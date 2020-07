Visszarendeződött az adatforgalom a járvány előtti szintre

A járványhelyzet első heteiben kiugró forgalom mára normalizálódott, és csupán akkora a növekedés hang- és adatforgalom esetében is, amekkora az elmúlt években tapasztalható tendencia alapján előre jelezhető volt.

A veszélyhelyzet alatt sokan home office-ban dolgoztak, ami nagymértékben megnövelte a háztartások hívás- és adatforgalmát. Ehhez a távoktatás is nagyban hozzájárult, a szolgáltatók folyamatos bővítésekkel igyekeztek kiszolgálni a lakossági igényeket.

A megkérdezett távközlési cégek szerint mára azonban visszarendeződött a forgalom a járványhelyzet előtti szintre.

„A koronavírus-járvány miatt tavasszal tapasztalt, megnövekedett hálózati forgalomhoz képest mára a hanghívások és az adatforgalom terén egyaránt visszaesést látunk. Ezzel együtt azonban most is megfigyelhető az a tendencia, hogy a felhasználók évről évre több adatot használnak. A tavalyi év azonos időszakához képest 30 százalékot nőtt a forgalom, ez a bővülés megfelel a korábbi évek trendjének” – közölte a Világgazdaság kérdésére a Telenor Magyarország.

A Vodafone sajtóosztálya a lapot arról tájékoztatta, hogy az elmúlt hetekben – a távmunkából való visszaállás és az iskolai nyári szünet kezdeti időszakában – nem tapasztaltak szignifikáns változást a hívás- és az adatforgalmat illetően.

A hanghívások alapvetően stagnáló adatokat mutatnak.

A vírus megjelenésekor hirtelen és erőteljesen megnövekedett forgalomhoz képest azonban nagymértékű, 30 százalékos a csökkenés, vagyis alapvetően a hívás- és az adatforgalom is visszaállt a szokásos éves növekedési tempójára. Ezt mutatja az is, hogy a Vodafone-nál az adatforgalom folyamatos emelkedésben volt az elmúlt néhány hétben is – az előző év azonos időszakához képest a beszédforgalom 5, az adatforgalom csaknem 40 százalékkal nőtt.

A Magyar Telekom adataiból azt látható, hogy mostanra a mobil- és a vezetékes hangforgalom nagyjából visszaállt a járvány kitörése előtti szintre. A mobil-adatforgalom tekintetében a február végi referenciaponthoz képest 13-15 százalékos növekedés látható, ehhez hozzájárul az adathasználat szokásos éves növekedési tendenciája, várakozásaink szerint ez az érték az elkövetkező időszakban növekedni fog.

Borítóképünk illusztráció