldalán is. Az internetes oldal olyan magánszemélyeket, vállalkozásokat és nonprofit szervezeteket hivatott segíteni, akik gyógynövényekkel foglalkoznak, egyben a célja az is, hogy ezen ágazatban tevékenykedők jobban megismerjék egymást, a jövőben tudjanak együttműködni. A honlapon feltüntethetik az igényeiket, ajánlataikat - a termékekre vagy akár munkaerőre vonatkozóan, beszállítókat kereshetnek, vagy akár otthon végezhető munkát is tudnak kínálni. A honlapon képzési anyagokat is találni, melyet a projekt fő partnere a Nemzetstratégiai Kutatóintézet dolgozott ki.



A projekt költségvetése 352 ezer euro, mely az Interreg V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program keretén belül az Európai Régiófejlesztési Alapból, a két ország állami költségvetéséből és a partnerek saját forrásaiból valósul meg.