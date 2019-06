1 percen múlt a büntetés - Hegyeshalmi nagypapa pótdíjat fizetett a a vonaton

Mit tanulhatunk ebből a történetből? Minden perc számít.

Mint arról hírttavaly év végén, 2018. december 9-től a 100 kilométernél rövidebb utazásra szóló vasúti menetjegyek már csupán 4 órán át érvényesek. Az "új szabályt" érdemes fejben tartani."Környezettudatos állampolgárként az unokával vonattal utaztunk Győrbe. Pontosan azért, hogy a gyerek lássa: nem szabad mindenhová a környezetet szennyező autóval járni" – kezdte Jenőffy Gábor. "Gondos nagyszülőként visszaútra is váltottunk a jegyet. A pénztáros kérdezte, mikor utazunk vissza, kicsit értetlenkedtünk, de megmondtuk, hogy mikor tervezünk hazautazni. A programok végül csúsztak, így lekéstük a kiszemelt vonatot" – folytatta Olvasónk."Felszálltunk a következő vonatra, amelyen 20-25 ember lézengett. Nyugodtan adtuk át jegyeinket a jegyvizsgálónak, a hölgy nem túl barátságos hangnemben közölte: már nem az érvényesek. Ez tény. A vonat indulása előtt egy perccel jártak le a menetjegyek. Végül, fejenként 2600 forintos pótdíjat fizettünk. Nem akartuk kitenni az unokánkat annak, hogy közönséges bűnözőként lerángassanak bennünket a vonatról" – zárta szavait Jenőffy Gábor.Megkérdeztük a MÁV kommunikációs igazgatóságát a szóban forgó ügyben. "Az utasnak a menetjegy érvényességi idején belül 4 felár nélküli és 3 feláras vonat állt rendelkezésére úti célja eléréséhez. Az érvénytartam kezdete után a menetjegyen feltüntetett kiindulási állomáson cserélhette volna a kívánt érvénytartamúra. A menetjegy érvényessége lejárt 16:47-kor. A jegyek tanulsága szerint az utas a menetrend szerint 16:48-kor induló vonatra szállt fel, amire a jegye már nem volt érvényes. Így a jegyvizsgáló az előírások szerint számolt el pótdíjat.A 100 km alatti menetjegyek felhasználásának kiegészítő szabálya, hogy a már lejárt érvényességű menetjeggyel a már megkezdett utazás befejezhető, ha az utas az érvénytartam lejártakor a célállomást közvetlenül elérő vonaton utazik" – válaszolta a MÁV.Miért vezették be az új rendszert? Korábban adott napra volt érvényes a megváltott jegy – faggattuk tovább a kommunikációs osztályt."Jellemzően a budapesti elővárosban és a vidéki nagyvárosok vonzáskörzetében bevett gyakorlat volt, hogy az utasok érvénytartam lejárta előtt visszaváltották a felhasznált, de jegyvizsgáló által nem kezelt menetjegyeket. A MÁV-START ennek megelőzése érdekében vezette be az érvénytartam csökkentését a 100 kilométernél rövidebb utakra szóló jegyek esetében" – hangzott a válasz. Ennél a pontnál jegyezzük meg: nem szép dolog ügyeskedni, főleg nem olyan jeggyel, amivel utaztunk.Általánosságban milyen tapasztalatokat jeleztek az utasok az új rendszerről? Eddig hány panasz érkezett a "négy órás" jegyekre? – vetettük fel. "A MÁV-START ügyfélszolgálatához a 4 órás érvénytartalommal kapcsolatban a mintegy 12,6 millió 100 kilométeren belüli utazásból 157 észrevétel érkezett a bevezetése óta. Az utasok azt kifogásolták többnyire, hogy utazásaiknál előre meg kell adniuk, hogy mikor kívánnak visszautazni" – tudtuk meg.A MÁV hozzátette: "a jegy érvénytartamának kezdete előtt bármely állomáson visszaváltják a jegyet. Az érvénytartam kezdete után, de az érvénytartam lejárta előtt csak a rajta feltüntetett kiindulási állomáson cserélhető, érvényesíthető más időpontra a menetjegy".