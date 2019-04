50 helyen mérnek a rendőrök a megyében szerdán: Sopron közelében már reggel gyorshajtót fogtak

Csábító a győri Pápai út, mert kikerüli a várost, kevés benne a kereszteződés. Aki autóval arra jár, bizony érzi a késztetést, hogy a kelleténél jobban nyomja a gázpedált. Ám az út vonalvezetésében sok az ív, a nap egyes szakaszaiban nagy rajta a kerékpárosforgalom, jobban tesszük, ha nem lépjük át a megengedett 50 kilométer per órás sebességet.A Pápai út nem véletlenül szerepelt azon utak között, amelyet sokan javasoltak az idei Speedmarathon egyik helyszínének: itt érdemes ellenőrizni a gyorshajtókat. Az országosan meghirdetett TISPOL Speedmarathon akció-sorozat szerdai győri sajtótájékoztatója alatt is sorra állították meg a rendőrök a megengedettnél gyorsabban haladó autósokat.„Győr-Moson-Sopron megyében a huszonnégy órás akció keretében ötven helyen mérünk, mindet a lakosság javaslatai alapján jelöltük ki. Nőtt a Speedmarathon népszerűsége, tavalyhoz képest ötven százalékkal többen írták meg nekünk, hogy hol lenne szükség mérésre. Egy éve százan 140 helyszínt, idén 140-en 180 helyszínt javasoltak Győr-Moson-Sopron megyében" – tájékoztatta lapunkat Perjámosy István alezredes, a megyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője. Hozzátette, hogy szükség van a szabályok betartatására, mert a gyorshajtás a közúti halálos balesetek három fő okozójának egyike (a másik kettő a biztonsági öv használatának elhagyása és az ittas vezetés). Azt is megtudtuk, hogy az akció híre sem tette visszafogottabbá a sofőröket, már szerda reggel igazoltattak Sopron közelében egy gyorshajtót, aki az 50-es megengedett sebesség helyett 100 kilométer per órával száguldott.

Szerdán egész nap razziára számítsunk. A rendőrök minden működőképes traffipaxot csatasorba állítanak reggel 6 órától csütörtök reggel 6 óráig. A 24 órás ellenőrzéssorozat alatt több tucatnyi traffipax "lövi" majd azonos időben a felvételeket.A hazai rendőrség évek óta csatlakozik az egész Európát átszelő közlekedésbiztonsági kampányhoz, a "Speedmarathonhoz". A baleset-megelőzési akciót nyolc éve a németországi Észak-Rajna-Vesztfália tartományban hívták életre, majd "futótűzként" terjedt el az Öreg-kontinensen.A kampány fontos eleme, hogy mindenki javasolhat helyszíneket a rendőrségnek, ahol célszerű felállítani a "háromlábút". Erre Győr-Moson-Sopron megyében hat napig voltmárcius végén.Szerdán olyan helyszíneken is készülhetnek "drága fotók", ahol ez meglepetésszámban megy majd. Elrettentő példaként elégemlíteni. A Pannonhalmával szomszédos településen három éve alig két óra alatt hat gyorshajtó autóst csíptek el a rendőrök a "Speedmarathon" napján. Így legalább 30 ezer forintos büntetésről szóló csekket kaptak.Alig valamivel több mint egy éve arról kérdeztük győri Olvasóinkat a kisalfold.hu-n, hogy ők hova helyeznének fix traffipaxokat a kisalföldi megyeszékhelyen és a város környékén. A közel 2000 szavazat közül a legtöbb voksot a következőkapták: Vonal utca (Győrszentiván), Pápai út (az Illyés úttól a 83-as főútig), Nádor aluljáró (Tihanyi Árpád út), a 83-as főút (Tescótól a köztemetőig), Szent Imre út (József Attila utcai és Kismegyeri úti körforgalom közötti szakasza), Hegyalja u., Horgas út és Csanaki út kereszteződése (Győr-Ménfőcsanak), Széchenyi híd, Ipar úti felüljáró gyárvárosi oldala, Fehérvári úti felüljáró Szabadhegyen és a Bisinger József híd.Úgy tudjuk, a most közölt listán biztosan van olyan helyszín, ahol a rendőrök élesítik majd a kameráikat. Hangsúlyozzuk: nem csak Győrben, szerte a megyében és országosan is lesz razzia. Szűkebb pátriánkban várhatóan 30-35 traffipaxot vetnek be a megyei rendőrök.Jogszabály nem írja elő, hogy a sebességméréshez használt készüléket a sofőrök számára jól láthatóan kell elhelyezni. Vagyis azokat akáris használhatják a rendőrök. Száz szónak is egy a vége: szerdán mindenki vegyen vissza a tempóból, mert drága fotóba "szaladhat bele".