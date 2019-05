A falusi csok nem a haszonszerzésről szól

– A falusi csok a Magyar Falu Program vidéki otthonteremtési lába, amelynek célja az ötezer lélekszám alatti települések népességmegtartó erejének növelése. Magyarország kormányának küldetése, hogy minél többen élhessenek az otthonteremtés lehetőségével, ezért megvizsgáltuk az általános csok tapasztalatait. Százezer család, több mint négyszázezer magyar ember vette már igénybe ezt és a lehívások harminc százaléka falvakban történt. Igény tehát van a falusi életstílusra, csakhogy ez idáig a nagyvárosok agglomerációjában csapódott le leginkább a csok hatása. Cél, hogy az otthonteremtési támogatás mélyebben is hasson és eljusson a kisebb, kevésbé frekventált helyen fekvő falvakba is. Ezért döntöttünk úgy, hogy valamennyi ötezer lélekszám alatti, népességcsökkenést elszenvedett települést, valamint a hátrányosabb helyzetű járások összes települését a falusi csok kedvezményezetti körévé tesszük. Ez jelen pillanatban 2486 helységet jelent.– Szeretnénk, hogy a hazai kistelepülések még több esélyt kapjanak, ismét élet költözzön beléjük. Ehhez sok intézkedésre van szükség, az otthonteremtés csak az egyik láb. Amikor egyfiatal pár döntést hoz, hogy hol telepedjen le, számos szempontot figyelembe vesz. Erre reagál a Magyar Falu Program, amely az élet szinte minden területén, a fiatal pár által mérlegelt szempontok alapján kínál támogatási lehetőségeket a kistelepülések számára. A falusi csok újdonsága, hogy a használt lakásokra is megemelt összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt, valamint bővítésre, korszerűsítésre is igénybe vehető. Az előzetes visszajelzések alapján nagy az érdeklődés, amely abban erősít meg minket, hogy van esély a népességvándorlás és -fogyás megállítására a falvakban, csak megfelelő körülményeket, minőségi szolgáltatásokat és jó életszínvonalat kell teremteni. Ezt várjuk hosszú távon a Magyar Falu Programtól és azon belül a falusi csoktól is.– A lista a Központi Statisztikai Hivatal népességmutatói alapján készült, a 2003 és 2018 közötti adatokat vettük figyelembe. Enese lélekszáma 2003-ban 1780 volt, 2018-ban 1771, ezzel szemben Rétalap 562 fővel bírt 2003-ban és 598 fővel 2018-ban. Enese veszített néhány főt, míg Rétalapon nőtt a népességszám. Ugyanez a növekedés mondható el Sokorópátkáról is, ahol a 2003-as 1061 főhöz képest 2018-ban 1108 fő szerepel a KSH statisztikáiban. A népességmutató számos szempont alapján készül, nem csak az állandó lakosságra fókuszál. Azért ezzel dolgozunk, mert ez határozza meg a legpontosabban a települések valós helyzetét, miközben ez teszi a vidéki otthonteremtési támogatás szempontjából a legtöbb ötezer lélekszám alatti település számára elérhetővé a falusi csokot.– A legtöbb elvárás megegyezik az általános csok elvárásaival. Egy-két szigorítást azért tettünk, mert nagyon komoly vissza nem térítendő támogatási összegekhez lehet hozzájutni már használt ingatlanok esetén is. A korábbi szocpol-tapasztalatok számos visszaélést mutattak, ezeket igyekeztünk kizárni. A cél világos és egyértelmű: minél több gyermeket nevelő magyar család jusson hozzá a családi otthonteremtési lehetőségekhez vidéken, azonban egyéb haszonszerzésre ne lehessen felhasználni. Szerintem a becsületes magyar emberek támogatják, hogy közpénzből csak azok jussanak otthonteremtési támogatáshoz, akik ténylegesen erre a célra használják fel.– Az otthonteremtés a cél, nem pedig, hogy valaki az állami támogatásból házat építsen valahol az osztrák határ mellett, kiadja, ő maga pedig Ausztriában éldegéljen. Minden magyar család otthonteremtését szeretnénk segíteni, aki ebben gondolkozik, neki semmi aggodalomra nincs oka. A szerződésszerű teljesítést ellenőrizni fogjuk, a jegyzők megkapták ehhez a szükséges jogköröket, a járási hivatalok pedig az általános csok szerint továbbra is jogosultak az ellenőrzésre.– Várható, hogy a falusi csok hatással lesz az ingatlanpiacra, ezt az általános csok esetében is tapasztaljuk. De hogy az árak ne szálljanak el, ezért döntöttünk úgy, hogy korlátozzuk a használtlakás-vásárlásra elkölthető támogatási összegeket. Csak az összeg fele költhető ingatlanvásárlásra, a másik fele pedig felújításra, vagy korszerűsítésre. Cél, hogy mindenki otthonhoz jusson, a fejlődés pedig folyamatosan meginduljon a falvakban.– Büszkék vagyunk rá, hogy július 1-jétől három esztendőn át közel kétezer-ötszáz kistelepülésen elérhető a támogatás, és bízunk benne, hogy minél többen veszik majd igénybe. Azonban folyamatosan vizsgáljuk majd a hatásait, és amennyiben szükséges, reagálni fogunk az igényekre.Gyopáros Alpár kormánybiztos, országgyűlési képviselő