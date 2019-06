3 tuti programajánló a hétvégére - Kapuváron a végvári vitézek

Egy cseppben a fesztivál - Kézműves sörök és pálinkák Hegykőn

Kézműves sörök és pálinkák fesztiválját nyitják meg Hegykőn pénteken. A vasárnap estig tartó zenés program a kulturált sör- és pálinkaivást hivatott népszerűsíteni.

Tekintettel arra, hogy a hegykői 1 Csepp Pálinkafőzde 2018-ban elnyerte a Magyarország legjobb pálinkafőzdéje címet, illőnek tartottuk, hogy 1 Csepp Fesztiválnak nevezzük el a korábban Hegykői Kézműves Sörök és Pálinkák Fesztiváljának ismert rendezvényünket

A vasárnap estig tartó kísérőrendezvény pénteken 16 órakor kezdődik. A Hegykői Tűzoltózenekar 16.30-kor, a Present Day 18 órakor, 20 órakor a Continental Show Band szórakoztatja a közönséget. Szombaton 16 órakor a Hanság Big Band, 18.30-kor a MÉZ együttes, 21 órakor a Nyughatatlan zenekar; vasárnap 15.30-kor ismét a Hegykői Tűzoltózenekar, majd 17.45-kor a Quartetto együttes lép közönség elé, s nyomják el muzsikájukkal a sűrű koccintások csengését.

IV. Végvári hagyományőrző napok Kapuváron

Június 21–23-ig, péntektől vasárnapig

Várudvar, Várárkok, nagyszínpad

AGILITY A-TEAM KUPA - Győrzámoly

– tudtuk meg Szigethi Istvántól, a település polgármesterétől.– A termálfürdő parkolójában rendezendő zenés program valójában a kulturált sör- és pálinkafogyasztást hivatott népszerűsíteni, s azt, hogy a kézműves sörök és pálinkák remekeivel ismertessük meg az ínyenceket, akik helyben készült specialitásokkal csillapíthatják éhségüket is. A fesztiválozók többek között olyan sörkülönlegességeket kóstolhatnak meg, mint a Csíki Sör, a Tiltott Csíki Sör, a Kárpi Barnamedve, a Stari és a Fóti Sörfőzde produktumai, a Kőszegi és a Blonder Sörfőzde kollekciója, a Krois Brewery, a Monyo Brewing, illetve a Hübris Sörfőzde kínálata. Ami a pálinkákat illeti, Gyuláról, Tiszaföldvárról is érkeznek pálinkafőzők, s a helyi 1 Csepp Pálinka is képviselteti magát. Ám a bort sem hagytuk ki a sorból, a soproni Sterlik Pincészet termését kóstolhatják meg a szomjúhozók.18 óra: Előadás a Múzeumban.19 óra: Megnyitó. Végvári Mustra. Koszorúzás a Kapuvári hajdúk szobránál.20 óra: Holdviola- koncert.21.30 óra: Fáklyás felvonulás.21.45 óra: Ütközet a Szent Anna hídnál.22 óra: Rockinger-buli kifulladásig.9 óra: Kiállításmegnyitó.10 óra: Felvonulás!14 óra: A török végek íjászai.14.20 óra: Bandiera Zászlóforgatók.14.50 óra: Török–magyar sakkparti.15.20 óra: Huszárroham kopjával.15.50 óra: Kótyavetye – végvári komédia.16.20 óra: Vivat Hussar – Batthyány Lovas Bandérium bemutatója.16.50 óra: Törököt fogtam! Nem ereszt! – Asszony- és gyerekrablás.17.20 óra: Harcosok Táncosa.17.40 óra: Bandiera Zászlóforgatók.18 óra: Sobri Jóska akasztása – vásári komédia.18.30 óra: Csata a várárokban.19.30 óra: Zoknicsata gyerekeknek.20 óra: Makám-koncert.21.30 óra: Tabulatúra Régizene Együttes koncert és táncház. Harcosok Táncosa tűztáncbemutató.23–1 óráig: Végvári Retro Disco – DJ Gevy.9–10 óra: Úrnapi szentmise és körmenet a Szent Anna-templomban.11 óra: „Ötven év, ötven lövés".13.30 óra: Lovas harcászati bemutató.14 óra: Népzenei koncert.14.30 óra: Térzene.15 óra: Csata a várárokban.15.40 óra: „Búcsú a fegyverektől" és a csapatoktól.16 óra: A csapatok ünnepélyes elvonulása és táborbontás.